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26 HAZİRAN 2020 CUMA - YIL: 51

Liverpool, şampiyonluğunu ilan etti

26 Haziran 2020, Cuma
Liverpool, en yakın rakibi Manchester City'nin, deplasmanda Chelsea'ye 2-1 yenilmesinin ardından Premier Lig'de 2019-2020 sezonu şampiyonluğuna ulaştı.

Manchester City'nin 23 puan önünde ilk sırada yer alan ekip, şampiyonluğunu matematiksel olarak garantilemiş oldu.

En son 1990'da Premier Ligi lider tamamlayan Liverpool, 30 yıllık hasretine son vererek şampiyonluk sayısını 19'a çıkardı.

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ŞAMPİYONLUK KUPASI İÇİN 30 YIL BEKLEDİ...

İNGİLTERE PREMİER LİG’DE EN SON 1990 YILINDA ŞAMPİYONLUĞA ULAŞAN LİVERPOOL’DA 30 YILLIK  HASRET SONA ERİYOR. LİVERPOOL’A ATTIĞI GOLLERLE KATKI SAĞLAYAN MISIRLI YILDIZ OYUNCU MUHAMMED SALAH,"LİGİ KAZANMAK İÇİN ARTIK SADECE İKİ PUANA İHTİYACIMIZ VAR” DİYE KONUŞTU.

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Liverpool'da forma giyen Muhammed Salah, takımının 30 yıllık şampiyonluk hasretinin sona ermesi için doğru zamanın geldiğini söyledi. İngiliz basınına konuşan Mısırlı yıldız futbolcu, Liverpool'un sahasında Crystal Palace'ı 4-0 yendiği lig maçında attığı golle skora katkı sağlamaktan mutlu olduğunu belirterek, "Ligi kazanmak için artık sadece iki puana ihtiyacımız var. Bu takıma geldiğimden beri Premier Lig'i kazanmak istediğimi söylüyorum. Kentimiz, bunun için artık çok fazla beklemeyecek." ifadelerini kullandı. Manchester City'nin bugün Chelsea'yi yenmesi halinde şampiyonluk düğümünün, haftaya City ile oynayacakları lig maçında çözülebileceğini hatırlatan 28 yaşındaki Salah, "Geçen yıl da çok iyi oynamıştık ama Manchester City aynı şekilde karşılık vererek haklı bir şampiyonluk yaşadı. Bizim için 30 yıllık aranın ardından şampiyonluk hasretinin sona ermesi için doğru zaman geldi." değerlendirmesinde bulundu. Geçen sezon büyük bir çekişmeye sahne olan İngiltere Premier Lig'de Manchester City 98 puanla şampiyonluğu ulaşırken, Liverpool ise 97 puan elde etmesine rağmen ligi ikinci sıra tamamlamıştı. Liverpool, en son 1989-90 sezonunda İskoç teknik adam Kenny Dalglish yönetiminde şampiyonluğa ulaşmıştı.

 

LİDER LİVERPOOL EVİNDE CRYSTAL PALACE’I 4-0 YENDİ

İngiltere Premier Lig 31. hafta maçında Liverpool sahasında Crystal Palace'ı 4-0 yendi. Anfield Stadı'nda maça hızlı başlayan Liverpool,  23. dakikada Alexander Arnold'un attığı golle 1-0 öne geçti. Liverpool, Mısırlı futbolcu Muhammed Salah'ın 44. dakikada attığı golle maçın ilk yarısını 2-0 önde kapadı. Maçın ikinci yarısında da oyundaki üstünlüğünü koruyan Liverpool, Fabio Tavares'in 55. dakikada attığı golle skoru 3-0 yaptı. Alman teknik adam Jurgen Klopp'un öğrencileri, Sadio Mane'nin 69. dakikada attığı golle sahadan 4-0 galip ayrıldı. Bu sonuçla Liverpool puanını 86'ya yükseltirken Crystal Palace 42 puanda kaldı.

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