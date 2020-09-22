Sörloth Leipzig'e transfer oldu

Trabzonspor Kulübü, geçen sezon gol kralı olan oyuncusu Alexander Sörloth'un transferi için Almanya'nın Leipzig Kulübü ile görüşmelere başlandığını açıkladı.

Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) yer alan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Alexander Sörloth'un, RB Leipzig Kulübüne transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır." ifadesine yer verildi. Bordo-mavili kulüp, geçen sezon başında Norveçli oyuncuyu İngiltere'nin Crystal Palace Kulübü'nden iki yıllığına kiralamıştı. AA

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