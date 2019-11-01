Süper Lig 10. hafta heyecanıyla devam ediyor

Süper Lig'e 10. hafta maçlarıyla devam edilecek. Hafta Galatasaray-Çaykur Rizespor maçıyla başlayacak.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre profesyonel liglerde haftanın maç programı şöyle: Bugün: 20.30 Galatasaray-Çaykur Rizespor Yarın: 15.00 İttifak Holding Konyaspor-Gençlerbirliği 17.30 Aytemiz Alanyaspor-Medipol Başakşehir 17.30 Trabzonspor-Göztepe 20.00 Antalyaspor-Beşiktaş 3 Kasım Pazar: 14.00 Yukatel Denizlispor-Demir Grup Sivasspor 16.30 Kasımpaşa-BtcTurk Yeni Malatyaspor 19.00 İstikbal Mobilya Kayserispor-Fenerbahçe 4 Kasım Pazartesi: 20.00 MKE Ankaragücü-Gaziantep FK AA

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