Haftanın maçı Cüneyt Çakır'ın

Süper Lig'in 6. haftasında oynanacak maçları yönetecek hakemler belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu, 6. hafta maçlarında görev alacak hakemleri açıkladı. Fenerbahçe ile Trabzonspor arasında 25 Ekim Pazar günü oynanacak karşılaşmada Cüneyt Çakır'ın düdük çalacağı belirtildi. Ligde 6. hafta karşılaşmalarını yönetecek hakemler şöyle: 23 Ekim Cuma: 20.00 Kasımpaşa-Göztepe: Burak Şeker 24 Ekim Cumartesi: 16.00 Gaziantep FK-İttifak Holding Konyaspor: Özgür Yankaya 19.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Galatasaray: Arda Kardeşler 19.00 Medipol Başakşehir-Fraport TAV Antalyaspor: Ali Palabıyık 25 Ekim Pazar: 13.30 Yeni Malatyaspor-Gençlerbirliği: Halis Özkahya 16.00 Aytemiz Alanyaspor-Fatih Karagümrük: Mete Kalkavan 19.00 Fenerbahçe-Trabzonspor: Cüneyt Çakır 26 Ekim Pazartesi: 20.00 Yukatel Denizlispor-Beşiktaş: Alper Ulusoy 20.00 Demir Grup Sivasspor-Çaykur Rizespor: Yaşar Kemal Uğurlu AA

Okunma Sayısı: 165

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.