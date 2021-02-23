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23 ŞUBAT 2021 SALI - YIL: 52

Krasnodar, Süper Lig'in en golcü ismini istiyor

23 Şubat 2021, Salı 20:09
Rusya'nın Krasnodar takımı Atakaş Hatayspor'un forvet oyuncusu Aaron Boupendza'nın transferi için kulüp yönetimiyle görüşmelere başladı.

Hatayspor Kulübü Onursal Başkanı Lütfü Savaş, düzenlediği basın toplantısında Hatayspor'un son 5 yıldır Türkiye'de başarılara imza attığını belirtti.

Savaş, Hatayspor'un Süper Lig'de takım duruşu, oyun planı, oyunlarında verdiği ahenkli futbol ve futbolcuların kalitesi konusunda sadece Türkiye'de değil dünyada birçok kulüpte seyredilir ve takip edilir pozisyona geldiğini kaydetti.

Krasnodar Genel Müdürü Vladimir Khashig ile oyuncuları Boupendza'nın transferi için görüştüklerini dile getiren Savaş, "Dünden beri yönetici arkadaşlarımız, oyuncumuz Aaron Boupendza'nın transferi için görüşmelere başlamıştır. Görüşmeler olumlu seyretmektedir. Nihayeti perşembe günü akşam sonuçlanacaktır ama görüşmeler olumlu gitmektedir. Biz de çok büyük ihtimalle bu konunun olumlu sonuçlanacağını düşünüyoruz." diye konuştu.

Savaş, anlaşma sağlanması halinde oyuncuları Boupendza'nın sezon sonuna kadar takımda kalmasını düşündüklerini ifade etti.

Krasnodar Genel Müdürü Khashig de Boupendza'nın transferi konusunda görüşmelerin iyi gittiğini aktardı.

Khashig, kısa zamanda güzel haber vermek istediklerini sözlerine ekledi.

Toplantıya Hatayspor Kulübü Başkanı Nihat Tazearslan, Hatayspor İdari ve Mali İşler Sorumlusu Aydın Toksöz, Hatayspor Sportif Direktörü Fatih Kavlak da katıldı.

Hatayspor'un Gabonlu golcüsü, geride kalan 26 haftada kaydettiği 18 golle Süper Lig'in en golcüsü oyuncusu durumunda.

AA

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