Seba'dan sonra gelenler Beşiktaş'ı çukura götürdü

BEŞİKTAŞ DİVAN KURULU BAŞKANI TEVFİK YAMANTÜRK, KULÜBÜN ÇOK CİDDİ PARA PROBLEMİ OLDUĞUNU BELİRTEREK, İSİM VERMEDEN ESKİ BAŞKANLAR DEMİRÖREN VE ORMAN’I İŞARET EDEREK, “SEBA’DAN SONRA GELEN YÖNETİMLER BEŞİKTAŞ’I ÇUKURA GÖTÜRDÜ” DEDİ.

Beşiktaş Kulübü Divan Kurulu Başkanı Tevfik Yamantürk, kulüp başkanı Ahmet Nur Çebi'nin mali sorunlara çözüm bulacağına inandığını söyledi.

Kulübün parasının olmadığını aktaran Tevfik Yamantürk, "Beşiktaş'ın ciddi problemleri var. İnsana oksijen gerekir. Oksijen alamazsak üstü boş. Beşiktaş'ın da oksijeni paradır ama paramız yok. Ben hala Beşiktaş'ın buradan çıkacağını düşünüyorum. Alacaklılar, ineğin memesine hortumu bağlamış, süt bitmiş kan geliyor, ineğin etinden faydalanmayı düşünüyor. Buna izin vermemeliyiz. Bankalar da kendine gelmeli. Durum böyleyken 'Başkan taze para koysun.' diyorlar. Başkan taze para koydu. 'Para koysun' diyen insanlar, hayatlarını herhalde kendi maaşlarından başka maaş ödememiş insanlar." diye konuştu. Yamantürk, başkan Ahmet Nur Çebi ile istişareler yaptıklarına değinerek, "Ali Koç, Fenerbahçe'ye 50 milyon avro verdi. Sonrasında da gruptan sponsorluklar getirdi. Yine açıkları var. Bizim durumumuz diğerlerinden daha iyi. Borcu yönetmek serveti yönetmekten daha zor ve önemlidir. Bu ancak ahlaklı insanlarla yapılır. Hala o noktadayım. Fikret Orman ile hala görüşüyorum. Beni dinlemedi. Ben haklı çıktım. Yeni başkanımız sağ olsun bizi dinliyor. İnşallah bu işe çözüm bulanacak." ifadelerini kullandı. Tevfik Yamantürk, siyah-beyazlı kulübün unutulmaz başkanı Süleyman Seba'dan sonra gelen yönetimlerin Beşiktaş'ı çukura götürdüğünü söyledi. İsim vermeden eski başkanlar Yıldırım Demirören ve Fikret Orman'ı işaret eden Yamantürk, "Futbol ekonomisi çok büyüdü. Beşiktaş daha iyi yönetilseydi çok daha iyi yerlerde olabilirdi. Çok yazık oldu. Eğer utanma duygunuz, mahcup olma duygunuz yoksa yüzünüz kızarmıyorsa bundan daha kolay şöhret olacak ve varlık sahibi olunacak yer yok. Beşiktaş'a yazık değil mi? Gözümüz gibi bakmalıyız. İnanamıyorum. Süleyman ağabeyden sonra gelen bu işi çukura götürdü ve çıkamıyoruz. Serdar Bilgili'den bahsetmiyorum. İsmini söylemek istemiyorum." değerlendirmesinde bulundu.