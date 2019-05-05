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5 MAYIS 2019 PAZAR - YIL: 50

Göztepe'den kritik 3 puan

05 Mayıs 2019, Pazar 18:21
Spor Toto Süper Lig'de alt sıralardan uzaklaşma mücadelesi veren Göztepe, geçen haftaki Medipol Başakşehir galibiyetinin ardından Antalyaspor'u da mağlup etti.

Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Göztepe, konuk ettiği Antalyaspor'u 4-1 mağlup etti.

Müsabakanın 7. dakikasında Halil Akbunar'ın sol kanattan yaptığı ortada ceza alanı içindeki Jerome'un kafa vuruşunda kaleci Boffin meşin yuvarlağı kornere uzaklaştırdı.

11. dakikada Göztepe öne geçti. Sol çapraz pozisyonda Jerome'un düşürülüşüyle kazanılan serbest vuruşu kullanan Serdar Gürler'in şutunda top ağlarla buluştu: 1-0.

15. dakikada Nazım Sangare'nin sağ kanattan yaptığı ortada ceza alanı içindeki Mevlüt Erdinç'in vuruşunda top yandan dışarı çıktı.

18. dakikada Antalyaspor beraberliği yakaladı. Sol kanattan Cissokho'nun yaptığı ortada ceza alanı içindeki Mevlüt Erdinç, Berkan Emir'e rağmen kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi: 1-1.

33. dakikada ceza alanı içinde Deniz Kadah'ın kafa vuruşunda Cissokho'nun topa müdahalesinin ardından pozisyonu devam ettiren hakem Mete Kalkavan bir süre sonra VAR odasından gelen uyarıyla müsabakayı durdurdu. Daha sonra pozisyonu izleyen Mete Kalkavan, beyaz noktayı gösterdi. 35. dakikada penaltı atışını kullanan Deniz Kadah takımını bir kez daha öne geçirdi: 2-1.

Müsabakanın 46. dakikasında ceza sahası dışı sağ çapraz pozisyonda topla buluşan Halil Akbunar'ın sert şutunda kaleci Boffin topu uzaklaştırdı.

55. dakikada ilk sarı kartını gören Antalyasporlu Charles 3 dakika sonra ikinci sarı kartla cezalandırıldı ve kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

63. dakikada kaleci Boffin'in ceza alanı içinde Jerome'e müdahalesinin ardından hakem Mete Kalkavan penaltı kararı verdi. 66. dakikada atışı kullanan Deniz Kadah, topu ağlara gönderdi: 3-1.

Göztepe 72. dakikada farkı 3'e çıkardı. Castro'nun pasıyla sol çapraz pozisyonda topa hareketlenen Serdar Gürler, ceza alanına girdikten sonra attığı şutta topu filelerle buluşturdu: 4-1.

90+1. dakikada Berkan'ın sert şutunda kaleci Boffin'den dönen topla buluşan Deniz Kadah'ın vuruşunda top ağlarla buluştu, Antalyasporlu oyuncular santra yapmadan önce hakem Mete Kalkavan, VAR odasından gelen uyarıyla golü geçerli saymadı. 

Karşılaşma, Göztepe'nin 4-1 üstünlüğüyle tamamlandı.

Öte yandan Antalyasporlu futbolcular karşılaşma öncesi ısınmak için sahaya Alanyaspor'un Kayserispor karşılaşması sonrası dönüş yolunda özel minibüsün yaptığı kazada yaşamını yitiren Çek futbolcu Josef Sural’ın adı ve fotoğrafının bulunduğu tişörtle çıktı. Müsabaka öncesinde Josef Sural için saygı duruşunda bulunuldu.

Antalyasporlu oyuncular Mevlüt Erdinç'in golünden sonra Josef Sural'ın formasını açtı.

AA

Etiketler: Göztepe, Antalyaspor
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