Kupa heyecanı çeyrek final maçlarıyla devam edecek

Türkiye Kupası'nda çeyrek final ilk maçları yarın oynanacak tek karşılaşmayla başlayacak.

Türkiye Kupası'nda çeyrek final heyecanında yarın Trabzonspor ile Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Medical Park Stadı'nda kozlarını paylaşacak. Türkiye Kupası'nda çeyrek final eşleşmeleri şu şekilde: 4 Şubat Salı: 20.30 Trabzonspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor 5 Şubat Çarşamba: 14.30 GMG Kırklarelispor-Fenerbahçe 20.30 Aytemiz Alanyaspor-Galatasaray 6 Şubat Perşembe: 20.30 Antalyaspor-Demir Grup Sivasspor AA

Okunma Sayısı: 170

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.