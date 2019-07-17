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17 TEMMUZ 2019 ÇARŞAMBA - YIL: 50

Süper Lig'de yeni sezon fikstürü belli oldu: İşte derbi maçların haftaları

17 Temmuz 2019, Çarşamba 22:24
Süper Lig'de, "Dozer" lakaplı Trabzonspor'un efsane futbolcusu Cemil Usta'nın adının verildiği 2019-2020 futbol sezonunun fikstürü çekildi.

Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) Riva'da yer alan idari merkezinde gerçekleştirilen fikstür çekimine, TFF 1. Başkan Vekili Servet Yardımcı, yönetim ve icra kurulu üyesi Ali Düşmez, yönetim kurulu üyesi Hasan Akıncıoğlu ve genel sekreter Kadir Kardaş ile kulüp başkanları, yöneticileri ve temsilcileri katıldı.

Açılış konuşmasını yapan Servet Yardımcı, yayıncı beIN Sports'a teşekkür ederek, "beIN Sports'a Digitürk'le devam eden iş birliğimizi daha da ileriye taşıdıkları için teşekkür ediyoruz. Karşılıklı dostluğa dayanan bu birlikteliğin daha uzun yıllar devam edeceğini düşünüyoruz. Birlik ve beraberlik ruhuyla güzel bir sezon geçirmeyi diliyoruz. Yeni sezonun hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

Planlamaya göre Spor Toto Süper Lig'de 2019-2020 sezonu, 16, 17, 18 ve 19 Ağustos'ta yapılacak ilk hafta maçlarıyla başlayacak. Ligde sezonun ilk yarısı 29 Aralık'ta sona erecek. İkinci yarısının 17 Ocak 2020'de başlayacağı sezon, 17 Mayıs 2020'de oynanacak 34. hafta müsabakalarıyla sona erecek.

Derbi maçların haftaları

Süper Lig'de 2019-2020 Cemil Usta Sezonu fikstürü çekilirken, "Dört büyükler" arasında oynanacak maçların haftaları belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonunun Riva'da yer alan idari merkezindeki Orhan Saka Salonu'nda gerçekleştirilen kura çekimi sonrası, Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor'un aralarında oynayacağı müsabakaların haftaları netleşti.

Sezonun ilk büyük karşılaşması, ligin 3. haftasında Fenerbahçe ile Trabzonspor arasında Ülker Stadı'nda yapılacak. Bu müsabakanın rövanşı, 20. haftada Trabzon'da oynanacak. 

Ligin 6. haftasında iki önemli maç yapılacak. Galatasaray ile Fenerbahçe'nin karşı karşıya geleceği sezonun ikinci büyük müsabakası Türk Telekom Stadı'nda oynanacak. Aynı haftada Trabzonspor ile Beşiktaş ise Medical Park Stadı'nda kozlarını paylaşacak. Bu karşılaşmaların rövanşları ise 23. haftada yapılacak. 

Ligin 9. haftasında Beşiktaş ile Galatasaray, Vodafone Park'ta karşı karşıya gelecek. Bu karşılaşmanın rövanşı ise 26. haftada oynanacak.

Trabzonspor ile Galatasaray arasında sezonun ilk yarısındaki maç, 13. haftada Medical Park Stadı'nda oynanacak. İki takım sezonun ikinci yarısında 30. haftada İstanbul'da karşılaşacak.

Ligin ilk yarısındaki son büyük maç ise 16. haftada Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında Ülker Stadı'nda oynanacak. Bu maçın rövanşı da 33. haftada Vodafone Park'ta yapılacak. 

Fikstür

Türkiye Futbol Federasyonunun Riva'da yer alan idari merkezinde gerçekleştirilen fikstür çekimine göre Süper Lig'de ilk yarının maç programı şöyle:

1. hafta: 

Sivasspor-Beşiktaş

Fenerbahçe-Gazişehir Gaziantep

Yeni Malatyaspor-Medipol Başakşehir

Gençlerbirliği-Çaykur Rizespor

Kasımpaşa-Trabzonspor

İstikbal Mobilya Kayserispor-Alanyaspor

Konyaspor-MKE Ankaragücü

Yukatel Denizlispor-Galatasaray

Göztepe-Antalyaspor

2. hafta:

Gazişehir Gaziantep-Gençlerbirliği

Galatasaray-Konyaspor

MKE Ankaragücü-İstikbal Mobilya Kayserispor

Alanyaspor-Kasımpaşa

Medipol Başakşehir-Fenerbahçe

Çaykur Rizespor-Sivasspor

Beşiktaş-Göztepe

Trabzonspor-Yeni Malatyaspor

Antalyaspor-Yukatel Denizlispor

3. hafta:

Göztepe-Yukatel Denizlispor

Gençlerbirliği-Medipol Başakşehir

Kasımpaşa-MKE Ankaragücü

Sivasspor-Gazişehir Gaziantep

Fenerbahçe-Trabzonspor

Yeni Malatyaspor-Alanyaspor

Konyaspor-Antalyaspor

Beşiktaş-Çaykur Rizespor

İstikbal Mobilya Kayserispor-Galatasaray

4. hafta:

Alanyaspor-Fenerbahçe

Medipol Başakşehir-Sivasspor

Yukatel Denizlispor-Konyaspor

MKE Ankaragücü-Yeni Malatyaspor

Trabzonspor-Gençlerbirliği

Gazişehir Gaziantep-Beşiktaş

Çaykur Rizespor-Göztepe

Galatasaray-Kasımpaşa

Antalyaspor-İstikbal Mobilya Kayserispor

5. hafta:

Sivasspor-Trabzonspor

Çaykur Rizespor-Gazişehir Gaziantep

Beşiktaş-Medipol Başakşehir

Göztepe-Konyaspor

Gençlerbirliği-Alanyaspor

Fenerbahçe-MKE Ankaragücü

Yeni Malatyaspor-Galatasaray

Kasımpaşa-Antalyaspor

İstikbal Mobilya Kayserispor-Yukatel Denizlispor

6. hafta:

Medipol Başakşehir-Çaykur Rizespor

Gazişehir Gaziantep-Göztepe

Antalyaspor-Yeni Malatyaspor

MKE Ankaragücü-Gençlerbirliği

Alanyaspor-Sivasspor

Trabzonspor-Beşiktaş

Konyaspor-İstikbal Mobilya Kayserispor

Yukatel Denizlispor-Kasımpaşa

Galatasaray-Fenerbahçe 

7. hafta:

Sivasspor-MKE Ankaragücü

Yeni Malatyaspor-Yukatel Denizlispor

Gazişehir Gaziantep-Medipol Başakşehir

Gençlerbirliği-Galatasaray

Fenerbahçe-Antalyaspor

Kasımpaşa-Konyaspor

Çaykur Rizespor-Trabzonspor

Beşiktaş-Alanyaspor

Göztepe-İstikbal Mobilya Kayserispor

8. hafta:

Antalyaspor-Gençlerbirliği

Alanyaspor-Çaykur Rizespor

Yukatel Denizlispor-Fenerbahçe

MKE Ankaragücü-Beşiktaş

Trabzonspor-Gazişehir Gaziantep

Medipol Başakşehir-Göztepe

İstikbal Mobilya Kayserispor-Kasımpaşa

Konyaspor-Yeni Malatyaspor

Galatasaray-Sivasspor

9. hafta:

Fenerbahçe-Konyaspor

Medipol Başakşehir-Trabzonspor

Beşiktaş-Galatasaray

Sivasspor-Antalyaspor

Gençlerbirliği-Yukatel Denizlispor

Yeni Malatyaspor-İstikbal Mobilya Kayserispor

Gazişehir Gaziantep-Alanyaspor

Çaykur Rizespor-MKE Ankaragücü

Göztepe-Kasımpaşa

10. hafta:

Konyaspor-Gençlerbirliği

Galatasaray-Çaykur Rizespor

Antalyaspor-Beşiktaş

MKE Ankaragücü-Gazişehir Gaziantep

Alanyaspor-Medipol Başakşehir

Trabzonspor-Göztepe

Kasımpaşa-Yeni Malatyaspor

İstikbal Mobilya Kayserispor-Fenerbahçe

Yukatel Denizlispor-Sivasspor

11. hafta:

Medipol Başakşehir-MKE Ankaragücü

Gazişehir Gaziantep-Galatasaray

Göztepe-Yeni Malatyaspor

Sivasspor-Konyaspor

Gençlerbirliği-İstikbal Mobilya Kayserispor

Fenerbahçe-Kasımpaşa

Trabzonspor-Alanyaspor

Çaykur Rizespor-Antalyaspor

Beşiktaş-Yukatel Denizlispor

12. hafta:

Kasımpaşa-Gençlerbirliği

Konyaspor-Beşiktaş

Galatasaray-Medipol Başakşehir

Antalyaspor-Gazişehir Gaziantep

MKE Ankaragücü-Trabzonspor

Alanyaspor-Göztepe

Yeni Malatyaspor-Fenerbahçe

İstikbal Mobilya Kayserispor-Sivasspor

Yukatel Denizlispor-Çaykur Rizespor

13. hafta:

Sivasspor-Kasımpaşa

Gazişehir Gaziantep-Yukatel Denizlispor

Çaykur Rizespor-Konyaspor

Gençlerbirliği-Yeni Malatyaspor

Alanyaspor-MKE Ankaragücü

Trabzonspor-Galatasaray

Medipol Başakşehir-Antalyaspor

Beşiktaş-İstikbal Mobilya Kayserispor

Göztepe-Fenerbahçe

14. hafta:

Fenerbahçe-Gençlerbirliği

Yeni Malatyaspor-Sivasspor

Galatasaray-Alanyaspor

Antalyaspor-Trabzonspor

MKE Ankaragücü-Göztepe

Kasımpaşa-Beşiktaş

İstikbal Mobilya Kayserispor-Çaykur Rizespor

Konyaspor-Gazişehir Gaziantep

Yukatel Denizlispor-Medipol Başakşehir

15. hafta:

Sivasspor-Fenerbahçe

Trabzonspor-Yukatel Denizlispor

Çaykur Rizespor-Kasımpaşa

Gençlerbirliği-Göztepe

Alanyaspor-Antalyaspor

Medipol Başakşehir-Konyaspor

Gazişehir Gaziantep-İstikbal Mobilya Kayserispor

Beşiktaş-Yeni Malatyaspor

Galatasaray-MKE Ankaragücü

16. hafta

Yeni Malatyaspor-Çaykur Rizespor

Konyaspor-Trabzonspor

Göztepe-Galatasaray

Antalyaspor-MKE Ankaragücü

Gençlerbirliği-Sivasspor

Fenerbahçe-Beşiktaş

Kasımpaşa-Gazişehir Gaziantep

İstikbal Mobilya Kayserispor-Medipol Başakşehir

Yukatel Denizlispor-Alanyaspor

17. hafta:

Sivasspor-Göztepe

Medipol Başakşehir-Kasımpaşa

Beşiktaş-Gençlerbirliği

MKE Ankaragücü-Yukatel Denizlispor

Alanyaspor-Konyaspor

Trabzonspor-İstikbal Mobilya Kayserispor

Gazişehir Gaziantep-Yeni Malatyaspor

Çaykur Rizespor-Fenerbahçe

Galatasaray-Antalyaspor

AA

Etiketler: süper lig, fikstür
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