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Millilerin rakibi Andorra

06 Eylül 2019, Cuma 11:26
A Milli Futbol Takımı, 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu 5. maçında yarın İstanbul'da Andorra ile karşılaşacak.

A Milli Futbol Takımı, 2020 Avrupa Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri H Grubu 5. maçında yarın sahasında Andorra ile karşı karşıya gelecek.

Vodafone Park'ta oynanacak mücadele 21.45'te başlayacak ve TRT 1'den naklen yayımlanacak.

Müsabakada, İskoçya Futbol Federasyonundan hakem Donald Robertson düdük çalacak. Robertson'ın yardımcılıklarını Sean Carr ve Douglas Potter yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Kevin Clancy olacak.

Milli takımda Oğuzhan Özyakup ve Cengiz Ünder, sakatlıkları nedeniyle aday kadrodan çıkarılmıştı. Ay-yıldızlı ekipte bu mücadele öncesi Okay Yokuşlu, Dorukhan Toköz ve Nazım Sangare'nin de sakatlıkları bulunuyor.

Türkiye'nin yer aldığı grupta TSİ 19.00'da İzlanda-Moldova ve TSİ 21.45'te Fransa-Arnavutluk maçları da oynanacak.

Grupta yaptığı 4 maçta 3 galibiyet ve 1 mağlubiyet alan ay-yıldızlı ekip, 9 puan ve averajla ikinci sırada bulunuyor. Aynı puana sahip Fransa lider, İzlanda ise 3. sırada yer alıyor.

AA

Etiketler: Milli Takım, Andorra
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