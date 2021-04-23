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23 NİSAN 2021 CUMA - YIL: 52

Süper Lig, 37. hafta maçlarıyla devam edecek

23 Nisan 2021, Cuma 12:29
Süper Lig'de 37. hafta maçları oynanacak. TFF 1. Lig'e 32. hafta karşılaşmalarıyla devam edilecek. 3. Lig'de ise 1. Grup'ta 29'uncu, 2-3 ve 4'üncü Grup'ta 33. hafta mücadeleleri yapılacak.

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre, bu üç ligde haftanın maç programı şöyle:

Süper Lig

Bugün:

20.30 Gençlerbirliği-Çaykur Rizespor

Yarın:

13.30 İttifak Holding Konyaspor-Atakaş Hatayspor

16.00 Trabzonspor-Fatih Karagümrük

20.30 Fraport TAV Antalyaspor-Galatasaray 

20.30 Yukatel Denizlispor-Demir Grup Sivaspor

20.30 Beşiktaş-Hes Kablo Kayserispor

25 Nisan Pazar:

13.30 Helenex Yeni Malatyaspor-MKE Ankaragücü

16.00 Gaziantep-Büyükşehir Belediye Erzurumspor

16.00 Medipol Başakşehir-Aytemiz Alanyaspor

20.30 Fenerbahçe-Kasımpaşa

TFF 1. Lig

25 Nisan Pazar:

20.30 Adanaspor-Bereket Sigorta Ümraniyespor

20.30 Aydeniz Et Balıkesirspor-Ankara Keçiörengücü

20.30 Beypiliç Boluspor-Yılport Samsunspor

20.30 Akhisarspor-Altay

20.30 Tuzlaspor-Adana Demirspor

20.30 Menemenspor-Eskişehirspor

20.30 Bursaspor-İstanbulspor

20.30 Ankaraspor-Royal Hastanesi Bandırmaspor

20.30 Altınordu-GZT Giresunspor

3. Lig

1. Grup

25 Nisan Pazar:

15.00 Diyarbekirspor-Belediye Derincespor

15.00 Ofspor-Arnavutköy Belediyespor

15.00 Antalya Kemerspor-Manisaspor

15.00 Edirne Belediyesi PAŞ Edirnespor-Bucaspor 1928

15.00 Fatsa Belediyespor-1877 Alemdağspor

15.00 Çankaya-Artvin Hopaspor

15.00 Malatya Yeşilyurt Belediyespor-Nevşehir Belediyespor

15.00 Payasspor-Kızılcabölükspor

2. Grup

25 Nisan Pazar:

15.00 Yozgatspor 1959-Tekirdağspor

15.00 Darıca Gençlerbirliği-Karaman Belediyespor

15.00 Nazilli Belediyespor-Büyükçekmece Tepecikspor

15.00 Atlas Maden Çengelköyspor-Yomraspor

15.00 Ağrı 1970-Fethiyespor

15.00 Tokatspor-Ceyhanspor 

15.00 Halide Edip Adıvarspor-Kahta 02 

15.00 Belediye Kütahyaspor-Mardin Fosfatspor

3. Grup

25 Nisan Pazar:

15.00 İçel İdmanyurdu-Şile Yıldızspor

15.00 Batman Petrolspor-Altındağspor 

15.00 Karşıyaka-Osmaniyespor

15.00 Somaspor-Erbaaspor

15.00 Çarşambaspor-Isparta 32 

15.00 Arhavispor-Esenler Erokspor

15.00 Çatalcaspor-Gölcükspor 

15.00 Cizrespor-Elazığ Karakoçan

4. Grup

25 Nisan Pazar:

15.00 Silivrispor-Siirt İl Özel İdaresi 

15.00 Dila Gıda Adıyaman 1954-Bayrampaşa

15.00 Kozanspor-Karbel Karaköprü Belediyespor 

15.00 Muğlaspor-Bursa Yıldırımspor 

15.00 Kırıkkale Büyük Anadoluspor-Alanya Kestelspor 

15.00 Modafen-Düzcespor 

15.00 Bergama Belediyespor-52 Orduspor 

15.00 68 Aksaray Belediyespor-Sultanbeyli Belediyespor

AA

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