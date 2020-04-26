"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
26 NİSAN 2020 PAZAR - YIL: 51

Seba'dan sonra gelenler Beşiktaş'ı çukura götürdü

26 Nisan 2020, Pazar 16:20
BEŞİKTAŞ DİVAN KURULU BAŞKANI TEVFİK YAMANTÜRK, KULÜBÜN ÇOK CİDDİ PARA PROBLEMİ OLDUĞUNU BELİRTEREK, İSİM VERMEDEN ESKİ BAŞKANLAR DEMİRÖREN VE ORMAN’I İŞARET EDEREK, “SEBA’DAN SONRA GELEN YÖNETİMLER BEŞİKTAŞ’I ÇUKURA GÖTÜRDÜ” DEDİ.

Beşiktaş Kulübü Divan Kurulu Başkanı Tevfik Yamantürk, kulüp başkanı Ahmet Nur Çebi'nin mali sorunlara çözüm bulacağına inandığını söyledi.

Kulübün parasının olmadığını aktaran Tevfik Yamantürk, "Beşiktaş'ın ciddi problemleri var. İnsana oksijen gerekir. Oksijen alamazsak üstü boş. Beşiktaş'ın da oksijeni paradır ama paramız yok. Ben hala Beşiktaş'ın buradan çıkacağını düşünüyorum. Alacaklılar, ineğin memesine hortumu bağlamış, süt bitmiş kan geliyor, ineğin etinden faydalanmayı düşünüyor. Buna izin vermemeliyiz. Bankalar da kendine gelmeli. Durum böyleyken 'Başkan taze para koysun.' diyorlar. Başkan taze para koydu. 'Para koysun' diyen insanlar, hayatlarını herhalde kendi maaşlarından başka maaş ödememiş insanlar." diye konuştu. Yamantürk, başkan Ahmet Nur Çebi ile istişareler yaptıklarına değinerek, "Ali Koç, Fenerbahçe'ye 50 milyon avro verdi. Sonrasında da gruptan sponsorluklar getirdi. Yine açıkları var. Bizim durumumuz diğerlerinden daha iyi. Borcu yönetmek serveti yönetmekten daha zor ve önemlidir. Bu ancak ahlaklı insanlarla yapılır. Hala o noktadayım. Fikret Orman ile hala görüşüyorum. Beni dinlemedi. Ben haklı çıktım. Yeni başkanımız sağ olsun bizi dinliyor. İnşallah bu işe çözüm bulanacak." ifadelerini kullandı. Tevfik Yamantürk, siyah-beyazlı kulübün unutulmaz başkanı Süleyman Seba'dan sonra gelen yönetimlerin Beşiktaş'ı çukura götürdüğünü söyledi. İsim vermeden eski başkanlar Yıldırım Demirören ve Fikret Orman'ı işaret eden Yamantürk, "Futbol ekonomisi çok büyüdü. Beşiktaş daha iyi yönetilseydi çok daha iyi yerlerde olabilirdi. Çok yazık oldu. Eğer utanma duygunuz, mahcup olma duygunuz yoksa yüzünüz kızarmıyorsa bundan daha kolay şöhret olacak ve varlık sahibi olunacak yer yok. Beşiktaş'a yazık değil mi? Gözümüz gibi bakmalıyız. İnanamıyorum. Süleyman ağabeyden sonra gelen bu işi çukura götürdü ve çıkamıyoruz. Serdar Bilgili'den bahsetmiyorum. İsmini söylemek istemiyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Okunma Sayısı: 210
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Fransa'da ölü sayısında son 5 haftaya göre düşüş yaşandı

    "63 milyon 640 bin vatandaş 4 gün evde kaldı"

    İtalya'dan tedbirleri gevşetme kararı

    İtalya'da ölüm sayılarındaki düşüş devam ediyor

    24 saat canlı izlenebilecek

    Son 20 gün içindeki en düşük yeni vaka sayısı

    İnşaallah camilerimize yeniden kavuşuruz

    İşler açılacak

    ABD'de son 24 saatte 1978 ölüm

    Haziran’da normale dönebiliriz

    Kutuplaşmadan kurtulmalıyız

    AYM elini çabuk tutsun

    Fiyat istismarı uyarısı

    Kendimiz ettik kendimiz bulduk

    Kim Jong-un hakkında hangi iddia doğru?

    Yemen'in güneyindeki şehirler GGK'nin özerklik ilanını reddetti

    800 gramlık bebek koronavirüs hastalığını atlattı

    Vuhan'daki tüm koronavirüs hastaları taburcu edildi

    S-400’ler depoda çürüyecek mi?

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Devletin üç direği
    Ahmet BATTAL

    Bayrağı M. Kemal’e bağlamak
    Risale-i Nur'dan

    Evrad ve ilmî derslerimizle meşgul olmalı
    Genel

    Devasa sistemler virüse yenildi
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Mehmet KARA

    Korona’dan alınacak dersler!
    Genel

    AYM elini çabuk tutsun
    Ömer Faruk ÖZAYDIN

    Hizmetkâr devletten, efendi devlete
    Abdil YILDIRIM

    Korona, Kur’ân Ayı’na gölge düşüremez
    Genel

    İdlib'de tansiyon yine yükseliyor

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2020, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.