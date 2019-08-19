Şampiyonlar Ligi'nde play-off heyecanı yarın başlayacak

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde, play-off turu ilk maçları yarın ve 21 Ağustos Çarşamba günü oynanacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde play-off turu yarın başlayacak. Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli turnuvasında play-off turunun ilk ayağı, yarın ve 21 Ağustos Çarşamba günü yapılacak. Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalacak ekipler, 27-28 Ağustos'taki rövanşların ardından belli olacak. Play-off turunda tamamı TSİ 22.00'de başlayacak maçlar şöyle: Yarın: LASK (Avusturya) - Club Brugge (Belçika) APOEL (Kıbrıs Rum Kesimi) - Ajax (Hollanda) Cluj (Romanya) - Slavia Prag (Çekya) 21 Ağustos Çarşamba: Olympiakos (Yunanistan) - Krasnodar (Rusya) Young Boys (İsviçre) - Kızılyıldız (Sırbistan) Dinamo Zagreb (Hırvatistan) - Rosenborg (Norveç) AA

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