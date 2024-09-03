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3 EYLÜL 2024 SALI - YIL: 55

Kerem Aktürkoğlu, artık Benfica'da top koşturacak

03 Eylül 2024, Salı 12:00
Galatasaraylı futbolcu Kerem Aktürkoğlu, Portekiz'in Benfica takımına transfer oldu.

Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar AŞ'den Kamuyu Aydınlatma Platformuna gönderilen açıklamada, 25 yaşındaki Kerem Aktürkoğlu'nun Benfica'ya transferi konusunda anlaşma sağlandığı belirtildi.

Benfica'nın Galatasaray'a net 12 milyon avro transfer bedeli ödeyeceği aktarılan açıklamada, "Ayrıca futbolcunun ileride diğer bir kulübe transferi halinde Benfica, elde edeceği transfer bedelinin karının yüzde 10'unu sonraki satıştan pay olarak kulübümüze ödeyecektir." denildi.

Galatasaray'a Anagold 24Erzincanspor'un TFF 3. Lig'de mücadele ettiği 2019-20 sezonunun ardından Kerem, sarı-kırmızılı formayla 179 resmi maça çıktı. 25 yaşındaki kanat oyuncusu, söz konusu müsabakalarda 46 kez fileleri havalandırarak takımının en önemli hücum ayaklarından oldu.

Kerem Aktürkoğlu'nun sezonlara göre Galatasaray kariyerindeki maç ve gol sayıları şöyle:

Sezon Lig maç/gol Kupa maç/gol Avrupa maç/gol Toplam maç/gol

2020-21 27 / 6 2 / - - 29 / 6

2021-22 37 / 10 1 / - 14 / 3 52 / 13

2022-23 34 / 9 4 / 1 - 38 / 10

2023-24 37 / 12 3 / - 14 / 3 54 / 15

2024-25 3 / 2 1 / - 2 / - 6 / 2

Toplam 138 / 39 11 / 1 30 / 6 179 / 46

Transferiyle kulübe 12 milyon avro kazandıracak

Galatasaray, Kerem Aktürkoğlu'nun Benfica'ya transferiyle önemli gelir elde edecek.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre Benfica, milli futbolcunun transferi için 12 milyon avro transfer bedeli ödeyecek.

Portekiz temsilcisi ayrıca, Kerem Aktürkoğlu'nun başka kulübe transferinden elde edeceği karın yüzde 10'unu sonraki satıştan pay olarak Galatasaray'a ödeyecek.

Depremde enkazdan kurtarıldı

Türk futbolunun parlayan yıldızlarından Kerem Aktürkoğlu, hayat hikayesiyle de dikkati çekiyor.

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde 21 Ekim 1998'de dünyaya gelen Kerem, henüz 10 aylıkken 1999 depremini yaşadı.

Ailesiyle enkaz altından akrabalarının yardımıyla çıkarılan Kerem Aktürkoğlu, zorluklarla başladığı hayatında Türk futbolunun zirvesine çıkmayı başardı.

TFF 3. Lig'den "Devler Ligi"ne uzanan kariyer

Kerem Aktürkoğlu, futbola Gölcükspor altyapısında başladı.

Kerem, 2013'te 15 yaşındayken doğduğu mahallenin takımı Hisareynspor'un altyapısına geçti. Burada dikkati çeken genç yıldız adayı, 2015'te İstanbul Başakşehir'in altyapısına transfer oldu.

Bodrumspor ve Karacabey Belediyespor'da kiralık top koşturan Kerem, Başakşehir'de yaşadığı sorunlar nedeniyle ayrılık kararı aldı. Kariyerinde birkaç adım geri atmak zorunda kalan Kerem, TFF 3. Lig temsilcisi 24Erzincanspor'a gitti.

Erzincan temsilcisinin 2019-20 sezonunda Türkiye Kupası'nda Beşiktaş ile yaptığı maçlarda dikkati çeken Kerem, 2020'nin eylül ayında Galatasaray'a transfer oldu.

Kerem, sarı-kırmızılı takımla Süper Lig'de 2 şampiyonluk yaşadı.

UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi'nde sahne alan Kerem, geçen sezon Manchester United ağlarına gönderdiği topla, haftanın golü ödülünü de kazandı.

 

AA

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