Süper Lig'de yeni sezon fikstürü belli oldu: İşte derbi maçların haftaları

Süper Lig'de, "Dozer" lakaplı Trabzonspor'un efsane futbolcusu Cemil Usta'nın adının verildiği 2019-2020 futbol sezonunun fikstürü çekildi.
Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) Riva'da yer alan idari merkezinde gerçekleştirilen fikstür çekimine, TFF 1. Başkan Vekili Servet Yardımcı, yönetim ve icra kurulu üyesi Ali Düşmez, yönetim kurulu üyesi Hasan Akıncıoğlu ve genel sekreter Kadir Kardaş ile kulüp başkanları, yöneticileri ve temsilcileri katıldı.
Açılış konuşmasını yapan Servet Yardımcı, yayıncı beIN Sports'a teşekkür ederek, "beIN Sports'a Digitürk'le devam eden iş birliğimizi daha da ileriye taşıdıkları için teşekkür ediyoruz. Karşılıklı dostluğa dayanan bu birlikteliğin daha uzun yıllar devam edeceğini düşünüyoruz. Birlik ve beraberlik ruhuyla güzel bir sezon geçirmeyi diliyoruz. Yeni sezonun hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.
Planlamaya göre Spor Toto Süper Lig'de 2019-2020 sezonu, 16, 17, 18 ve 19 Ağustos'ta yapılacak ilk hafta maçlarıyla başlayacak. Ligde sezonun ilk yarısı 29 Aralık'ta sona erecek. İkinci yarısının 17 Ocak 2020'de başlayacağı sezon, 17 Mayıs 2020'de oynanacak 34. hafta müsabakalarıyla sona erecek.
Derbi maçların haftaları
Süper Lig'de 2019-2020 Cemil Usta Sezonu fikstürü çekilirken, "Dört büyükler" arasında oynanacak maçların haftaları belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonunun Riva'da yer alan idari merkezindeki Orhan Saka Salonu'nda gerçekleştirilen kura çekimi sonrası, Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor'un aralarında oynayacağı müsabakaların haftaları netleşti.
Sezonun ilk büyük karşılaşması, ligin 3. haftasında Fenerbahçe ile Trabzonspor arasında Ülker Stadı'nda yapılacak. Bu müsabakanın rövanşı, 20. haftada Trabzon'da oynanacak.
Ligin 6. haftasında iki önemli maç yapılacak. Galatasaray ile Fenerbahçe'nin karşı karşıya geleceği sezonun ikinci büyük müsabakası Türk Telekom Stadı'nda oynanacak. Aynı haftada Trabzonspor ile Beşiktaş ise Medical Park Stadı'nda kozlarını paylaşacak. Bu karşılaşmaların rövanşları ise 23. haftada yapılacak.
Ligin 9. haftasında Beşiktaş ile Galatasaray, Vodafone Park'ta karşı karşıya gelecek. Bu karşılaşmanın rövanşı ise 26. haftada oynanacak.
Trabzonspor ile Galatasaray arasında sezonun ilk yarısındaki maç, 13. haftada Medical Park Stadı'nda oynanacak. İki takım sezonun ikinci yarısında 30. haftada İstanbul'da karşılaşacak.
Ligin ilk yarısındaki son büyük maç ise 16. haftada Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında Ülker Stadı'nda oynanacak. Bu maçın rövanşı da 33. haftada Vodafone Park'ta yapılacak.
Fikstür
Türkiye Futbol Federasyonunun Riva'da yer alan idari merkezinde gerçekleştirilen fikstür çekimine göre Süper Lig'de ilk yarının maç programı şöyle:
1. hafta:
Sivasspor-Beşiktaş
Fenerbahçe-Gazişehir Gaziantep
Yeni Malatyaspor-Medipol Başakşehir
Gençlerbirliği-Çaykur Rizespor
Kasımpaşa-Trabzonspor
İstikbal Mobilya Kayserispor-Alanyaspor
Konyaspor-MKE Ankaragücü
Yukatel Denizlispor-Galatasaray
Göztepe-Antalyaspor
2. hafta:
Gazişehir Gaziantep-Gençlerbirliği
Galatasaray-Konyaspor
MKE Ankaragücü-İstikbal Mobilya Kayserispor
Alanyaspor-Kasımpaşa
Medipol Başakşehir-Fenerbahçe
Çaykur Rizespor-Sivasspor
Beşiktaş-Göztepe
Trabzonspor-Yeni Malatyaspor
Antalyaspor-Yukatel Denizlispor
3. hafta:
Göztepe-Yukatel Denizlispor
Gençlerbirliği-Medipol Başakşehir
Kasımpaşa-MKE Ankaragücü
Sivasspor-Gazişehir Gaziantep
Fenerbahçe-Trabzonspor
Yeni Malatyaspor-Alanyaspor
Konyaspor-Antalyaspor
Beşiktaş-Çaykur Rizespor
İstikbal Mobilya Kayserispor-Galatasaray
4. hafta:
Alanyaspor-Fenerbahçe
Medipol Başakşehir-Sivasspor
Yukatel Denizlispor-Konyaspor
MKE Ankaragücü-Yeni Malatyaspor
Trabzonspor-Gençlerbirliği
Gazişehir Gaziantep-Beşiktaş
Çaykur Rizespor-Göztepe
Galatasaray-Kasımpaşa
Antalyaspor-İstikbal Mobilya Kayserispor
5. hafta:
Sivasspor-Trabzonspor
Çaykur Rizespor-Gazişehir Gaziantep
Beşiktaş-Medipol Başakşehir
Göztepe-Konyaspor
Gençlerbirliği-Alanyaspor
Fenerbahçe-MKE Ankaragücü
Yeni Malatyaspor-Galatasaray
Kasımpaşa-Antalyaspor
İstikbal Mobilya Kayserispor-Yukatel Denizlispor
6. hafta:
Medipol Başakşehir-Çaykur Rizespor
Gazişehir Gaziantep-Göztepe
Antalyaspor-Yeni Malatyaspor
MKE Ankaragücü-Gençlerbirliği
Alanyaspor-Sivasspor
Trabzonspor-Beşiktaş
Konyaspor-İstikbal Mobilya Kayserispor
Yukatel Denizlispor-Kasımpaşa
Galatasaray-Fenerbahçe
7. hafta:
Sivasspor-MKE Ankaragücü
Yeni Malatyaspor-Yukatel Denizlispor
Gazişehir Gaziantep-Medipol Başakşehir
Gençlerbirliği-Galatasaray
Fenerbahçe-Antalyaspor
Kasımpaşa-Konyaspor
Çaykur Rizespor-Trabzonspor
Beşiktaş-Alanyaspor
Göztepe-İstikbal Mobilya Kayserispor
8. hafta:
Antalyaspor-Gençlerbirliği
Alanyaspor-Çaykur Rizespor
Yukatel Denizlispor-Fenerbahçe
MKE Ankaragücü-Beşiktaş
Trabzonspor-Gazişehir Gaziantep
Medipol Başakşehir-Göztepe
İstikbal Mobilya Kayserispor-Kasımpaşa
Konyaspor-Yeni Malatyaspor
Galatasaray-Sivasspor
9. hafta:
Fenerbahçe-Konyaspor
Medipol Başakşehir-Trabzonspor
Beşiktaş-Galatasaray
Sivasspor-Antalyaspor
Gençlerbirliği-Yukatel Denizlispor
Yeni Malatyaspor-İstikbal Mobilya Kayserispor
Gazişehir Gaziantep-Alanyaspor
Çaykur Rizespor-MKE Ankaragücü
Göztepe-Kasımpaşa
10. hafta:
Konyaspor-Gençlerbirliği
Galatasaray-Çaykur Rizespor
Antalyaspor-Beşiktaş
MKE Ankaragücü-Gazişehir Gaziantep
Alanyaspor-Medipol Başakşehir
Trabzonspor-Göztepe
Kasımpaşa-Yeni Malatyaspor
İstikbal Mobilya Kayserispor-Fenerbahçe
Yukatel Denizlispor-Sivasspor
11. hafta:
Medipol Başakşehir-MKE Ankaragücü
Gazişehir Gaziantep-Galatasaray
Göztepe-Yeni Malatyaspor
Sivasspor-Konyaspor
Gençlerbirliği-İstikbal Mobilya Kayserispor
Fenerbahçe-Kasımpaşa
Trabzonspor-Alanyaspor
Çaykur Rizespor-Antalyaspor
Beşiktaş-Yukatel Denizlispor
12. hafta:
Kasımpaşa-Gençlerbirliği
Konyaspor-Beşiktaş
Galatasaray-Medipol Başakşehir
Antalyaspor-Gazişehir Gaziantep
MKE Ankaragücü-Trabzonspor
Alanyaspor-Göztepe
Yeni Malatyaspor-Fenerbahçe
İstikbal Mobilya Kayserispor-Sivasspor
Yukatel Denizlispor-Çaykur Rizespor
13. hafta:
Sivasspor-Kasımpaşa
Gazişehir Gaziantep-Yukatel Denizlispor
Çaykur Rizespor-Konyaspor
Gençlerbirliği-Yeni Malatyaspor
Alanyaspor-MKE Ankaragücü
Trabzonspor-Galatasaray
Medipol Başakşehir-Antalyaspor
Beşiktaş-İstikbal Mobilya Kayserispor
Göztepe-Fenerbahçe
14. hafta:
Fenerbahçe-Gençlerbirliği
Yeni Malatyaspor-Sivasspor
Galatasaray-Alanyaspor
Antalyaspor-Trabzonspor
MKE Ankaragücü-Göztepe
Kasımpaşa-Beşiktaş
İstikbal Mobilya Kayserispor-Çaykur Rizespor
Konyaspor-Gazişehir Gaziantep
Yukatel Denizlispor-Medipol Başakşehir
15. hafta:
Sivasspor-Fenerbahçe
Trabzonspor-Yukatel Denizlispor
Çaykur Rizespor-Kasımpaşa
Gençlerbirliği-Göztepe
Alanyaspor-Antalyaspor
Medipol Başakşehir-Konyaspor
Gazişehir Gaziantep-İstikbal Mobilya Kayserispor
Beşiktaş-Yeni Malatyaspor
Galatasaray-MKE Ankaragücü
16. hafta
Yeni Malatyaspor-Çaykur Rizespor
Konyaspor-Trabzonspor
Göztepe-Galatasaray
Antalyaspor-MKE Ankaragücü
Gençlerbirliği-Sivasspor
Fenerbahçe-Beşiktaş
Kasımpaşa-Gazişehir Gaziantep
İstikbal Mobilya Kayserispor-Medipol Başakşehir
Yukatel Denizlispor-Alanyaspor
17. hafta:
Sivasspor-Göztepe
Medipol Başakşehir-Kasımpaşa
Beşiktaş-Gençlerbirliği
MKE Ankaragücü-Yukatel Denizlispor
Alanyaspor-Konyaspor
Trabzonspor-İstikbal Mobilya Kayserispor
Gazişehir Gaziantep-Yeni Malatyaspor
Çaykur Rizespor-Fenerbahçe
Galatasaray-Antalyaspor
AA