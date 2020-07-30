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2 AĞUSTOS 2020 PAZAR - YIL: 51

Sörloth'un rekor sezonu oldu

30 Temmuz 2020, Perşembe 12:30
Alexander Sörloth, lig, Türkiye Kupası ve Avrupa kupası olmak üzere forma giydiği 49 resmi maçta 33 gol atarak hem kariyer rekoru kırdı hem de Trabzonspor'un en fazla gol atan yabancı futbolcusu unvanını elde etti.

Sezonu Türkiye Kupası'nı kazanarak tamamlayan Trabzonspor'da Norveçli oyuncu Alexander Sörloth, sezona adeta damga vurdu.

Türkiye Kupası finalinde Aytemiz Alanyaspor karşısında attığı gol ve verdiği gol pası ile takımının kupayı elde etmesinde büyük pay sahibi olan, ligde de 24 golle gol krallığı unvanını kazanan Sörloth, kariyerinin en parlak sezonunu bordo-mavili takımda geçirdi.

Sezon başında İngiltere'nin Crystal Palace Kulübünden satın alma opsiyonuyla iki sezonluğuna 750 bin avroya kiralanan Norveçli futbolcu, ligde 34 maçta 24, Ziraat Türkiye Kupası'nda 7 karşılaşmada 7, Avrupa kupalarında ise 8 mücadelede 2 gol olmak üzere 49 müsabakada 33 kez fileleri havalandırdı. Sörloth, bir sezonda en fazla gol atan yabancı oyuncu olarak da kulüp tarihine geçti.

1995-96 sezonunda ligde 34 maçta 25 gol atarak bordo-mavili takımın tek yabancı gol kralı olan Şota Arveladze, Avrupa'da 4 karşılaşmada 1, Türkiye Kupası'nda ise 3 mücadelede 2 gol atarak toplamda 41 müsabakada 28 kez rakip fileleri havalandırmıştı.

Kariyerinin en parlak dönemi 

Sörloth, Trabzonspor'da kariyerinin de en golcü dönemini yaşadı.

Norveç Ligi'nde 2014-2015 sezonunda 13 gol kaydeden Sörloth, bordo-mavili takımda 24 golle kariyerinin en golcü dönemini geçirdi.

Bu sezon Ziraat Türkiye Kupası'nda 7, UEFA Avrupa Ligi'nde de 2 gol olmak üzere tüm resmi maçlarda 33 gol atan Sörloth, 2017-2018 sezonunda Crystal Palace ve Midtjylland formalarıyla resmi maçlarda en fazla 15 gole ulaşabilmişti.

Trabzonspor'un ligdeki 5. gol kralı

Sörloth, Süper Lig'de 2019-2020 sezonunu kaydettiği 24 golle gol kralı olarak tamamladı.

24 yaşındaki Norveçli forvet, Necmi Perekli, Fatih Tekke, Gürcü oyuncu Şota Arveladze ve Burak Yılmaz'dan sonra bordo-mavili takım forması altında gol krallığı başarısı gösteren 5. isim oldu.

Bordo-mavili takımda ikinci kez yabancı bir futbolcu gol krallığı mutluluğu yaşarken, Sörloth ile Karadeniz ekibi, ligde 8 sezon sonra gol kralı çıkardı.

Sörloth, Ziraat Türkiye Kupası'nda da attığı 7 golle ilk sırada yer aldı.

Ligde 42 puanlık katkı

Trabzonspor, Sörloth'un gol attığı 19 lig maçında 12 galibiyet, 6 beraberlik, 1 mağlubiyet yaşadı.

Ligi 65 puanla tamamlayan Karadeniz ekibi, Norveçli oyuncunun gol attığı müsabakalarda 42 puan elde etti.

Sörloth, sezonun ilk yarısındaki Kasımpaşa, Gençlerbirliği, Beşiktaş, Çaykur Rizespor, Gaziantep FK, Medipol Başakşehir, MKE Ankaragücü, Galatasaray, Fraport TAV Antalyaspor ve İttifak Holding Konyaspor maçlarında birer, Hes Kablo Kayserispor karşılaşmasında ise 2 gol kaydetti.

Norveçli santrfor, ikinci yarıda ise Kasımpaşa maçında 3, Fenerbahçe, Demir Grup Sivasspor, MKE Ankaragücü, Galatasaray ve Hes Kablo Kayserispor karşılaşmalarında birer, Beşiktaş ve İttifak Holding Konyaspor müsabakalarında 2'şer gol attı.

Kupa golleri

Sörloth, kupaya 5. turdan katılan Trabzonspor'un Altay ile oynadığı karşılaşmada rakip fileleri bir kez havalandırdı.

Kupada sadece son 16 turunda Yukatel Denizlispor ile yapılan müsabakalarda gol kaydedemeyen Norveçli oyuncu, Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile oynanan çeyrek final ilk maçında 2 gol attı.

Sörloth, yarı finalde Fenerbahçe ile yapılan iki karşılaşmada 3 gol atarak takımının finale çıkmasında etkili oldu.

24 yaşındaki oyuncu, Aytemiz Alanyaspor ile oynanan finalde de bir gol atarak kupada takımına önemli katkı sağladı.

AA

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