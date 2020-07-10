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10 TEMMUZ 2020 CUMA - YIL: 51

Kritik son 3 hafta öncesinde Süper Lig'de son durum?

10 Temmuz 2020, Cuma 09:36
Yukatel Denizlispor'u sahasında 2-0 mağlup eden Medipol Başakşehir, son 3 haftaya en yakın rakibi Trabzonspor'un 4 puan önünde lider girdi.

Süper Lig'de son haftalara girilirken, şampiyonluk ve ligde kalma yarışında büyük bir rekabet yaşanıyor.

Ligde 31. haftaya lider giren Medipol Başakşehir, Yukatel Denizlispor'u 2-0 mağlup etti. Puanını 66'ya yükselten turuncu-lacivertliler, Trabzonspor'un Fraport TAV Antalyaspor ile 2-2 berabere kalmasıyla bordo-mavili ekiple arasındaki puan farkını 4'e yükseltti.

Son 3 haftaya 4 puan farkla lider giren Medipol Başakşehir, şampiyonluk yolunda büyük bir avantaj elde etti.

Medipol Başakşehir'in 3 maçının 2'si İstanbul'da

Ligde 31. haftayı da lider tamamlayan turuncu-lacivertli takımın önünde kritik 3 maçı bulunuyor. Okan Buruk'un ekibinin önünde İstanbul dışında da tek maç kaldı.

Medipol Başakşehir, ligde kalma mücadelesi veren İttifak Holding Konyaspor ile deplasmanda oynadıktan sonra, bir başka ligde kalma savaşı veren Hes Kablo Kayserispor'u sahasında ağırlayacak.

Turuncu-lacivertli takım, sezonu Kasımpaşa ile oynayacağı maçla tamamlayacak. 

Trabzonspor son 10 maçta 6. kez puan kaybı yaşadı

Sahasında Fraport TAV Antalyaspor ile 2-2 berabere kalan Trabzonspor ise şampiyonluk şansını zora soktu.

Son 4 maçının 3'ünü kazanamayan bordo-mavili takım, son 10 karşılaşmasında 6. kez puan kaybı yaşadı. Karadeniz ekibi bu süreçte 12 puan kaybı yaşadı ve şampiyonluk yarışında darbe aldı. 

Bordo-mavililerin 3 maçı da ligde kalma mücadelesi veren takımlarla

Trabzonspor, kalan 3 maçında ligde kalma mücadelesi veren ekiplerle karşı karşıya gelecek.

Bu 3 maçın 2'sini deplasmanda oynayacak bordo-mavili ekip 32. haftada Yukatel Denizlispor ile deplasmanda karşı karşıya geldikten sonra bir sonraki hafta sahasında İttifak Holding Konyaspor'u konuk edecek.

Karadeniz ekibi, sezonu Hes Kablo Kayserispor ile deplasmanda oynayacağı mücadeleyle tamamlayacak. 

Demir Grup Sivasspor ve Galatasaray'ın şampiyonluk şansı kalmadı

Ligde üst üste puan kayıpları yaşayan Demir Grup Sivasspor ve Galatasaray'ın ise matematiksel olarak da şampiyonluk şansı kalmadı.

Galatasaray son 7, Demir Grup Sivasspor da son 4 maçını kazanamayarak şampiyonluk yarışında Medipol Başakşehir ve Trabzonspor'u baş başa bıraktı. 

Ligde kalma yarışında ihtimaller fazla

Süper Lig'in alt tarafında da büyük bir rekabet yaşanıyor. Son haftalara girilirken ligden düşmesi kesinleşmiş bir takım bulunmuyor.

Son sıradaki, 26 puanı bulunan MKE Ankaragücü düşme hattının hemen üzerinde yer alan bir maçı eksik Hes Kablo Kayserispor'un 5 puan gerisinde yer alıyor.

Çaykur Rizespor 29 puanla 17. sırada, İttifak Holding Konyaspor ise 30 puanla 16. basamakta bulunuyor. Yukatel Denizlispor ve BtcTurk Yeni Malatyaspor ise 32'şer puana sahip.

Ligde bugün alt sıraları yakından ilgilendiren maçlarda Çaykur Rizespor-Hes Kablo Kayserispor ve Gaziantep FK-İttifak Holding Konyaspor maçları oynanacak.

Alt sıralardaki takımların kendi aralarında oynayacağı maçlar da göz önünde bulundurulduğunda ligde neredeyse 8. sırada yer alan Göztepe'ye kadar takımların düşme ihtimali bulunuyor.

AA

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