Süper Lig, 37. hafta maçlarıyla devam edecek

Süper Lig'de 37. hafta maçları oynanacak. TFF 1. Lig'e 32. hafta karşılaşmalarıyla devam edilecek. 3. Lig'de ise 1. Grup'ta 29'uncu, 2-3 ve 4'üncü Grup'ta 33. hafta mücadeleleri yapılacak.
Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre, bu üç ligde haftanın maç programı şöyle:
Süper Lig
Bugün:
20.30 Gençlerbirliği-Çaykur Rizespor
Yarın:
13.30 İttifak Holding Konyaspor-Atakaş Hatayspor
16.00 Trabzonspor-Fatih Karagümrük
20.30 Fraport TAV Antalyaspor-Galatasaray
20.30 Yukatel Denizlispor-Demir Grup Sivaspor
20.30 Beşiktaş-Hes Kablo Kayserispor
25 Nisan Pazar:
13.30 Helenex Yeni Malatyaspor-MKE Ankaragücü
16.00 Gaziantep-Büyükşehir Belediye Erzurumspor
16.00 Medipol Başakşehir-Aytemiz Alanyaspor
20.30 Fenerbahçe-Kasımpaşa
TFF 1. Lig
25 Nisan Pazar:
20.30 Adanaspor-Bereket Sigorta Ümraniyespor
20.30 Aydeniz Et Balıkesirspor-Ankara Keçiörengücü
20.30 Beypiliç Boluspor-Yılport Samsunspor
20.30 Akhisarspor-Altay
20.30 Tuzlaspor-Adana Demirspor
20.30 Menemenspor-Eskişehirspor
20.30 Bursaspor-İstanbulspor
20.30 Ankaraspor-Royal Hastanesi Bandırmaspor
20.30 Altınordu-GZT Giresunspor
3. Lig
1. Grup
25 Nisan Pazar:
15.00 Diyarbekirspor-Belediye Derincespor
15.00 Ofspor-Arnavutköy Belediyespor
15.00 Antalya Kemerspor-Manisaspor
15.00 Edirne Belediyesi PAŞ Edirnespor-Bucaspor 1928
15.00 Fatsa Belediyespor-1877 Alemdağspor
15.00 Çankaya-Artvin Hopaspor
15.00 Malatya Yeşilyurt Belediyespor-Nevşehir Belediyespor
15.00 Payasspor-Kızılcabölükspor
2. Grup
25 Nisan Pazar:
15.00 Yozgatspor 1959-Tekirdağspor
15.00 Darıca Gençlerbirliği-Karaman Belediyespor
15.00 Nazilli Belediyespor-Büyükçekmece Tepecikspor
15.00 Atlas Maden Çengelköyspor-Yomraspor
15.00 Ağrı 1970-Fethiyespor
15.00 Tokatspor-Ceyhanspor
15.00 Halide Edip Adıvarspor-Kahta 02
15.00 Belediye Kütahyaspor-Mardin Fosfatspor
3. Grup
25 Nisan Pazar:
15.00 İçel İdmanyurdu-Şile Yıldızspor
15.00 Batman Petrolspor-Altındağspor
15.00 Karşıyaka-Osmaniyespor
15.00 Somaspor-Erbaaspor
15.00 Çarşambaspor-Isparta 32
15.00 Arhavispor-Esenler Erokspor
15.00 Çatalcaspor-Gölcükspor
15.00 Cizrespor-Elazığ Karakoçan
4. Grup
25 Nisan Pazar:
15.00 Silivrispor-Siirt İl Özel İdaresi
15.00 Dila Gıda Adıyaman 1954-Bayrampaşa
15.00 Kozanspor-Karbel Karaköprü Belediyespor
15.00 Muğlaspor-Bursa Yıldırımspor
15.00 Kırıkkale Büyük Anadoluspor-Alanya Kestelspor
15.00 Modafen-Düzcespor
15.00 Bergama Belediyespor-52 Orduspor
15.00 68 Aksaray Belediyespor-Sultanbeyli Belediyespor
AA