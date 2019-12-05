"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
5 ARALIK 2019 PERŞEMBE - YIL: 50

Mourinho ilk yenilgisini aldı

05 Aralık 2019, Perşembe 13:46
İngiltere Premier Lig'de Tottenham Manchester United'a deplasmanda 2-1 yenilirken, teknik direktör Jose Mourinho ilk mağlubiyetini eski takımına karşı almış oldu.

Premier Lig'in 15'inci hafta mücadelesinde Tottenham, Manchester United'ın konuğu oldu.

Ev sahibi ekipte Marcus Rashford 6'ncı dakikada attığı golle takımını öne geçirdi. Tottenham'da Dele Alli 39'uncu dakikada skoru eşitlese de Rashford 49'uncu dakikada penaltıdan attığı golle maçın skorunu belirledi: 2-1.

Liverpool evinde galip

Lider Liverpool, Anfield'da ağırladığı Everton'ı 5-2 mağlup etti.

Ev sahibi ekibin gollerini Divock Origi 6 ve 31, Xherdan Shaqiri 17, Sadio Mane 45 ve Georginio Wijnaldum 90'ıncı dakikada atarken, Everton'da Michael Keane 21 ve Richarlison 45+2'nci dakikada ağları sarsan futbolcular oldu.

Çağlar'ın forma giydiği Leicester City üst üste 7'nci galibiyetini aldı

Milli oyuncu Çağlar Söyüncü'nün de forma giydiği maçta Leicester City Watford'u 2-0 yenerek, üst üste 7'nci galibiyetini elde etti.

Lider Liverpool'un en yakın takipçisi olan Leicester ekibinin gollerini, 55'inci dakikada penaltıdan Jamie Vardy ve 90'ıncı dakikada James Maddison kaydetti.

AA

Etiketler: premier lig, mourinho
Okunma Sayısı: 141
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Yunanistan Başbakanı Miçotakis'ten Türkiye açıklaması

    Avrupa'nın ilk çevre dostu camisi... 'Gayrimüslim ziyaretçilerimiz de yardım ediyor'

    Hala bulunamadılar: Uludağ'da kaybolan iki arkadaş her yerde aranıyor!

    Dondurucu soğukta yürek dağlayan trajedi...

    Ankara'daki DEAŞ operasyonunda gözaltılar var!

    Fransa sessizliğe büründü

    AB ile daha güçlü oluruz

    Yolsuzluklara karşı sesimizi yükseltelim

    İstikamette yaşamak için adaletli olunmalı

    PIsa’da 2009’u ancak yakaladık

    İdeoloji ahlâkın önüne geçti

    Vetonun sebebi oy düşüşü

    Mavi Marmara dâvâsı bitmedi

    AsgarÎ ücret krizde eridi

    Dünyada 168 milyon insan yardıma muhtaç

    AYM kimden yana?

    Hukuka “terör” kumpası

    Erdoğan Trump ile görüştü

    ABD'den S-400 açıklaması

    'Gazze'deki insani durum tehlikeli bir halde'

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Hukuka “terör” kumpası
    Ahmet BATTAL

    AYM kimden yana?
    Genel

    Vetonun sebebi oy düşüşü
    Faruk ÇAKIR

    Balkanlardan gelen müjde
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    M. Latif SALİHOĞLU

    Hak arama yolları
    Ali Rıza AYDIN

    Namazda ruhun, kalbin ve aklın büyük bir rahatı var
    Orhan GÜLER

    Ümmetin selâmetine vurulmuş en dehşetli menhus darbe!
    Genel

    Yolsuzluklara karşı sesimizi yükseltelim
    Risale-i Nur'dan

    Basar masnuatı görürken, basiret Sâni’i görmeli

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2019, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.