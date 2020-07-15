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15 TEMMUZ 2020 ÇARŞAMBA - YIL: 51

Süper Lig, 5 oyuncu değiştirme hakkını benimsedi

15 Temmuz 2020, Çarşamba 16:35
Süper Lig'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını arasından sonra uygulanmaya başlanan 5 oyuncu değişikliği hakkını en fazla kullanan takım lider Medipol Başakşehir oldu.

Uluslararası Futbol Birliği Kurulu (IFAB) FIFA'nın Kovid-19 salgını nedeniyle ertelenen liglerde oluşabilecek fikstür yoğunluğu yüzünden takımlara bir maçta 5 oyuncu değişikliği hakkı verme önerisini kabul edince, Türkiye Futbol Federasyonu da (TFF) talimat düzenlemesi yaparak sezonun kalan bölümü için bu uygulamayı devreye aldı.

Süper Lig'de 27. haftadan itibaren uygulanan yeni oyuncu değişikliği kuralı doğrultusunda takımlar 6 hafta boyunca 438 oyuncu değişikliği hakkı kullandı.

Takımlar 28. haftada 81 oyuncu değişikliğine giderken, bu sayı 31. haftada 67'de kaldı.

Ligde 6 haftalık süreçte en fazla oyuncu değişikliğini yapan lider Medipol Başakşehir'da teknik direktör Okan Buruk, 28 kez oyuna müdahale etti.

Medipol Başakşehir'i 27'şer değişiklikle BtcTurk Malatyaspor ile Göztepe takip etti. Hes Kablo Kayserispor'un sadece 21 değişiklik yaptığı ilk 6 haftada Frapot TAV Antalyaspor, Aytemiz Alanyaspor, Fenerbahçe ve İttifak Holding Konyaspor'un değişiklik sayısı 22'de kaldı.

Fenerbahçe hiçbir maçta 5 değişilik yapmadı

Süper Lig'de geride kalan 6 haftalık süreçte Fenerbahçe hiçbir müsabakada 5 oyuncu değişiklik hakkını kullanmadı.

Medipol Başakşehir ile BtcTurk Yeni Malatyaspor ise tüm maçlarda en az 4 değişikliğe gitti.

AA

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