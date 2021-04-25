"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
26 NİSAN 2021 PAZARTESİ - YIL: 52

Kadıköy'de 3 puan Fenerbahçe'nin

25 Nisan 2021, Pazar 22:00
Süper Lig'in 37. haftasında Fenerbahçe, ağırladığı Kasımpaşa'yı 3-2 mağlup etti ve 75 puanlı lider Beşiktaş'ın 3 puan gerisinde yer aldı.

Fenerbahçe-Kasımpaşa maçının 11. dakikasında sarı-lacivertli ekip gole yaklaştı. Ceza yayının sağından kale alanına yönelen Ozan Tufan, Valencia ile verkaç yaptıktan sonra topla buluştu. Ozan'ın sağ çaprazdan çıkardığı şutta Hadergjonaj, kale çizgisi önünde topa dokunarak meşin yuvarlağın ağlara gitmesine izin vermedi.

15. dakikada sarı-lacivertli takım öne geçti. Caner Erkin'in sağdan ortasında Valencia'nın altıpasın içinden yaptığı düzgün kafa vuruşunda, meşin yuvarlak filelere gitti: 1-0

21. dakikada Kasımpaşa beraberliği sağladı. Serdar Aziz'in geri pasında kaleci Harun Tekin'in uzaklaştırmak istediği top kısa düştü. Meşin yuvarlağı bir anda önünde bulan Hajradinovic'in ceza sahası dışından yaptığı vuruşta top ağlarla buluştu: 1-1

33. dakikada Fenerbahçe, Dimitrios Pelkas ile 2 önemli gol pozisyonundan faydalanamadı. İrfan Can Kahveci'nin ara pasında savunmanın arkasına sarkan Pelkas'ın ceza sahası içinden çıkardığı şutta meşin yuvarlak kaleci Ertuğrul Taşkıran'dan döndü. Aynı dakika içinde bu kez Ozan Tufan'ın pasında topla buluşan Pelkas, Brecka'yı şık bir şekilde çalımladıktan sonra sağ çaprazdan şutunu çekti. Kaleci Ertuğrul bir kez daha gole izin vermedi.

40. dakikada Fenerbahçe tekrar öne geçti. Mert Hakan Yandaş'ın sol kanattan ceza sahasına ortasında ön bölümde Szalai'nin kafayla aşırttığı meşin yuvarlak sağ köşeden ağlarla buluştu: 2-1

45. dakikada Fenerbahçe penaltı kazandı. İrfan Can Kahveci'nin pasında Valencia ceza sahasında Haddadi'den sıyrılmak isterken yerde kaldı. Maçın hakemi Fırat Aydınus penaltı noktasını gösterdi. 45+1'inci dakikada penaltıda topun başına geçen Valencia, kendisinin ikinci, takımının üçüncü golünü attı: 3-1

Fenerbahçe, karşılaşmanın ilk yarısını 3-1 önde tamamladı.

İkinci yarı

53. dakikada gelişen Fenerbahçe atağında Pelkas'ın pasında Nazım Sangare'nin ceza sahası sağ çaprazından yaptığı vuruşta, meşin yuvarlak direğe çarparak oyun alanını terk etti.

77. dakikada Kasımpaşa penaltı kazandı. Hajradinovic'in ceza sahası içinde kaleci Harun Tekin'den sıyrılmak isterken yerde kalması üzerine maçın hakemi Fırat Aydınus penaltı noktasını gösterdi. 81'inci dakikada penaltıda topun başına geçen Hadergjonaj, meşin yuvarlağı köşeden ağlarla buluşturdu: 3-2

86. dakikada Sinan Gümüş'ün pasında savunmanın arkasına sarkan ve topla ceza sahasına giren Thiam'ın sol çaprazdan sert vuruşunda, kaleci Ertuğrul Taşkıran gole izin vermedi.

Fenerbahçe, karşılaşmadan 3-2 galip ayrıldı.

AA

Okunma Sayısı: 151
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Küresel salgında dünya genelinde son durum

    Kadıköy'de 3 puan Fenerbahçe'nin

    Kripto vurgunu çorap söküğü gibi

    Çiftçi ne yazık ki çok mağdur

    Yoğun bakımlar alarm veriyor

    Endonezya'da kaybolan denizaltının enkazı bulundu

    TBMM'de gündem Ermenistan'ın savaş suçları

    İsrail, 5 gazeteciyi yaraladı

    Ermeni çetelerinin katliamları unutulamıyor

    Endonezya'da kaybolan denizaltıdan üzücü haber

    Bağdat'ta hastanedeki yangında bilanço ağır! - Irak'ta 3 gün yas ilan edildi

    İstanbul ve Tekirdağ'a gök gürültülü sağanak uyarısı

    Van'da kaybolan 3 yaşındaki minik Şeyma 6 saat sonra bulundu

    Aliyev: Biden'ın açıklaması tarihi hata

    Dışişleri Bakanlığı: Biden'ın açıklamalarını kabul etmiyor, en şiddetli şekilde telin ediyoruz

    Basın kartı tartışması büyüyor

    “Merkez Bankası şeffaf olmayacak”

    'Başarısızlığın kabul edilmesi gerekiyor'

    Aşıların sadece % 0,3’ü yoksul ülkelere gitti

    'Soygunun siyasi ayağı var mı?'

    En Çok Okunanlar

    Cevher İLHAN

    İttifakın Meclis’teki sandalye sayısı düşüyor
    Şükrü BULUT

    Yeni dönemde Nur Talebeleri...
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    M. Latif SALİHOĞLU

    Nükleer kıyamet kazası
    Yeni Asya'dan Size

    Zekâtlar manevî cihada
    Ali FERŞADOĞLU

    Şeair-i İslâmiye bir surdu; yıkıldı
    Hüseyin GÜLTEKİN

    “Hakkın hatırı âlidir”
    Süleyman KÖSMENE

    Risale-i Nur’u gazete gibi okumamak
    Cenk ÇALIK

    Sindirimin başı: Çok çiğnemek
    M. Said ZEKİ

    Şahıslar fanidir, dâvâ baki!

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2021, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.