Şampiyonlar Ligi'nde yarı final rövanş maçı heyecanı

Liverpool, Barcelona maçının ne zaman oynanacağı yarı final fikstürünün açıklanmasının ardından kesinleşmişti. İlk mücadelede avantajlı skoru elde eden Barcelona, Liverpool deplasmanında final biletini almak için sahada olacak.

Liverpool Barcelona Şampiyonlar Ligi maçının saat kaçta oynanacağı mücadeleyi takip etmek isteyen futbolseverler tarafından araştırılmaya devam ediyor.

İKİLİ REKABETTE LİVERPOOL ÜSTÜN

Daha önce tarihlerinde 10 kez karşı karşıya gelen takımların mücadeleleri 4 kez İngiliz temsilcisinin üstünlüğü ile tamamlanmıştı. 3 karşılaşma berabere biterken 3 mücadeleden de Barcelona sahadan galibiyetle ayrılan taraf olmuştu.

AVANTAJ BARCELONA’DA

Şampiyonlar Ligi yarı final ilk maçında 3-0’lık net bir skor elde eden Barça final mücadelesi öncesinde avantajlı görünen taraf oldu. Daha önce zorlu karşılaşmalardan başarılı skorlarla çıkan Liverpool’un yine zoru başarıp başaramayacağı ise bu akşam oynanacak mücadele sonrasında ortaya çıkacak.

MAÇ İSTATİSTİKLERİ

Ev sahibi Liverpool son 15 mücadelesinde sadece 1 kez mağlup oldu, 12 karşılaşmadan galibiyetle ayrıldı ve 2 kez berabere kaldı. Deplasman ekibi Barça ise ligdeki 2-0 biten Celta Vigo karşılaşması dışında son 15 maçında mağlubiyet yüzü görmedi.

HAKEM CÜNEYT ÇAKIR

Şampiyonlar Ligi’ndeki önemli mücadele TFF hakemi Cüneyt Çakır atandı. Daha önce de Avrupa’da kritik mücadelelerde düdük çalan Çakır, kariyerine bir yenisini daha ekleyecek.

SAKAT VE CEZALI OYUNCULAR

Ev sahibi ekipte Adam Lallana, Keita, Firmino ve Mohamed Salah sakatlıkları nedeniyle karşılaşmada olamayacak. Barça’da ise Rafinha, Dembele ve Todibo mücadelede yer alamayacak.