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29 MART 2021 PAZARTESİ - YIL: 52

İsmail Kartal hiç maça çıkmadan Erzurumspor'dan ayrıldı

28 Mart 2021, Pazar 21:30
Erzurumspor ile 5 gün önce anlaşan Kartal, takımın başında hiç maça çıkmadan kulüpteki görevinden ayrılmış oldu.

Süper Lig ekibi Büyükşehir Belediye Erzurumspor, teknik direktör İsmail Kartal ile yolların ayrıldığını duyurdu.

Mavi-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, ayrılma talebinin Kartal'ın kendisinden geldiği vurgulanarak şu ifadelere yer verildi:

"Kulübümüz ile 23 Mart Salı günü 1,5 yıllık resmi sözleşme imzaladıktan sonra 24 Mart Çarşamba günü, takımımızın gerçekleştireceği kamp çalışmaları için Antalya'ya giden ve kamp süresince futbol takımımızın başında ekibiyle antrenmanlara katılan teknik direktör İsmail Kartal, bugün yönetim kurulumuza görevden ayrılmak istediğini bildirmiştir. Yönetim kurulumuzun hiç beklemediği bu talebin nedenlerinin 'Enerjim ve motivasyonum yok' başlığı altında izah eden İsmail Kartal'ın ayrılık talebi tarafımızca büyük bir şaşkınlıkla karşılanmıştır. İsmail Kartal yönetiminde gerçekleşen Antalya kampında ayrılık gerekçesini haklı gösterecek herhangi bir hadisenin yaşanmamış olması ve kamp süresince gerek teknik heyet gerekse oyunculardan alınan olumlu geri dönüşler bahse konu sürpriz ayrılık isteğini anlaşılmaz kılmıştır. Takdiri spor kamuoyuna bırakıyor, gelişmelerle ilgili bilgilendirmelerimizi kamuoyu ile paylaşacağımızı ifade ediyoruz."

Süper Lig'in 31. haftasında Fraport Tav Antalyaspor karşılaşmasının ardından teknik direktör Mesut Bakkal ile yollarını ayıran Büyükşehir Belediye Erzurumspor, İsmail Kartal ile anlaşmıştı.

Mavi-beyazlı kulüp ile 5 gün önce anlaşan Kartal, takımın başında hiç maça çıkmadan kulüpteki görevinden ayrılmış oldu.

AA

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