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Kırmızı kartlar havada uçuştu, Galatasaray üç puanı son dakikada aldı

30 Ağustos 2019, Cuma 22:54
Galatasaray; Süper Lig'in 3. haftasında deplasmanda Kayserispor'u, 5 kırmızı kartın çıktığı maçta 90+9'da Adem Büyük'ün attığı golle 3-2 mağlup ederek sezonun ilk galibiyetini aldı.

Süper Lig'de 3. haftanın açılış karşılaşmasında Galatasaray, deplasmanda Kayserispor'u 90+9'da Adem Büyük'ün attığı golle 3-2 mağlup etti. Üç oyuncusu kırmızı kart gören ve müsabakayı 8 kişi tamamlayan ev sahibi ekip bu sonuçla 1 puanda kalırken Galatasaray ise puanını 4'e yükseltti.

İlk yarı

28. dakikada sol kanattan gelişen Kayserispor atağında, Yasir Subaşı'nın ceza sahasına gönderdiği topa savunma oyuncularının arasında iyi yükselen Adebayor'un kafa vuruşunda Muslera meşin yuvarlağı kontrol etmeyi başardı.

30. dakikada Kayserispor yarı alanın ortalarında topla buluşan Mariano'nun sağ çaprazdan sol ayakla kaleye gönderdiği etkili şutta, meşin yuvarlak az farkla kale direğinin üzerinden auta çıktı.

37. dakikada Kayserispor öne geçti. Kendi yarı alanından çıkmaya çalışan Galatasaray'da Mariano'dan gelen topu kalecisine göndermek isteyen Luyindama'nın hatalı geri pasında meşin yuvarlak Kayserisporlu Henrique'de kaldı. Ceza yayında topla buluşan Henrique, ceza sahasına girdikten sonra öne çıkan kaleci Muslera'dan sıyrılıp yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-0.

44. dakikada sağ kanatta gelişen Kayserispor atağında Lopes'in ceza sahasına gönderdiği pasla altıpas üzerinde topla buluşan Umut Bulut'un kontrol edemediği meşin yuvarlak kalecide kaldı.

45+1. dakikada Diagne'nin kafayla indirdiği topla ceza sahası önünde buluşan Mariano'nun sağ çaprazdan kaleye gönderdiği şutta, meşin yuvarlak az farkla auta gitti.

Karşılaşmanın ilk devresini 1-0 Kayserispor önde tamamladı.

İkinci yarı

49. dakikada ceza sahasında Mensah'ın ortasında meşin yuvarlağı uzaklaştırmak isteyen Luyindama'nın vuruşunda top Mensah'ta kaldı. Önündeki rakibi geçen Mensah'ın altıpas sağ çaprazından kale gönderdiği şutta top auta gitti.

59. dakikada sağ kanattan gelişen Galatasaray atağında Emre Mor'dan seken topla buluşan Feghouli'nin sağ çaprazdan kaleye gönderdiği sert şutta kaleci Lung sağına gelen topu kurtarmayı başardı. Lung'dan dönen topu iyi takip eden Babel meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. VAR incelemesi sonucu Babel'in ofsaytta olduğu gerekçesiyle gol iptal edildi.

64. dakikada sol kanattan Feghouli'nin ortasına penaltı noktası üzerinde iyi yükselen Babel'in kafa vuruşunda top Abdennour'un koluna çarptı. VAR incelemesi sonucu maçın hakemi Mustafa Öğretmenoğlu, penaltıya hükmetti. 66. dakikada penaltıyı kullanan Belhanda, kaleci Lung'un sağından meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 1-1.

Maçın 54. dakikasından sarı kartı bulunan Abdennour, penaltı pozisyonunda da sarı kart görüp ardından kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

71. dakikada Feghouli'nin ara pasında savunmanın arkasına sarkan Emre Mor'un ortasında altıpas içerisinde topu alan Babel meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. VAR incelemesi sonucu pozisyonda ofsayt olduğuna karar verildi.

74. dakikada Kayserispor sahada 9 kişi kaldı. 69. dakikada sarı kart gören Henrique, 74. dakikada ikinci sarı kartın ardından kırmızı kartla oyundan ihraç edildi.

87. dakikada ceza sahasında Babel'in kaleye gönderdiği şutta Mert Kula'ya da çarpan top kaleci Lung'u yanıltarak ağlarla buluştu: 1-2.

89. dakikada Emre Mor 1 dakika içerisinde iki farklı pozisyonda peş peşe gördüğü sarı kartlarla ikici sarıdan kırmızı kartla oyun dışı kaldı.

90+1 dakikada sol kanattan Bilal Başacıkoğlu'nun kullandığı serbest vuruşta savunmada oyuncuların arasından iyi yükselen Umut Bulut'un kafa vuruşunda meşin yuvarlak filelere gitti: 2-2.

90+5. dakikada Kayserispor sahada 8 kişi kaldı. 90+4. dakikada sarı kart gören Umut Bulut, 1 dakika sonra ikinci sarı kart ve ardından kırmızı kartla oyun dışına gönderildi.

90+9. dakikada Feghouli'nin sol kanattan ceza sahasına gönderdiği pasta altıpas önünde topu alan Adem Büyük, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 2-3.

90+10. dakikada hakeme itirazlarından dolayı Galatasaray Yardımcı Antrenörü Ümit Davala, kırmızı kart görerek kulübeden gönderildi.

Maç konuk ekip Galatasaray'ın 3-2 üstünlüğüyle sona erdi.

Etiketler: Galatasaray, Kayserispor
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