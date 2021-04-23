Süper Lig, 37. hafta maçlarıyla devam edecek

Süper Lig'de 37. hafta maçları oynanacak. TFF 1. Lig'e 32. hafta karşılaşmalarıyla devam edilecek. 3. Lig'de ise 1. Grup'ta 29'uncu, 2-3 ve 4'üncü Grup'ta 33. hafta mücadeleleri yapılacak.

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre, bu üç ligde haftanın maç programı şöyle: Süper Lig Bugün: 20.30 Gençlerbirliği-Çaykur Rizespor Yarın: 13.30 İttifak Holding Konyaspor-Atakaş Hatayspor 16.00 Trabzonspor-Fatih Karagümrük 20.30 Fraport TAV Antalyaspor-Galatasaray 20.30 Yukatel Denizlispor-Demir Grup Sivaspor 20.30 Beşiktaş-Hes Kablo Kayserispor 25 Nisan Pazar: 13.30 Helenex Yeni Malatyaspor-MKE Ankaragücü 16.00 Gaziantep-Büyükşehir Belediye Erzurumspor 16.00 Medipol Başakşehir-Aytemiz Alanyaspor 20.30 Fenerbahçe-Kasımpaşa TFF 1. Lig 25 Nisan Pazar: 20.30 Adanaspor-Bereket Sigorta Ümraniyespor 20.30 Aydeniz Et Balıkesirspor-Ankara Keçiörengücü 20.30 Beypiliç Boluspor-Yılport Samsunspor 20.30 Akhisarspor-Altay 20.30 Tuzlaspor-Adana Demirspor 20.30 Menemenspor-Eskişehirspor 20.30 Bursaspor-İstanbulspor 20.30 Ankaraspor-Royal Hastanesi Bandırmaspor 20.30 Altınordu-GZT Giresunspor 3. Lig 1. Grup 25 Nisan Pazar: 15.00 Diyarbekirspor-Belediye Derincespor 15.00 Ofspor-Arnavutköy Belediyespor 15.00 Antalya Kemerspor-Manisaspor 15.00 Edirne Belediyesi PAŞ Edirnespor-Bucaspor 1928 15.00 Fatsa Belediyespor-1877 Alemdağspor 15.00 Çankaya-Artvin Hopaspor 15.00 Malatya Yeşilyurt Belediyespor-Nevşehir Belediyespor 15.00 Payasspor-Kızılcabölükspor 2. Grup 25 Nisan Pazar: 15.00 Yozgatspor 1959-Tekirdağspor 15.00 Darıca Gençlerbirliği-Karaman Belediyespor 15.00 Nazilli Belediyespor-Büyükçekmece Tepecikspor 15.00 Atlas Maden Çengelköyspor-Yomraspor 15.00 Ağrı 1970-Fethiyespor 15.00 Tokatspor-Ceyhanspor 15.00 Halide Edip Adıvarspor-Kahta 02 15.00 Belediye Kütahyaspor-Mardin Fosfatspor 3. Grup 25 Nisan Pazar: 15.00 İçel İdmanyurdu-Şile Yıldızspor 15.00 Batman Petrolspor-Altındağspor 15.00 Karşıyaka-Osmaniyespor 15.00 Somaspor-Erbaaspor 15.00 Çarşambaspor-Isparta 32 15.00 Arhavispor-Esenler Erokspor 15.00 Çatalcaspor-Gölcükspor 15.00 Cizrespor-Elazığ Karakoçan 4. Grup 25 Nisan Pazar: 15.00 Silivrispor-Siirt İl Özel İdaresi 15.00 Dila Gıda Adıyaman 1954-Bayrampaşa 15.00 Kozanspor-Karbel Karaköprü Belediyespor 15.00 Muğlaspor-Bursa Yıldırımspor 15.00 Kırıkkale Büyük Anadoluspor-Alanya Kestelspor 15.00 Modafen-Düzcespor 15.00 Bergama Belediyespor-52 Orduspor 15.00 68 Aksaray Belediyespor-Sultanbeyli Belediyespor AA

Okunma Sayısı: 150

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.