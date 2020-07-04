Igor Kokoskov, Fenerbahçe Beko'da

Fenerbahçe Beko, koç Igor Kokoskov ile 3 yıllığına anlaştığını açıkladı.

Fenerbahçe Beko, Obradoviç'le ayrılığın ardından yeni koçunu açıkladı. Sarı lacivertliler, Igor Kokoskov ile 3 yıllığına anlaştığını duyurdu. Kulüpten yapılan açıklamada, "Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımımız, Avrupa’nın en değerli koçlarından biri olarak kabul edilen, Avrupa basketbolunu uzun süredir NBA’de temsil eden ve bu organizasyonda şampiyonluk yaşamanın yanı sıra birçok ilke imza atmış olan, aynı zamanda milli takım kariyerinde Avrupa şampiyonluğuna erişmiş başarılı koç Igor Kokoskov ile üç yıl için anlaşmaya varmıştır" denildi. NTV

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