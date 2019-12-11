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11 ARALIK 2019 ÇARŞAMBA - YIL: 50

Galatasaray, PSG karşısında Avrupa’ya veda edecek mi?

11 Aralık 2019, Çarşamba 00:52
Sarı-kırmızılı takım, şampiyonlar ligi A Grubu’nun son hafta maçında BUGÜN PSG’ye konuk olacak. Yoluna UEFA Avrupa Ligi’nde devam etme umudu bulunan Galatasaray’ın bu fırsatı yakalayabilmesi için PSG’yi yenmesi ve Club Brugge-Real Madrid maçında da ev sahibi Belçika ekibinin kazanamaması gerekiyor.

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu’nun 6. ve son haftasında bugün deplasmanda Fransa’nın Paris Saint-Germain (PSG) takımıyla karşılaşacak. Başkent Paris’teki Parc des Princes’de oynanacak maç TSİ 23.00’te başlayacak. Karılaşmayı Romanya Futbol Federasyonundan hakem Istvan Kovacs yönetecek. Müsabaka beIN Sports’tan yayınlanacak.     A Grubu’nda oynadığı 5 maçta 2 beraberlik, 3 yenilgi yaşayan sarı-kırmızılı takım, 2 puanla son sırada yer alıyor. Yoluna UEFA Avrupa Ligi’nde devam etme umudu bulunan Galatasaray’ın bu fırsatı yakalayabilmesi için PSG’yi yenmesi ve Club Brugge-Real Madrid maçında da ev sahibi Belçika ekibinin kazanamaması gerekiyor. Oynadığı 5 maçın 4’ünü kazanıp, 1’inde berabere kalan 13 puanlı PSG ise grubu lider bitirmeyi garantiledi.

4 EKSİK VAR

Sarı-kırmızılı ekipte 4 futbolcu sakatlıkları nedeniyle bugünkü  maçta forma giyemeyecek.   Galatasaray’da sakatlıkları bulunan Sofiane Feghouli, Ryan Babel, Florin Andone ve Christian Luyindama, PSG müsabakasında sahadaki yerini alamayacak. Sağ alt arka adalesinde orta düzeyde zorlanma olan Adem Büyük’ün durumu ise maç günü belli olacak. Sarı-kırmızılılarda sakatlıkların arttığı son dönemde Süper Lig karşılaşmalarında forma giyen futbolcular Jimmy Durmaz, Taylan Antalyalı, Ahmet Çalık ve Emre Taşdemir ise UEFA’ya bildirilen listede bulunmuyor. Fransız ekibinde de sakatlıkları bulunan Idrissa Gueye, PresnelKimpembe, Marco Verratti ve Ander Herrera müsabakada görev yapamayacak.      

16 KİŞİLİK KADRO BELLİ OLDU

Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda bugün Fransa temsilcisi Paris Saint-Germain ile deplasmanda yapacağı karşılaşmanın kadrosu belli oldu. Sarı-kırmızılı takımın PSG maçı kadrosunda şu oyuncular yer alıyor: Fernando Muslera, Şener Özbayraklı, Jean Micheal Seri, Selçuk İnan, Radamel Falcao, Younes Belhanda, Ryan Donk, Ömer Bayram, Mariano Ferreira, Okan Kocuk, Emin Bayram, Marcao, Yuto Nagatomo, Steven Nzonzi, Emre Mor, Mario Lemina.

CİMBOM 5 MAÇTA 1 GOL ATTI

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi’nde bu sezon en az gol atan takım konumunda. A Grubu’ndaki ilk golünü 5. haftada 1-1 sona eren Club Brugge maçında bulan sarı-kırmızılılar, 8 gruptaki 32 takım arasında en az fileleri havalandıran ekip. Galatasaray’ı üçer golle Belçika’nın Club Brugge, Sırbistan’ın Kızılyıldız, Çekya’nın Slavia Prag ve Fransa’nın Lille takımları izliyor.

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