Galatasaray Rizespor'u eledi

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda 1-1 biten ilk maçın rövanşında Çaykur Rizespor'u 2-1 yenerek çeyrek finale yükseldi.

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda 1-1 biten ilk maçın rövanşında Çaykur Rizespor'u 2-1 yenerek çeyrek finale yükseldi. 13. dakikada orta sahada Adem Büyük ile verkaça giren Sekidika, hızla Çaykur Rizespor ceza sahasına sokuldu. Nijeryalı futbolcunun sağ çaprazdan şutunda kaleci Tarık Çetin uzak köşeye giden meşin yuvarlağı kornere çeldi. 26. dakikada Çaykur Rizespor savunmasının uzaklaştıramadığı top yükseklik kazanarak altıpas gerisine düştü. Adem Büyük'ün kafayla vurduğu meşin yuvarlağı kaleci Tarık Çetin uzanarak ceza sahası dışına tokatladı. 31. dakikada hızlı gelişen ev sahibi takım atağında Ömer Bayram'ın pasıyla penaltı noktası gerisinde topla buluşan Taylan Antalyalı'nın bekletmeden vuruşunda Tarık bir kez daha meşin yuvarlağı kornere attı. Mücadelenin ilk yarısı golsüz eşitlikle sona erdi. 51. dakikada Ahmet Çalık'ın hatasında topu kapan ve ceza sahasına giren Samudio, kaleci Okan Kocuk'tan sıyrıldıktan sonra vuruşunu yaptı ancak zamanında kademeye dönen Şener Özbayraklı son anda topu kornere gönderdi. 58. dakikada Galatasaray VAR ile penaltı kazandı. Pozisyonda önce devam kararı veren hakem Atilla Karaoğlan, videodan yeniden izleyerek Linnes'in soldan ortasında Sasse'nin topa elle müdahale ettiğini belirledi ve penaltı kararı verdi. 60. dakikada penaltıyı kullanan Adem Büyük, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 1-0 65. dakikada Umar'ın ara pasıyla savunma arkasına sarkan Oğulcan Çağlayan'ın karşı karşıya vuruşunda kaleci Okan Kocuk gole izin vermedi. 74. dakikada Çaykur Rizespor penaltı kazandı. Ceza sahası içi sol çaprazda Sasse kaleci Okan Kocuk'un müdahalesiyle yerde kalınca hakem Atilla Karaoğlan penaltı noktasını gösterdi. 77. dakikada penaltıyı kullanan Oğulcan Çağlayan skora denge getirdi: 1-1 82. dakikada Taylan Antalyalı'nın sol çaprazdan şutunda kaleci Tarık Çetin topu kornere tokatladı. Sağdan Ömer Bayram'ın kullandığı kornerde altıpasta kafa vuruşunu yapan Lemina meşin yuvarlağı ağlara yolladı: 2-1 Mücadele Galatasaray'ın 2-1'lik üstünlüğüyle sona erdi. AA

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