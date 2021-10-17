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18 EKİM 2021 PAZARTESİ - YIL: 52

Inter’e ilk yenilgiyi Lazio tattırdı

17 Ekim 2021, Pazar
İtalya Birinci Futbol Ligi'nin (Serie A) 8. haftasında Lazio, konuk ettiği Inter'i 3-1 yendi.

Roma Olimpiyat Stadı'nda oynanan ve dengeli başlayan mücadelenin 12. dakikasında Ivan Perisic, kazanılan penaltıyı gole çevirerek Inter'i maçta öne geçirdi: 0-1. Ev sahibi Lazio, 64. dakikada Ciro Immobile'nin penaltıdan attığı golle maça yeniden eşitliği getirdi: 1-1.81. dakikada gelişen ani Lazio atağında Felipe Anderson, ev sahibi takımı maçta 2-1 öne geçiren golü attı.90+1. dakikada Luis Alberto'nun kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içinde topa yükselen Sergej Milinkovic-Savic, Lazio adına farkı 2'ye çıkaran golü attı: 3-1. Bu arada, Inter kadrosunda yer alan ve karşılaşmada yedek soyunan milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, 86. dakikada Nicolo Barella'nın yerine oyuna dahil oldu.Milinkovic-Savic'in golü, mücadelenin skorunu da tayin etti: 3-1.  Bu sonuçla Inter, bu sezon ilk yenilgisini Lazio karşısında yaşadı.

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