Gelirimiz % 50 azaldı

TRABZONSPOR BAŞKANI AHMET AĞAOĞLU, ÜRÜN SATIŞI, SPONSORLUK GELİRLERİ VE SEYİRCİ HASILATINDAN BİR YILA YAKIN SÜREDİR MAHRUM OLDUKLARINI BELİRTEREK, “GELİRLERİMİZ % 50’YE VARAN DÜŞÜŞ GÖSTERDİ” DEDİ.

TRABZONSPOR Külübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, ekonomik anlamda, her şeyin normal olduğu süreçlerde işler ters gitse dahi çeşitli çözümler üretebildiğini ancak bu süreçte durumun daha farklı olduğunu söyledi. Ağaoğlu, şöyle devam etti: "Bugün gelmiş olduğumuz noktada futbol endüstrisinin sizlerin de bildiği gibi dört, beş temel kaynağı var. Bunlardan biri naklen yayın geliri ve en önemlisi, özellikle de Anadolu kulüpleri için. Seyirci hasılatı, bu daha ziyade büyük kulüpleri ilgilendiren bir konu. Ürün satışı, reklam ve sponsorluk gelirleri. Seyirci hasılatından, bir yıla yakın süredir neredeyse tamamından mahrum durumdayız. Ürün satışları, diğer kulüplerle de kulüp başkanlarıyla da konuşuyorum, neredeyse yüzde 50'ye varan düşüş göstermiş durumda. Sponsorluk ve reklam geliri, eğer ekonomide para varsa, işler yolunda gidiyorsa sponsorluğa ve reklama para harcanır. Burada çok ciddi bir daralma söz konusu."

BAŞKAN Ahmet Ağaoğlu, naklen yayın gelirlerine ilişkin ise şu değerlendirmede bulundu: "Naklen yayın gelirine gelecek olursak, federasyon net olarak rakamı ifade etmedi ama bundan 2-3 yıl öncesine baktığımızda ister döviz bazında, ister lira bazında yaklaşık olarak yüzde 35-40 civarında düşüş söz konusu. Aynı zamanda ligin 18 takımdan 21 takıma çıkması ve elde edilecek gelirin dağıtılmasını da hesaba katacak olursak bugün futbol endüstrisinin çok ciddi bir finansal çıkmaza, finansal açmazın içerisine doğru olduğu açık ve net olarak gözüküyor. Ya bu henüz çok doğru ve net olarak anlatılamadı ya da bakış açılarımızın değişik yönlere odaklanması nedeniyle pek fazla da konuşulan ve tartışılan bir konu olmadı ama ifade ettiğim gibi, neresinden bakarsak bakalım, bugün itibarıyla sadece Trabzonspor genelinde konuşacak olursak yüzde 50'ye varan gelir kaybı ile karşı karşıyayız."