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Trabzon’a şampiyonluk yaşamak için geldim

23 Temmuz 2021, Cuma 17:00
34 YAŞINDAKİ TECRÜBELİ FORVET GERVİNHO, “BÜYÜK TAKIMLAR ŞAMPİYON OLMAK İÇİN OYNAR. TRABZON DA BÜYÜK BİR KULÜP. ŞAMPİYON OLMAK İSTİYORUZ. BUNU BAŞARMAMAMIZ İÇİN HİÇBİR NEDEN YOK" DEDİ.

Trabzonspor'un Fildişi Sahilli futbolcusu Gervinho, Süper Lig'de hedeflerinin şampiyonluk olduğunu, bunu başarmamak için bir nedenlerinin bulunmadığını söyledi. Yeni sezon öncesi çalışmaları değerlendiren 34 yaşındaki hücum oyuncusu, "Her şey iyi gidiyor. İyi bir antrenman atmosferi var. Yavaş yavaş hızımızı artırıyoruz. Şu an için her şey yolunda." diye konuştu. Takımda çok iyi karşılandığını aktaran Gervinho, "Herkes bana çok iyi ve misafirperver davrandı. Arkadaşlarımla olan ilişkilerim de gayet iyi. Burada olduğum için çok mutluyum. Sezon sonundaki hedeflerimize ulaşmak için uygun bir atmosfer var." ifadelerini kullandı.

 Sunulan projeye inandım

Tecrübeli futbolcu, sezon sonu hedefleriyle ilgili, şunları kaydetti:  "İnşallah şampiyon oluruz. Büyük takımlar şampiyon olmak için oynar. Trabzonspor da büyük bir kulüp. Şampiyon olmak istiyoruz. Bunu başarmamamız için hiçbir neden yok. Hocamızın yönlendirmesiyle inşallah sezon sonunda hedeflerimizi elde edeceğiz." Gervinho, Trabzonspor'a transfer olmasında teknik direktör Abdullah Avcı ile kendisine sunulan projenin etkili olduğunu söyledi. Bordo-mavili kulübe transfer sürecini anlatan Fildişi Sahilli futbolcu, "Tercihimin sebebi hocayla ilgili güzel duygularım olmasıydı. Buraya gelmeden önce eski oyuncularla konuşmuştum. Bana sunulan projenin geleceğine inandığım için buradayım." şeklinde görüş belirtti.

Karşılama çok güzeldi

Trabzonspor'a daha kolay adapte olabilmek ve daha iyi ilişki kurabilmek için önce Türkiye'de oynamış arkadaşlarıyla konuştuğunu aktaran yıldız oyuncu, "Yeni hedeflerimiz var. Bu hedeflere ulaşma yolunda adaptasyonumuzu hızlı sağlamaya çalışıyorum. Daha önce Süper Lig'de Galatasaray-Fenerbahçe derbisini izledim. Daha önce çok iyi atmosfer olduğunu duyuyorduk. Bundan dolayı izlemiştim." diye konuştu. Trabzonspor taraftarıyla ilgili daha önce iyi şeyler duyduğunu vurgulayan Gervinho, şunları kaydetti: "Taraftarımızın coşkusunu duymuştum. İmza töreninden sonra tatildeyken Zokora ile konuştum. Taraftarların neşeli ve büyük bir ambiyans meydana getirdiğini biliyorum. Henüz ne yazık ki görmedim. İnşallah bunu yaşarım. Taraftarlar olmadan oynamak çok garipti. Bu durumu sevmiyorum. Ambiyansın önemli olduğunu düşünüyorum. Koronavirüs nedeniyle taraftarların önünde oynayamadık. Sporcular olarak taraftarın önünde oynamaya alışığız. Havalimanındaki karşılama kendimi çok iyi hissettirdi. Bana bahsedilen şekilde olduğunu görmek güzeldi. Misafirperverlik ve karşılama çok güzeldi." Hücum hattının birçok bölgesinde görev yapabildiğini dile getiren Gervinho, "Hücumda oynuyorum. Hangi mevkide oynadığımın bir önemi yok. Hocamız beni nerede görmek isterse orada oynayacağım. Takımı ileri taşımak ve galibiyeti getirmek için nerede oynamam gerekirse orada oynayacağım. Önemli olan nerede oynadığımdan ziyade iyi bir performans sergilemem." diyerek sözlerini tamamladı.

AVRUPA’NIN ÜNLÜ TAKIMLARINDA MÜCADELE ETTİ

7 Mayıs 1987 Fildişi Sahili doğumlu olan Gervinho sol kanat, sağ kanat ve santrafor olarak görev yapıyor.  Ülkesinde JMG Abidjan kulübünde futbola başlayan Gervinho daha sonra sırasıyla, Beveren, Le Mans, Lille, Arsenal, Roma, Hebei Fortuna, Fortune Res ve son olarakta İtalya Serie A'da Parma formaları giydi. Son 3 sezondur Parma forması giyen 34 yaşındaki forvet 2018-2019 sezonunda 30 maçta 11 gol, 2 asist, 2019-2020 sezonunda 32 maçta 9 gol, 4 asist ve bu sezon da 23 maçta 5 gol ve 1 asistlik performans sergiledi. Gervinho ayrıca 54 kez giydiği Fildişi Sahili formasıyla 17 gol atmayı başardı.

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