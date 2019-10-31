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31 EKİM 2019 PERŞEMBE - YIL: 50

Galatasaray taraftarlarından 'destek' açıklaması

31 Ekim 2019, Perşembe 11:43
Galatasaray taraftar grubu ultrAslan, Süper Lig'in 10. haftasında Çaykur Rizespor'u konuk edecek sarı-kırmızılı futbol takımına destek çağrısında bulundu.

ultrAslan'ın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Galatasaray'ın ilk kez zor günlerden geçmediği vurgulanarak, "Bu kötü sonuçların, kötü performansların ancak birlik ve beraberlikle ve Galatasaray'a yakışır şekilde savaşarak aşılacağından şüphemiz yok. Sezon başından bu yana alınan kötü skorlardan daha çok, üstündeki formaya yakışır mücadele etmeyen, skorlara isyan etmeyen, hedefe ulaşmak için çaba sarf etmeyen bir oyuncu grubuyla karşı karşıyayız." denildi.

"İnanmışlıkla sahaya çıkacaklarına inanıyoruz"

Taraftarlar olarak geçmiş sezonlarda da takıma desteklerini her şartta gösterdikleri vurgulanan açıklamada, şu görüşlere yer verildi:

"Oyuncularımız da cuma günü oynanacak Rize maçından itibaren bu formaya yakışır, inancımızı artıracak, bizleri arma için savaşmaya daha fazla motive edecek mücadeleyi ve oyunu görmek tek isteğimiz. Cuma günü sezona adeta yeniden başlıyorcasına biz tribünde, Ali Sami Yen'deyiz. Hocamızın ve futbolcularımızın da aynı duygular ve aynı inanmışlıkla sahaya çıkacağına inanıyor ve cuma günün iple çekiyoruz."

AA

Etiketler: galatasaray
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