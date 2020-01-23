"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
23 OCAK 2020 PERŞEMBE - YIL: 50

Mesut Özil eski günlerini arıyor

23 Ocak 2020, Perşembe
Arsenal kaptanı Mesut Özil etkisiz futbolu ile eleştiri alıyor.

İngiltere Premier Lig’in 24. haftasında Chelsea, konuk ettiği Arsenal ile 2-2 berabere kaldı. Stamford Bridge  Stadı’nda oynanan karşılaşmada, bu sezon UEFA Şampiyonlar Ligi’ne kalma mücadelesi veren Chelsea, orta sıralarda yer alan Arsenal’i ağırladı. Karşılaşmaya iyi başlayan Chelsea, 28. dakikada penaltıdan Jorginho’nun golüyle ilk yarıyı 1-0 önde kapadı. İkinci devrede Arsenal, 63. dakikada Gabriel Martinelli’nin ağları sarsmasıyla skoru 1-1’e getirdi. Chelsea’nin 84. dakikada Cesar Azpilicueta’nın golüyle yeniden öne geçtiği karşılaşmada, Arsenal, 87. dakikada Hector Bellerin ile fileleri havalandırdı ve karşılaşma 2-2 eşitlikle sona erdi. Arsenal’de oynadığı süre içinde kötü bir performans sergileyen Mesut Özil, ilk 11’de başladığı maçın 55. dakikasında yerini Matteo Guendouzi’ye bıraktı. David Luiz ise 26. dakikada doğrudan kırmızı kart görerek Arsenal’i 10 kişi bıraktı.

HER MAÇTA KÖTÜ OYNUYOR

İngiltere Premier Lig’inde Arsenal deplasmanda Chelsea ile 2-2 berabere kalırken, sahaya ilk 11’de başlayan Mesut Özil  sergilediği kötü performans nedeniyle hocası tarafından 55. dakikada oyundan alındı.

Okunma Sayısı: 128
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Bu gidiş nereye?

    İyileştirilmiş parlamenter sistem şart

    Berlin Konferansı Hafter’e yaradı

    e-ticaret 100 milyarı aşacak

    Vergi sistemi çalışana yük

    Manisa'daki deprem İstanbul'da da hissedildi!

    Çin'in Vuhan şehrinde toplu ulaşım askıya alınıyor

    Asya ve Afrika'dan 7 ülkeye daha vize kısıtlaması getirmeyi amaçlıyor

    Kimsesiz yaşlılara telefon hizmeti

    16 bin yalan

    KHK’lıya arsa satmak da yasak

    Bakanlıklar vekâletle yönetiliyor

    Kimse yargıya talimat veremez

    Türkiye'den Kıbrıs Rum kesimine veto

    'Taraftar haklı'

    Erzurumspor, Beşiktaş'ı eleyerek tur atladı

    Rejim ve Rusya'nın İdlib'deki ateşkes ihlalleri artarak devam ediyor

    Çin’de 'yeni koronavirüsü' alarmı!

    Eski tip sürücü belgelerinin değiştirilme süresi hakkında İB'den açıklama

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Bu gidiş nereye?
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Fetret hukuk ve demokrasiyle aşılır
    Genel

    Manisa'daki deprem İstanbul'da da hissedildi!
    Cevher İLHAN

    Hukukun siyasete biatıyla adaletin tahribi
    Genel

    KHK’lıya arsa satmak da yasak
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    M. Latif SALİHOĞLU

    Hadd-i vasat denilen orta yol
    Risale-i Nur'dan

    İnkâr etmemek başka; iman etmek başkadır
    Abdil YILDIRIM

    Huzur arayan “Huzur”a gelsin
    Genel

    Kimse yargıya talimat veremez

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2020, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.