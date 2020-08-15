Pique: Dibe vurduk

Bayern Münih'e 8-2 mağlup olarak Şampiyonlar Ligi'ne havlu atan Barcelona'da futbolcular tarihi yenilgi sonrası son derece üzgündü.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı turnuvasının çeyrek final maçında Barcelona ile Bayern Münih, Portekiz'in başkenti Lizbon'da karşı karşıya geldi. Unutulmaz gece 10 gole sahne olurken, Katalan ekibin kaptanı Gerard Pique maçtan sonra tarihi hezimeti yorumladı. Pique şunları söyledi: "Korkunç futbol, utanç verici. Böyle rekabet edemezsiniz. Hep birlikte düşünmek zorundayız. Değişikliğe ihtiyacımız var. Antrenör veya oyunculardan bahsetmiyorum. Yapısal değişim lazım. Dibe vurduk."

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