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8 AĞUSTOS 2020 CUMARTESİ - YIL: 51

Manchester City ve Olympique Lyon çeyrek finalde

08 Ağustos 2020, Cumartesi
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Manchester City ve Olympique Lyon adını çeyrek finale yazdırdı.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı turnuvasında, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle mart ayında ertelenen son 16 turu rövanşları yeniden başladı.

İngiltere temsilcisi Manchester City, deplasmanda 2-1 yendiği İspanyol ekibi Real Madrid'i evinde de 2-1 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi. Manchester City'ye galibiyeti getiren golleri 9. dakikada penaltından Raheem Sterling ve 68. dakikada Gabriel Jesus attı. Real Madrid'in tek golünü 28. dakikada Karim Benzema kaydetti.

Gecenin diğer maçında İtalya'nın Juventus takımı, deplasmanda 1-0 mağlup olduğu Fransız ekibi Olympique Lyon'u konuk etti. Lyon, mücadeleyi 2-1 kaybetmesine rağmen deplasmanda bulduğu golün avantajıyla son 8 takım arasına kaldı. Juventus'un gollerini 43 (Penaltıdan) ve 60. dakikalarda Cristiano Ronaldo atarken, Olympique Lyon'un golü 12. dakikada penaltıdan Memphis Depay'dan geldi.

Ronaldo, 37 gole ulaşarak Juventus'ta bir sezonda en çok gol atan futbolcu oldu ve kulüp tarihine geçti. İtalyan ekibinde forma giyen milli oyuncu Merih Demiral, yedek kulübesinde olmasına karşın bu maçta görev almadı.

Manchester City ve Olympique Lyon çeyrek finalde eşleşen ekipler oldu.

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanşları bugün TSİ 22.00'de başlayacak Barcelona-Napoli ve Bayern Münih-Chelsea maçları ile sona erecek.

AA

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