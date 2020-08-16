Teşekkürler Kaptan

39 yaşında futbolculuk kariyerini noktalayan Emre Belözoğlu için bir teşekkür mesajı yayınlayan Fenerbahçe Kulübü şu ifadeleri kullandı: “Her Fenerbahçeli için bir futbolcudan çok daha fazlasını ifade eden büyük kaptanımıza, çubuklu formayla bizlere yaşattığı her anı ve gurur için sonsuz teşekkür ediyoruz”

Fenerbahçe Kulübü, 39 yaşında futbolculuk kariyerini noktalayan Emre Belözoğlu için teşekkür mesajı yayımladı. Sarı-lacivertli kulübün internet sitesinde, "Kaptanımıza Teşekkürlerimizle" başlığıyla paylaşılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:"Bazı isimler vardır, sadece formaya değil armaya yazılır, kulüplerin tarihine kazınır, sonsuza dek unutulmazlar. Kaptanımız Emre Belözoğlu, bugün itibarıyla futbolu bıraktığını açıklamış; kariyeri, başarıları, duruşu ve yaptıklarıyla işte bu unutulmazlar arasına adını yazdırmış, Zeki Rıza Sporel, Lefter Küçükandonyanis, Can Bartu gibi şanlı çubuklumuzun değerlerinden biri olarak aktif futbol hayatını noktalamıştır. Her Fenerbahçeli için bir futbolcudan çok daha fazlasını ifade eden büyük kaptanımıza, çubuklu formayla bizlere yaşattığı her anı ve gurur için sonsuz teşekkür ediyoruz. Ve her sonun bir başlangıç olduğunu bilerek; Fenerbahçe'ye bundan sonra katacağı başarılar ve güneşli günlerde kaldıracağımız kupalarda buluşmayı diliyoruz. Büyük kaptan Emre Belözoğlu, sana her şey için teşekkür ediyor, sonsuz başarılar diliyoruz." Fenerbahçe kaptanı Emre Belözoğlu yazdığı veda mektubunda profesyonel futbol kariyerini noktaladığını açıkladı, Emre, şunları söyledi: "Zeytinburnuspor minik takımında başlayan futbolculuk hayalimi bugün itibarıyla Allah'a hamdederek bırakıyorum. Zeytinburnuspor, Galatasaray, Inter, Newcastle United, Atletico Madrid ve Başakşehir kulüplerine, tüm bu büyük camialara gönül vermişlere, çalıştığım tüm yönetici büyüklerime, teknik direktörler ve ekiplerine, kulüp çalışanları ve kader birlikteliği yaptığım, beraber oynadığım bütün futbolcu abilerime, arkadaşlarım ve kardeşlerime teşekkür ediyorum."

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