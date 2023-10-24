İyi oyun Galatasaray için yeterli olmadı

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nun 3. haftasında konuk ettiği Almanya temsilcisi Bayern Münih'e 3-1 yenilerek bu sezonki ilk mağlubiyetini aldı.

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nun 3. haftasında Galatasaray, Rams Park'ta Bayern Münih'i konuk etti.

İlk yarı

8. dakikada konuk takım öne geçti. Orta alanda hızlı atağı başlatan Musiala, pasını soldan bindiren Sane'ye verdi. İçeri kat eden bu oyuncu, meşin yuvarlağı ceza sahası içi sağ çaprazdaki Coman'a aktarmak istedi. Kazımcan Karataş, yatarak müdahale etmek istediği topu ıskalayınca Coman, kaleci Muslera ile karşı karşıya kaldı. Fransız futbolcu, düzgün bir vuruşla ağları havalandırdı: 0-1.

9. dakikada Tete'nin sağdan ortasında altıpas önündeki Kerem Aktürkoğlu vole vurdu. Kaleci Ulreich, sağına gelen topu uzanarak kornere çeldi.

11. dakikada sağdan hızlı gelişen atakta Boey'in içeri çevirdiği topu yatarak tutmak isteyen kaleci Ulreich, meşin yuvarlağı sektirdi. Altıpas gerisindeki Kerem'in uygun durumda bekletmeden vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta gitti.

23. dakikada Kazımcan'ın soldan uzun kullandığı taç sonrasında altıpasta yükselen Icardi, topa kafayla vurdu. Kaleci Ulreich, son anda direk dibinde meşin yuvarlağı kornere çeldi.

24. dakikada Torreira'nın ceza sahası yayı içinden şutunda, meşin yuvarlak az farkla üstten auta çıktı.

28. dakikada Galatasaray penaltı kazandı. Zaha'nın soldan ortasında ceza sahası içinde Icardi, Kim Min-Jae'nin müdahalesiyle yerde kalınca hakem Massa penaltı noktasını gösterdi.

30. dakikada topun başına geçen Icardi, Panenka penaltısıyla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-1.

38. dakikada savunma arkasına sarkan Kerem'in karşı karşıya vuruşunda, Ulreich topun geçmesini önledi.

39. dakikada Kerem'in sağdan kullandığı kornerde altıpas üzerinde yükselen Icardi'nin kafayla vurduğu top, üstten auta çıktı.

45+1. dakikada Torreira yaptığı baskıyla ceza sahası yayı içinde kaptığı topu Kerem'e aktardı. Kerem de hiç bekletmeden penaltı noktası gerisindeki Icardi'yi gördü. Arjantinli yıldızın vuruşunda top yandan auta gitti.

Mücadelenin ilk yarısı 1-1 eşitlikle sona erdi.

İkinci yarı

50. dakikada savunma arkasına sarkarak soldan atağı sürdüren Coman, ceza sahasına kadar girdi. Bu oyuncu, son çizgiye indikten sonra pasını geriden gelen Sane'ye aktardı. Sane'nin bekletmeden vuruşunda top auta çıktı.

52. dakikada Torreira'nın ceza sahası dışından şutunda, top az farkla yandan auta gitti.

60. dakikada Mertens'in sağdan kullandığı faulde ön direğe hareketlenen Torreira'nın kafayla vurduğu top, yan ağlarda kaldı.

63. dakikada Sane'nin ceza sahası içi sol çaprazdan şutunda, kaleci Muslera yatarak meşin yuvarlağın ağlara gitmesini önledi.

73. dakikada Bayern Münih yeniden öne geçti. Sağdan Kazımcan Karataş'ın arkasına sarkan Sane, pasını ceza sahası içi sağ çaprazda uygun durumda bulunan Musiala ile buluşturdu. Bu oyuncunun bekletmeden pasında altıpas önündeki Kane topukla vurmak istedi. Boey'dan dönen topu yeniden önünde bulan İngiliz futbolcu, ağları havalandırdı: 1-2.

79. dakikada Alman temsilcisi farkı 2'ye çıkardı. Ceza sahası içi sol çaprazda topla buluşan Kane, pasını açısı daha iyi olan Musiala'ya aktardı. Bu oyuncunun plase vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-3.

90. dakikada Sane'nin kullandığı serbest vuruşta, kaleci Muslera köşeye giden topu son anda kornere çeldi.

Sarı-kırmızılı ekip, mücadeleyi 3-1 kaybetti.

Grupta ilk mağlubiyeti

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda ilk mağlubiyetini yaşadı.

Gruptaki ilk maçında Kopenhag ile berabere kalan sarı-kırmızılı takım, ikinci maçında ise Manchester United'ı mağlup etmişti.

Bayern Münih ise grupta 3'te 3 yaparak yoluna kayıpsız devam etti.

Galatasaray, gruptaki dördüncü maçını 8 Kasım Çarşamba günü yine Bayern Münih ile deplasmanda oynayacak.

23 maçlık yenilmezlik serisi sona erdi

Galatasaray'ın 23 maçlık yenilmezlik serisi, Bayern Münih karşılaşmasında sona erdi.

Sarı-kırmızılı takım, geçen sezonun 32. haftasında Beşiktaş'a yenildikten sonra Süper Lig'deki son 6 maçını (Biri Hatayspor'a karşı 3-0 hükmen) kazanmıştı.

Galatasaray, bu sezon ise Süper Lig'de 9, UEFA Şampiyonlar Ligi elemesinde 6 ve grup aşamasında 2 olmak üzere çıktığı 17 maçta 14 galibiyet, 3 beraberlik yaşamıştı.

Sarı-kırmızılı ekip, ayrıca bu sezon resmi maçlarda ilk kez mağlup oldu.

Avrupa'da 8 maç sonra kaybetti

Galatasaray, Avrupa kupalarında ise 8 maç aradan sonra yenilgi yaşadı.

Sarı-kırmızılı takım, 2021-2022 sezonunda UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda İspanya temsilcisi Barcelona'ya mağlup olduğu maçtan sonra bu sezon Avrupa arenasına döndü.

Galatasaray, Bayern Münih maçından önce UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerinde oynadığı 6 maçta 5 galibiyet ve bir beraberlik, grup aşamasındaki 2 müsabakada ise birer galibiyet ve beraberlik elde etti.

İlk yarıda Bayern Münih kalesine 16 şut çekti

Galatasaray, karşılaşmanın ilk yarısında Bayern Münih kalesini adeta şut bombardımanına tuttu.

Sarı-kırmızılı takım, başarılı bir performans sergilediği maçın ilk yarısında rakip kaleye 16 şut gönderdi.

Galatasaray, 2003-2004 sezonundan beri UEFA Şampiyonlar Ligi'nde bir maçın ilk yarısında Bayern Münih kalesine en fazla şut çeken takım oldu.

Alman ekibi ise ilk yarıda Galatasaray'ın kalesine sadece 3 şut attı.

Icardi'den Panenka penaltısı

Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Mauro Icardi, Bayern Münih karşısında Panenka penaltısıyla topu filelere gönderdi.

Yaşadığı sakatlık nedeniyle iğne tedavisiyle maça çıkan Arjantinli yıldız futbolcu, ceza sahasında kendisine yapılan müdahale sonucu kazanılan penaltıda topun başına geçti.

Soğuk kanlılığıyla bilinen Icardi, kritik maçta kullandığı Panenka penaltısıyla meşin yuvarlağı ağlara yolladı.

Icardi gollerine devam ediyor

Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Mauro Icardi, skorer performansını Bayern Münih karşısında da sürdürdü.

UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerinde bu sezon 3 gol atan Icardi, grup aşamasında da Manchester United'ın ardından Bayern Münih ağlarını havalandırarak bu kulvardaki gol sayısını 5'e çıkardı.

Arjantinli futbolcusu Süper Lig'de de 10 kez meşin yuvarlağı filelere yolladı.

Mauro Icardi, bu sezon forma giydiği 16 resmi karşılaşmada 15 gol atma başarısı gösterdi.

Bu arada karşılaşmayı 51 bin 792 biletli taraftarın statta takip ettiği açıklandı.

Bayern Münih Teknik Direktörü Tuchel: İlk 60 dakika gerçekten bizi çok zorladılar

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Alman teknik adam, Galatasaray'ın ilk yarıda çok iyi mücadele ettiğini belirterek, "Gerçekten çok zorlu bir mücadeleye tanıklık ettik. Saha içinde inanılmaz yoğun bir baskı vardı. Galatasaray oldukça bizi zorladı. İnanılmaz bir taraftar temposu altında maçı sürdürdük. İlk 60 dakika gerçekten bizi çok zorladılar. Galatasaray stadında onlara karşı oynamak çok kolay değil." dedi.

Maçın ilk yarısının istedikleri gibi geçmediğini aktaran Tuchel, "İlk yarıda ikili mücadelelerde topu kazanma konusunda başarılı olamadık. Çünkü saha içinde iyi organize olan bir Galatasaray vardı. Bu nedenle ceza sahası içerisinde onlara çok fazla gol pozisyonu verdik. Golden sonra reaksiyonumuz oldukça iyi seviyedeydi. Daha sona hem savunma hem de hücumda daha iyi işler yaptık. Hak edilmiş bir galibiyet ama bu statta, böylesine yoğun baskı altında oynamak bizim için kolay değil." diye konuştu.

Thomas Tuchel, kariyerinde benzer maçlar yaşadığını dile getirerek, şunları kaydetti:

"Şampiyonlar Ligi çok zorlu mücadelelere sahne olan bir arena. Galatasaray, Avrupa'da rüştünü ispatlamış, geçmiş yıllarda çok başarılı olmuş bir takım. Bizim için çok kolay olmadı. İlk yarıda arzuladığımız seviyeye ulaşamadık. 90 dakika değerlendirildiğinde alınan galibiyetten dolayı mutluyum. İlk yarı için 'Hak edilmiş galibiyet.' diyemem. Çünkü Galatasaray taraftarı önünde çok baskılı bir oyun oynadı. İkili mücadelelerde eksik olan bizdik. Ancak ikinci yarıda toparlandık. Geçiş oyununu çok iyi oynadık. Özellikle Sane ile bunu çok iyi başardık. Mücadele ettiğimiz mecra Şampiyonlar Ligi. 90 dakikayı değerlendirdiğimizde hak edilmiş bir galibiyet."

Maçın devre arasında oyuncularına teknik ve taktik anlamda yapmaları gerektiğini anlattığını aktaran Tuchel, "Şampiyonlar Ligi'ndeki hedefimizi gerçekleştirme anlamında daha cesaretli ve hücum futbolu oynamamız gerektiğini söyledim. Nitekim de oldu. Çok gururluyum. Uzun zamandır kaybetmiyoruz. Ama bu maçın ya da herhangi bir maçın favorisi yok. Çünkü çok sıkı çalışmanız gerekiyor. Her rakibe karşı aynı ciddiyet ve sakinlikle reaksiyon göstermek için çok daha fazlasını vermeniz gerekiyor. Dolayısıyla alınan bu galibiyet bir antrenör olarak beni çok gururlandırdı." değerlendirmesinde bulundu.

Alman teknik adam, Galatasaraylı futbolcu Mauro Icardi ile ilgili bir soru üzerine, "Dün akşam aldığım bilgiler oynamayacağı yönündeydi. Bugün elime listeyi aldığımda, onun ağrılı şekilde oynayabilecek kapasitede bir oyuncu olduğunu bildiğim için taktiksel bir değişikliğine gitmedim. Zaten onun oynayabileceği hesabıyla kadromu kurdum." şeklinde görüş belirtti.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk: Oyuncularımın performansından mutlu ve memnunum

Grubun favori takımıyla oynadıklarını aktaran Buruk, "Bayern Münih, uzun süredir gruplarda maç kaybetmiyor. Bugün maçı kazanarak hem rakibimizin serisini bitirmek hem de gruptaki iddiamızı devam ettirmek için sahaya çıktık. Üç puan için oynadık." diye konuştu.

Buruk, ilk yarıdaki oyunlarının çok etkili olduğuna değinerek, "Bayern Münih'e karşı uzun süredir hiçbir takım bu istatistiklere ulaşmamıştır. Belki skor olarak bitiremedik. İkinci yarıda 2-1'e kadar dengeli bir oyun ortada vardı. Geçişleri çok etkili ve hızlı yaptılar. Oyuncularımın performansından mutlu ve memnunum. Bize destek veren taraftarımıza teşekkür ediyorum. Bizim oyunumuzla onları desteği birleşince önemli bir performans ortaya çıktı. Ancak bu performansı sonuca yansıtamadık. Onları mutlu gönderemediğimiz için üzgünüz. Oyun, kalite ve güç olarak hangi seviyede olduğumuzu net bir şekilde gördük." ifadelerini kullandı.

"Golün ne zaman olacağını bilemiyorsunuz"

Okan Buruk, oyuncu değişikliklerinde geç kaldığı eleştirilerine katılmadığını dile getirdi.

Yedikleri ikinci golden önce 3 oyuncuyu değiştirmek için saha kenarına aldıklarını aktaran Buruk, şunları kaydetti:

"Golün ne zaman olacağını bilemiyorsunuz. Bir şeyler aksıyor. Bunu görüp oyuncu değiştirme hamlesi yapıyorsunuz. Tam değişiklik yaparken gol yedik. Bir değişiklik yapmak için hamle yapmıştım. Oyuncular girdikten sonra da gol yiyebilirsiniz. Manchester United maçında da değişiklik yaparken 2 kere gol attık. Bunu bilemiyorsunuz. Bir şey aksadığını gördüğümüz için 3 oyuncuyu kenara getirmiştik. O anda takımın gol yemesi bizim için bir şanssızlık. Bunu şanssızlıktan başka şekilde açıklayamazsınız. Gol yedikten sonra herkes bir suçlu arayacaktır. Futbolda bunlar var. Bugün çok fazla doğru şey yaptık. Bir Türk takımının uzun yıllardır oynamadığı kadar güçlü bir takıma karşı en güçlü futbolu oynadık. Bunu da sahadaki oyuncularla yaptık."

"Motivasyonun yüksek olması pozisyonları değerlendirmede işimizi zorlaştırıyor"

Sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü, konsantrasyonu yüksek maçlarda pozisyonları sonlandırmada sorun yaşadıklarını belirtti.

Geçen sezon da benzer bir dönem yaşadıklarını hatırlatan Buruk, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Aslında sonlandırmada çok iyi oyuncularımız var. Şampiyonlar Ligi motivasyonu biraz daha yüksek oluyor. O motivasyonun yüksek olması girilen pozisyonları değerlendirmede işimizi zorlaştırıyor. Girdiğimiz pozisyonları bitirmemiz gerek. Bu kalite bizde var. Umarım bundan sonraki maçlarda bunları değerlendiririz. Ancak benim için Bayern Münih'e karşı böyle pozisyonlara girmek değerli. Zamanı geldiğinde bu pozisyonları gole çevireceğimizden eminim. Oyuncularımın performansından memnunum. Hatalar olabilir ama genel resme baktığımızda iyi bir performans vardı. Sadece rakibimiz girdiği pozisyonları değerlendirdi. Şu anda dünyanın en iyi 2 kanat oyuncusuna sahipler. O oyuncularla bizi cezalandırdılar."

"Kazımcan'ı hız konusunda önde gördük"

Okan Buruk, sol bekte defansif özellikleri daha önde olduğu için Angelino yerine Kazımcan Karataş'ı oynattıklarını söyledi.

Angelino'nun hücumunun daha etkili olduğuna değinen 50 yaşındaki teknik adam, "Angelino, çok beğendiğim, buraya gelmesini çok istediğim bir oyuncu. Karakterini de çok beğeniyorum. Angelino, daha ofansif bir bek. Defansı, hücumuna göre biraz daha geride. Kazımcan'ı hız konusunda önde gördük. Kazım, temaslı oynayabildiği için tercih ettim." ifadelerini kullandı.

Stoper ikilisini bozmak istemediğini anlatan Buruk, "Bazen oyun içinde Abdülkerim'i de sol bekte kullandık ama merkezde iyi giden bir savunma ikilisi var. Abdülkerim-Sanchez ikilisini bozmak istemedim. Abdülkerim, sol bekte severek oynamıyor." değerlendirmesinde bulundu.

"Kulübeden gördüğüm Kaan ve Torreira'nın iyi oynadığı"

Buruk, orta sahanın merkezinde görevlendirdiği Kaan Ayhan-Lucas Torreira ikilisinin iyi oynadığını belirtti.

Tribünden iki oyuncunun da yorulduğunun görüldüğü ve neden bu bölgede değişiklik yapmadığının sorulması üzerine Buruk, "Kulübeden gördüğüm Kaan ve Torreira'nın iyi oynadığı. Hem baskı hem de savunmayı doğru yapıyorlardı. Yeni bir oyuncu almayı düşünmedim. Kenar oyuncuları yorulmaya başladığı için onları değiştirmeyi istedim. Fiziksel olarak rakibimizin gerisinde kaldığımızı düşünmüyorum. Belli bir dakikadan sonra geçişte bize üstünlük sağladılar. Dünyanın en hızlı kanat oyuncularına sahipler. Bence bizim psikolojik olarak düşüşümüz ikinci golü yedikten sonra oldu. Yorgunluktan çok mental olarak teslim olduk. Üzüldüğüm ve canımı sıkan bu oldu. Kulübeden giren oyuncular da enerjiyi yükseltmedi. En büyük sıkıntımız 2-1 olduktan sonra maçı mental olarak bırakmamız oldu." diyerek sözlerini tamamladı.