Trabzon’dan Beşiktaş’a Cemil Taşçıoğlu desteği

TRABZONSPOR, BEŞİKTAŞ KULÜBÜ’NÜN 2020-2021 SÜPER LİG YENİ SEZONUNA, PROF. DR. CEMİL TAŞÇIOĞLU'NUN İSMİNİN VERİLMESİ TEKLİFİNE DESTEK VERDİ.

KOVİD-19 PANDEMİSİNİN ÜLKEMİZDEKİ İLK VAKALARINI TEŞHİS VE TEDAVİ EDEN TAŞÇIOĞLU, MUAYENELER SIRASINDA VİRÜSE YAKALANARAK 1 NİSAN’DA VEFAT ETMİŞTİ. TAŞÇIOĞLU, AYNI ZAMANDA TÜRKİYE’DE KORONAVİRÜSTEN VEFAT EDEN İLK HEKİM OLMUŞTU.



CEMİL TAŞÇIOĞLU İSMİNİ YAŞATALIM

Trabzonspor Kulübünün, 2020-2021 Süper Lig sezonuna "Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu" isminin verilmesi önerisini desteklediği bildirildi.Yapılan açıklamada, futbol kamuoyunda kısa bir süre önce, 2020-2021 Süper Lig sezonuna "Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu" isminin verilmesi şeklindeki önerinin gündeme getirildiği belirtildi."2020-2021 Süper Lig sezonuna Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu isminin verilmesi önerisini yürekten destekliyoruz." ifadesine yer verilen açıklamada, şunlar kaydedildi: "Ülkemizde Kovid-19 pandemisi ile yapılan amansız mücadelede hayatını kaybeden ve bu sürecin unutulmayacak neferlerinden biri haline gelen Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu'nun isminin yaşatılması, yalnızca Sayın Taşçıoğlu'na değil, onun nezdinde başarılarıyla dünyada örnek gösterilen tüm sağlık çalışanlarımıza da bir saygı duruşu olacaktır."

BEŞİKTAŞ KULÜBÜ TEKLİF ETMİŞTİ

Beşiktaş Kulübü, Türkiye Futbol Federasyonuna 2020-2021 Süper Lig sezonuna Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu'nun isminin verilmesini önerdi. Yapılan açıklamada, "Kovid-19 pandemisinin ülkemizdeki ilk vakalarını teşhis ve tedavi eden Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu, muayeneler sırasında virüsten etkilenmiş ve 1 Nisan 2020 tarihinde aramızdan ayrılmıştı. Ülkemizin Kovid-19 pandemisiyle mücadelesinde sembol bir isim olan Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu'nun adının yaşatılması gerektiğine inanıyoruz. Bu nedenle Türkiye Futbol Federasyonu'na, 2020-2021 Süper Lig sezonuna 'Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu' isminin verilmesini talep eden bir dilekçe ile başvuruda bulunduğumuzu kamuoyuna duyurur, Kovid-19 salgını nedeniyle hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet dileriz." ifadeleri yer almıştı.