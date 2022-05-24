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24 MAYIS 2022 SALI - YIL: 53

Temsilcilerimizin Avrupa kupalarındaki rotaları belli oldu

24 Mayıs 2022, Salı 13:15
Trabzonspor'un şampiyonluğuyla sona eren Süper Lig'de 2021-2022 sezonun ardından Avrupa kupalarında mücadele edecek Türk takımlarının rotaları belli oldu.

Gelecek sezon 5 Türk ekibinin yer alacağı Avrupa kupalarında Trabzonspor ve Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalmak için mücadele edecek.

Sezonu ilk sırada tamamlayan bordo-mavili ekip, UEFA Şampiyonlar Ligi'ne play-off turundan katılacak. Trabzonspor, ilk maçı 16-17 Ağustos, rövanşı 23-24 Ağustos'ta oynanması planlanan bu turu geçmesi halinde UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalacak.

Bordo-mavili ekip, play-off turunu geçememesi halinde 8 Eylül'de başlaması planlanan UEFA Avrupa Ligi grup aşamalarına doğrudan katılım sağlayacak.

Fenerbahçe'nin hedefi Devler Ligi

En son 2008-2009 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yer alan Fenerbahçe, sezonu 2. basamakta bitirerek yıllar sonra yeniden Devler Ligi'ne katılma fırsatı yakaladı.

Sarı-lacivertli ekip, UEFA Şampiyonlar Ligi'ne katılmak için 2. ön eleme turundan itibaren mücadele etmeye başlayacak. 19-20 ve 26-27 Temmuz'da oynanacak maçların ardından sarı-lacivertli ekip, bu turu geçmesi halinde 3. ön eleme turuna yükselecek. Fenerbahçe ağustos ayının ilk iki haftasında oynanacak maçları da başarıyla geçerse play-off turuna dahil olacak. Bu turun da geçilmesi durumunda Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi özlemine nokta koyacak.

Fenerbahçe ön eleme turlarında yaşayabileceği olası başarısız sonuçlarda ise UEFA Avrupa Ligi için mücadele edecek.

Sarı-lacivertli ekip, Şampiyonlar Ligi'ne 2. ön eleme turunda veda ederse UEFA Avrupa Ligi'ne 3. ön elemeden katılacak ancak Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 3. ön eleme turu ya da play-off etabında elenerek Devler Ligi bileti alamazsa Kupa 2'ye gruplardan katılacak.

Fenerbahçe için diğer bir olasılık da UEFA Konferans Ligi.

Sarı-lacivertliler UEFA Avrupa Ligi 3. Ön Eleme Turu'ndan elenirse UEFA Konferans Ligi'ne play-off turundan itibaren dahil olarak Kupa 3'te mücadele etme hakkı elde edecek.

Kupa şampiyonu

Yukatel Kayserispor ve Demir Grup Sivasspor arasında oynanacak Ziraat Türkiye Kupası finali de Avrupa'ya gidecek takımı belirleyecek.

Kupayı kazanan ekip, UEFA Avrupa Ligi'ne play-off turundan dahil olacak. Kupayı kazanan takım 18-25 Ağustos'ta oynanacak maçların ardından tur atlarlarsa gruplara yükselecek, elenmeleri durumunda ise doğrudan UEFA Konferans Ligi gruplarında yer alacak.

İttifak Holding Konyaspor ve Medipol Başakşehir, UEFA Konferans Ligi'nde

Sezonu 3. sırada bitiren İttifak Holding Konyaspor ve 4. sırada tamamlayan Medipol Başakşehir, geçen sezon ilk kez düzenlenen UEFA Konferans Ligi'nde mücadele etmeye hak kazandı.

İki takım da Kupa 3'te gruplara kalmak için 3 ön eleme oynayacak.

UEFA Konferans Lig'ne 2. ön eleme turundan itibaren dahil olacak Konyaspor ve Başakşehir, bu turu geçmeleri durumunda 3. ön eleme turuna yükselecek. Elenen takımın Avrupa defterini kapatacağı turun geçilmesi halinde 2. ön eleme turu ve ardından play-off maçları oynanacak.

Tüm bu maçlarda tur atlamayı başaran ekipler ise gruplara isimlerini yazdıracak.

Avrupa Kupaları'nda bu sezon maçların oynanması planlanan tarihler şöyle

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu: 19-20 ve 26-27 Temmuz

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Ön Eleme Turu: 2-3 ve 9 Ağustos

UEFA Şampiyonlar Ligi Play-Off Turu: 16-17 ve 23-24 Ağustos

UEFA Avrupa Ligi 3. Ön Eleme Turu: 4-11 Ağustos

UEFA Avrupa Ligi Play-Off Turu: 18-25 Ağustos

UEFA Konferans Ligi 2. Ön Eleme Turu: 21-28 Temmuz

UEFA Konferans Ligi 3. Ön Eleme Turu: 4-11 Ağustos

UEFA Konferans Ligi Play-Off Turu: 18-25 Ağustos

AA

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