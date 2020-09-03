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4 EYLÜL 2020 CUMA - YIL: 51

Macaristan'a yenildik

03 Eylül 2020, Perşembe 23:00
A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup'taki ilk maçında Sivas'ta konuk ettiği Macaristan'a 1-0 yenildi.

UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup'ta Türkiye-Macaristan karşılaşmasının ilk yarısı 0-0 tamamlandı.

12. dakikada Sallai'nin pasına hareketlenen Holender'in ceza sahası dışından sol çaprazdan etkili vuruşunda kaleci Uğurcan Çakır, topu kornere çeldi.

19. dakikada Holender'in pasında topla buluşan Szoboszlai'nin ceza sahası dışından sol çaprazdan sert şutunda meşin yuvarlak direkten oyun alanına döndü. Savunma topu tehlikeli bölgeden uzaklaştırdı.

23. dakikada Ahmed Kutucu'nun ceza alanı dışından kaleyi karşıdan gören noktadan vuruşunda meşin yuvarlak yandan auta çıktı.

31. dakikada Szoboszlai'nin pasında ceza alanı sol çaprazında topu kontrol eden Hollender uzak köşeye vurdu. Üst direkten oyun alanına dönen meşin yuvarlağı savunma tehlikeli bölgenin dışına gönderdi.

36. dakikada Adam Szalai'nin ceza sahası dışında sert şutunda kaleci Uğurcan Çakır, meşin yuvarlağı yumruklarıyla uzaklaştırdı.

39. dakikada Mert Hakan Yandaş'ın ceza alanı dışından vuruşunda topu kaleci Gulacsi kontrol etti.

45. dakikada Hakan Çalhanoğlu'nun sol çaprazdan uzak mesafeden kullandığı serbest vuruşta meşin yuvarlak kaleci Gulacsi'de kaldı.

Mücadelenin ilk yarısı 0-0 sona erdi.

İkinci yarı

52. dakikada savunmanın arkasına sarkan Burak Yılmaz, topla hızla mesafe katederek sağdan ceza alanına girdi. Bu futbolcunun vuruşunda, savunmadan da seken meşin yuvarlağı kaleci Gulacsi uzaklaştırdı.

57. dakikada Emre Kılınç'ın pasında ceza yayında topu kontrol eden Hakan Çalhanoğlu'nun vuruşunda meşin yuvarlak direğin üstünden auta gitti. 

66. dakikada Szoboszlai'nin sağdan kullandığı serbest vuruşta kale alanında iyi yükselen Orban'ın yakın mesafeden etkili kafa vuruşunda kaleci Uğurcan Çakır, topu kornere tokatladı.

80. dakikada konuk ekip Macaristan öne geçti. Szoboszlai'nin kaleyi karşıdan gören noktadan uzak mesafeden kullandığı serbest vuruşta, yan direğe çarpan top filelerle buluştu: 0-1. 

Mücadele Macaristan'ın 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

AA

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