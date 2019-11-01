Süper Lig 10. hafta heyecanıyla devam ediyor

Süper Lig'e 10. hafta maçlarıyla devam edilecek. Hafta Galatasaray-Çaykur Rizespor maçıyla başlayacak.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre profesyonel liglerde haftanın maç programı şöyle:
Bugün:
20.30 Galatasaray-Çaykur Rizespor
Yarın:
15.00 İttifak Holding Konyaspor-Gençlerbirliği
17.30 Aytemiz Alanyaspor-Medipol Başakşehir
17.30 Trabzonspor-Göztepe
20.00 Antalyaspor-Beşiktaş
3 Kasım Pazar:
14.00 Yukatel Denizlispor-Demir Grup Sivasspor
16.30 Kasımpaşa-BtcTurk Yeni Malatyaspor
19.00 İstikbal Mobilya Kayserispor-Fenerbahçe
4 Kasım Pazartesi:
20.00 MKE Ankaragücü-Gaziantep FK
AA