Mesut Özil eski günlerini arıyor

Arsenal kaptanı Mesut Özil etkisiz futbolu ile eleştiri alıyor.

İngiltere Premier Lig’in 24. haftasında Chelsea, konuk ettiği Arsenal ile 2-2 berabere kaldı. Stamford Bridge Stadı’nda oynanan karşılaşmada, bu sezon UEFA Şampiyonlar Ligi’ne kalma mücadelesi veren Chelsea, orta sıralarda yer alan Arsenal’i ağırladı. Karşılaşmaya iyi başlayan Chelsea, 28. dakikada penaltıdan Jorginho’nun golüyle ilk yarıyı 1-0 önde kapadı. İkinci devrede Arsenal, 63. dakikada Gabriel Martinelli’nin ağları sarsmasıyla skoru 1-1’e getirdi. Chelsea’nin 84. dakikada Cesar Azpilicueta’nın golüyle yeniden öne geçtiği karşılaşmada, Arsenal, 87. dakikada Hector Bellerin ile fileleri havalandırdı ve karşılaşma 2-2 eşitlikle sona erdi. Arsenal’de oynadığı süre içinde kötü bir performans sergileyen Mesut Özil, ilk 11’de başladığı maçın 55. dakikasında yerini Matteo Guendouzi’ye bıraktı. David Luiz ise 26. dakikada doğrudan kırmızı kart görerek Arsenal’i 10 kişi bıraktı. HER MAÇTA KÖTÜ OYNUYOR İngiltere Premier Lig’inde Arsenal deplasmanda Chelsea ile 2-2 berabere kalırken, sahaya ilk 11’de başlayan Mesut Özil sergilediği kötü performans nedeniyle hocası tarafından 55. dakikada oyundan alındı.

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