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TFF 2 maçın saatini değiştirdi

12 Şubat 2021, Cuma 18:00
Süper Lig'in 25. haftasında 15 Şubat Pazartesi günü oynanacak Gençlerbirliği-Beşiktaş maçı ile 14 Şubat Pazar günü oynanacak Galatasaray-Kasımpaşa maçının başlama saatleri 19.00'dan 16.00'ya alındı.

Süper Lig'in 25. haftasında Gençlerbirliği ile Beşiktaş arasında 15 Şubat Pazartesi günü oynanacak karşılaşmanın başlama saatinde değişiklik yapıldı.

Beşiktaş Kulübünden yapılan açıklamada, daha önce Eryaman Stadı'nda saat 19.00'da oynanacağı bildirilen karşılaşmanın başlama saatinin Türkiye Futbol Federasyonu tarafından 16.00 olarak değiştirildiği belirtildi.

Galatasaray-Kasımpaşa maçının saati de değişti

Süper Lig'in 25. haftasında Galatasaray ile Kasımpaşa arasında 14 Şubat Pazar günü oynanacak maçın başlama saatinde değişiklik yapıldı.

Galatasaray Kulübünün Twitter hesabından yapılan açıklamaya göre Türk Telekom Stadı'ndaki saat 19.00'da oynanacağı açıklanan karşılaşma, 14 Şubat Pazar günü beklenen olumsuz hava şartları nedeniyle saat 16.00'ya alındı.

AA

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