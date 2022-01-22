Sivas'ta 1-1'lik beraberlik

Süper Lig'in 23. haftasında Demir Grup Sivasspor-Fenerbahçe maçı 1-1 sona erdi.

5. dakikada sol çaprazda topla buluşan Valencia, ceza sahasına koşu halinde olan Osayi-Samuel'e pasını aktardı. Bu futbolcunun içeriye kestiği top, kaleci Ali Şaşal Vural'da kaldı.

8. dakikada Fenerbahçe sol çaprazdan serbest vuruş kazandı. İrfan Can Kahveci'nin ceza sahasına ortasında arka direkte topla buluşan Zajc'ın şutunda meşin yuvarlak defansa çarparak kornere çıktı.

18. dakikada Fenerbahçe öne geçti. Sol kanattan ilerleyen Valencia'nın altıpasa doğru yerden sert gönderdiği topa Zajc ayağını koyarak kalecinin yanından meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 0-1.

25. dakikada Sivasspor sağ kanattan serbest vuruş kazandı. Pedro Henrique'nin ortasına iyi yükselen Kayode'nin kafa vuruşunda top kalenin üstünden az farkla dışarı çıktı.

38. dakikada soldan ceza sahasına inen Osayi-Samuel, pasını boş durumdaki İrfan Can Kahveci'ye verdi. Bu futbolcunun bekletmeden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kalenin üstünden auta gitti.

45. dakikada sağ kanattan ceza sahasına giren Zajc'ın pasıyla topla buluşan Tisserand'ın vuruşunda, kaleci Ali Şaşal Vural son anda topu kornere çeldi.

45+4. dakikada Uğur Çiftçi'nin ceza sahasına ortasında top savunmadan sekerek Cofie'nin önünde kaldı. Bu futbolcunun vuruşunda kaleci Berke Özer meşin yuvarlığı son anda kornere çeldi.

Karşılaşmada başka pozisyon olmayınca ilk yarı Fenerbahçe'nin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

İkinci yarı

50. dakikada İrfan Can Kahveci'nin serbest vuruşunda arka direkte iyi yükselen Novak'ın kafa vuruşunda kaleci Ali Şaşal Vural uzanarak topu kontrol etti.

52. dakikada Caner Osmanpaşa'nın savunmanın arkasına gönderdiği topa Sefa Yılmaz hareketlendi. Berke Özer, kalesini zamanında terk edip ceza yayına kadar çıktı ve topu uzaklaştırdı. Pozisyonu takip eden Kayode'nin yerden direk dibine doğru vuruşunda kaleci tekrar topu çeldi. Boşta kalan topla buluşan Yatabare meşin yuvarlağı arka direğe doğru havalandırdı. Nazım Sangare son anda araya girerek tehlikeyi uzaklaştırdı.

73. dakikada Pedro Henrique sol çaprazdan arka direğe kesti. Sefa Yılmaz'ın kafa pasıyla topu önünde bulan Yatabare'nin vuruşunda meşin yuvarlak direğe çarparak oyun alanına geri döndü.

74. dakikada ev sahibi ekip beraberliği yakaladı. Ceza yayının gerisinden kullanılan serbest vuruşta topun başına Pedro Henrique geçti. Bu futbolcunun direkt kaleye gönderdiği top üst direğe çarparak filelerle buluştu: 1-1

85. dakikada Yatabare'nin sağ kanattan yerden içeriye kestiği topa defans müdahale etti. Boşta kalan topa Sefa Yılmaz'ın vuruşunda kaleci son anda ayaklarıyla müdahale etti.

86. dakikada Cofie'nin ceza yayının gerisinden gelişine volesinde meşin yuvarlak üst direğe çarptı.

Karşılaşma 1-1 sona erdi.

Fenerbahçe cephesi

Fenerbahçe'nin teknik direktörü İsmail Kartal, maça çok iyi başladıklarını ifade etti.

Çok iyi hazırlandıklarını ve Sivas'a kazanmak için geldiklerini belirten Kartal, "Bütün planımız buydu. Fenerbahçe futbol takımı her zaman, her yerde kendi oyununu rakibe kabul ettirmeye çalışır, kazanmak için sahada işini yapar." dedi.

Yakaladıkları gol pozisyonlarını değerlendiremediklerini aktaran Kartal, şunları kaydetti:

"Maalesef pozisyonları değerlendiremedik. İkinci yarı oyun dengede giderken Novak'ın sakatlanması ve orada alternatif oyuncumuzun olmamasından dolayı mecburiyetten öndeki uyumsal anlamda en etkili oyuncularımızdan birini oraya çekmek zorunda kaldık. Bununla beraber hücum gücümüz azaldı ve zayıfladı. Oyun gücümüzün zayıfladığı anlarda başka hamle yapmayı düşünürken daha iyi, hücum organizasyonlarımızı zenginleştirecek, pozisyona girecek iki hamle vardı kafamızda. Hocalarımızda bunu yaparken bu sakatlık oldu. Bu sakatlık olduktan sonra oyun gücümüz azalınca Sivasspor’da üzerimize gelmeye başladı, birkaç pozisyon buldu, o arada bir gol yedik. Sahanın içinde 4 tane yerli oyuncumuz var, birini aldığımız zaman 3 tane kalıyor. Tekrar onun yerine başka bir oyuncu koyamama gibi durumlarla karşı karşıyasınız. Ama sonuç olarak oyunun son bölümünde de gene yaptığımız hamlelerle beraberliğe yetinmek gibi bir niyetimizin olmadığını göstermiş olduk ama golü bulamadık."

"İstediğim Fenerbahçe bu"

Sakatlıklardan dolayı istedikleri futbolu sahaya yansıtamadıklarını vurgulayan Kartal, "Ama ilk yarı çok iyi oynadık, benim istediğim Fenerbahçe bu. İlk yarıda ki oyunla onu geliştirerek daha iyi bir yol katetmek istiyoruz. Berabere bitti, her iki takımda iyi mücadele etti soğuk havada. Her iki takım oyuncularını da tebrik ediyorum. Sivasspor’a da bundan sonra ki maçlarında başarılar dilerim." diye konuştu.

Novak'ın sakatlanmasından sonra oyun planlarının bozulduğunu vurgulayan Kartal, "Sonuçta karşımızda Sivasspor var ve antrenörü de Rıza Çalımbay, çok tecrübeli bir teknik direktör. Çok dikkat etmemiz gerekiyordu, orada altyapıdan yeni gelen bir oyuncumuzu oynatırsak böylesine kritik bir maçta daha fazla sorun yaşayabileceğimizi düşündük. Pelkas ve Berisha'yı oyuna alarak Bright Osayi Samuel'i o bölgeye çekmek zorunda kaldık. Oyun gücümüz azaldı ve Sivasspor üzerimize gelmeye başladı ve Sivas'ın üstünlüğü ortaya çıktı." ifadelerini kullandı.

"Başkanımız ve yöneticilerimizle görüşeceğiz"

Kartal, takımının performansının sorulması üzerine ise şöyle devam etti:

"İlk yarı kendi evimizde oynar gibi oyunu domine eden beklentilerin üzerinde bir Fenerbahçe vardı. İstediğimiz ve kurguladığımız gibi her şey yolunda gidiyordu, gayet de güzel bir futbol ortaya koyduk. Pozisyonlar bulduk ama burada bazı mevkilerde ön tarafta rakibe tehdit olacak oyuncumu mecburiyetten arka tarafa çektik. 1-0 galipsiniz, bunu bir şekilde tutmam lazımdı. Bunu güvendiğiniz, kuvvetli oyuncularla veya deneyimli oyuncularla bunu yaparsınız. Bright Osayi Samuel'i oraya aldıktan sonra bütün dengemiz bozuldu. Bozulunca ve rakip üzerimize gelince üstünlük sağladı. Sonuç olarak bugün yenilmedik en azından. Oyuncularımı tebrik ediyorum, Sivasspor'a başarılar diliyorum."

Fenerbahçe'nin her zaman hedeflerinin olduğunu ve bunun bitmeyeceğini dile getiren Kartal, "İlk yarıda ki oyunu gözünüzün önüne getirip, bunun biraz daha geliştiğini görürseniz o zaman Fenerbahçe'nin nasıl üç kulvarda da gidebileceğini tahmin edebilirsiniz. Ama bazen de elinizden gelen bir şey olmuyor. Hesapta olmayan sakatlıklar, cezalar ve hastalıklar oluyor. Bu bizim elimizde olan bir şey değil. Başkanımız ve yöneticilerimizle görüşeceğiz, ne olur, ne biter, ne yapabiliriz onları birlikte düşünerek karar vereceğiz." dedi.

"Novak'ın durumu ciddiymiş"

Novak'ın durumunun sorulması üzerine ise Kartal, "Çok ciddiymiş, doktorun bana ilk söylediği şey 'çok ciddi bir sakatlığı var' dedi. Üstüne basamıyor, yürüyemiyor, alçıya almışlar galiba. Ciddi bir sakatlığı var, inşallah biran önce toparlar ve aramıza döner." diye konuştu.

Kartal, transfer çalışmalarıyla ilgili de kulübün kriterlerini de göz önünde bulundurarak bir sol bek almayı planladıklarını sözlerine ekledi.

Sivasspor cephesi

Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, maçın ikinci yarısında güzel futbol sergilediklerini belirtti.

Kazanmak için ne gerekiyorsa yaptıklarını anlatan Çalımbay, "İkinci yarı kazanmak için ne gerekiyorsa her şeyi yapan bir Sivasspor vardı. İkinci yarı oynadığımız oyunla maçın galibi olmamız gerekiyordu.” dedi.

Maçın ilk yarısında istedikleri futbolu sahaya yansıtamadıklarını ifade eden Çalımbay, şunları kaydetti:

"Maalesef mücadelede ilk yarı istediğimiz oyunu tutturamadık. İlk devre 1-0 mağlup ayrıldık ama yine de mücadele ettik. Güzel şeyler de yaptık ilk yarıda ama çok azdı. İkinci yarıda hem oyuncu değişikliği hem de taktik değişikliği yaptık. Kanatlarımızı çok iyi kullandık, Kayode’yi forvet arkası gibi oynattık. Mutlaka bu maçta gol atıp iyi bir şekilde de ayrılmamız gerekiyordu. Kontra ataklarımız çok güzel ve etkili oldu. Bir gol attık ama en az 2-3 gol atamız gerekiyordu. Güzel pozisyonlarımız oldu, kalecinin çıkardığı çok güzel pozisyonlar vardı. Futbolda ikinci yarı kazanmak için ne gerekiyorsa her şeyi yapan bir Sivasspor vardı. İkinci yarı oynadığımız oyunla maçın galibi olmamız gerekiyordu."

Rakipleri Fenerbahçe'nin çok tehlikeli ve çok kaliteli oyunculara sahip bir takım olduğunu belirten Çalımbay, "Her türlü mücadeleyi verip maçı beraberlikle bitirdik. Hedefimiz ne olursa olsun maçı kazanmaktı. Özellikle ikinci yarıdaki oyundan dolayı, tüm arkadaşlarımı tebrik ediyorum. Kazanmak için ne gerekiyorsa her şeyi yaptılar." diye konuştu.