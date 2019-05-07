"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
7 MAYIS 2019 SALI - YIL: 50

Şampiyonlar Ligi'nde yarı final rövanş maçı heyecanı

07 Mayıs 2019, Salı 16:17
Liverpool, Barcelona maçının ne zaman oynanacağı yarı final fikstürünün açıklanmasının ardından kesinleşmişti. İlk mücadelede avantajlı skoru elde eden Barcelona, Liverpool deplasmanında final biletini almak için sahada olacak.

Liverpool Barcelona Şampiyonlar Ligi maçının saat kaçta oynanacağı mücadeleyi takip etmek isteyen futbolseverler tarafından araştırılmaya devam ediyor. 

İKİLİ REKABETTE LİVERPOOL ÜSTÜN

Daha önce tarihlerinde 10 kez karşı karşıya gelen takımların mücadeleleri 4 kez İngiliz temsilcisinin üstünlüğü ile tamamlanmıştı. 3 karşılaşma berabere biterken 3 mücadeleden de Barcelona sahadan galibiyetle ayrılan taraf olmuştu.

AVANTAJ BARCELONA’DA

Şampiyonlar Ligi yarı final ilk maçında 3-0’lık net bir skor elde eden Barça final mücadelesi öncesinde avantajlı görünen taraf oldu. Daha önce zorlu karşılaşmalardan başarılı skorlarla çıkan Liverpool’un yine zoru başarıp başaramayacağı ise bu akşam oynanacak mücadele sonrasında ortaya çıkacak.

MAÇ İSTATİSTİKLERİ

Ev sahibi Liverpool son 15 mücadelesinde sadece 1 kez mağlup oldu, 12 karşılaşmadan galibiyetle ayrıldı ve 2 kez berabere kaldı. Deplasman ekibi Barça ise ligdeki 2-0 biten Celta Vigo karşılaşması dışında son 15 maçında mağlubiyet yüzü görmedi.

HAKEM CÜNEYT ÇAKIR

Şampiyonlar Ligi’ndeki önemli mücadele TFF hakemi Cüneyt Çakır atandı. Daha önce de Avrupa’da kritik mücadelelerde düdük çalan Çakır, kariyerine bir yenisini daha ekleyecek.

SAKAT VE CEZALI OYUNCULAR

Ev sahibi ekipte Adam Lallana, Keita, Firmino ve Mohamed Salah sakatlıkları nedeniyle karşılaşmada olamayacak. Barça’da ise Rafinha, Dembele ve Todibo mücadelede yer alamayacak.

Etiketler: Şampiyonlar Ligi, Yarı Final, Barcelona, Liverpool
Okunma Sayısı: 112
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Havayolu şirketlerinden seçim kolaylığı

    Çanakkale'de öğrencileri taşıyan minibüs devrildi; 17 yaralı

    Dünya Sağlık Örgütü'nden Avrupa'ya kızamık uyarısı

    İdlib'te saldırılara dur denilmeli; ölü sayısı 19'a çıktı

    AB Komisyonu: Türkiye büyüme beklentisini aşağı yönlü revize etti

    İYİ Parti seçim kararının gözden geçirilmesi için YSK'ya başvurdu

    Guardian'dan Çin Uygur Türk'lerine ait camileri yıkıyor iddiası

    İdlib'de yüzbinlerce masum sivil tehlikede

    TBB Başkanı Metin Feyzioğlu: Seçim sistemi ağır bir şekilde yaralandı

    İstanbul'da metro sefer saatleri uzadı

    ''Milletin vicdanı kanıyor adaletsizlik karşısında susan dilsiz şeytandır''

    İBB Başkan Vekili İstanbul Valisi Ali Yerlikaya olarak görevlendirildi

    İmamoğlu: Demokrasimize büyük bir darbe vurulmuştur

    Tüketici hakem heyetlerine şikayette 'perakende ticaret' birinci

    Anket şirketi Gallup: Yüzde 50 Trump’ın yaptıklarını onaylamıyor

    Financial Times'tan İstanbul seçimi haberi

    TASS: S-400 Eğitimi Rusya'da bir askeri üstte verilecek

    Suriye sınırına askeri sevkiyat devam ediyor

    Vücudun susuz kalmamasına dikkat edelim

    En Çok Okunanlar

    Faruk ÇAKIR

    Nur menzili, Kastamonu
    Süleyman KÖSMENE

    Deccal’in yalancı cenneti
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Dava
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Nejat EREN

    Mutlu bir hayat için anlamlı nasihatler
    Cevher İLHAN

    Çelişkiler ve uyarılar
    Ahmet BATTAL

    Türkiye “Cumhuriyet Merkez Bankası”
    Ersin ACAR

    Ahirzaman sıkıntılarından çıkış yolu
    Risale-i Nur'dan

    Oruçla gelen şefkat, şükür ve yardım
    Genel

    Financial Times'tan İstanbul seçimi haberi

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2019, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.