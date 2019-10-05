Suudi Arabistan ve Filistin Milli takımları Batı Şeria'da karşı karşıya gelecek

Suudi Arabistan ve Filistin FIFA 2022 Dünya Kupası elemeleri için Batı Şeria'da karşı karşıya gelecek. 15 Ekim'de oynanacak maçın adresi Ramallah yakınlarındaki Al-Ram stadı.

İki ülkenin milli takımları daha önce de karşı karşıya gelmişti ancak Suudi Arabistan Filistin toprakları yerine üçüncü bir ülkede oynamayı tercih etmişti. İki takım ilk kez işgal altındaki Filistin topraklarında kozlarını paylaşacak.

Yabancı takımların Batı Şeria'da sahaya çıkmaları İsrail'in iznine bağlı. Bundan dolayı Arap ülkeleri takımları genellikle Filistin'de oynamayı kabul etmiyor. Daha önce Irak, Ürdün, Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn takımları Filistin'de sahaya çıkarken, Mısır ve Lübnan İsrail'den izin almayı reddetti.