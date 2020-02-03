Kupa heyecanı çeyrek final maçlarıyla devam edecek

Türkiye Kupası'nda çeyrek final ilk maçları yarın oynanacak tek karşılaşmayla başlayacak.
Türkiye Kupası'nda çeyrek final heyecanında yarın Trabzonspor ile Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Medical Park Stadı'nda kozlarını paylaşacak.
Türkiye Kupası'nda çeyrek final eşleşmeleri şu şekilde:
4 Şubat Salı:
20.30 Trabzonspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor
5 Şubat Çarşamba:
14.30 GMG Kırklarelispor-Fenerbahçe
20.30 Aytemiz Alanyaspor-Galatasaray
6 Şubat Perşembe:
20.30 Antalyaspor-Demir Grup Sivasspor
AA