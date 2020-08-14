Trabzonspor'da bir futbolcu koronavirüs oldu

Trabzonspor Futbol Takımı'nda bir oyuncunun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığı açıklandı.

Trabzonspor'da bir oyuncunun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığı açıklandı. Bordo-mavili kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Trabzon'da bulunan Futbol A takımımızdaki bir oyuncumuzun, Kovid-19 belirtileri hissetmesi nedeniyle yaptırdığı PCR testi pozitif çıkmıştır. Genel sağlık durumu iyi olan futbolcumuz ev izolasyonuna alınmış ve tedavisine başlanmıştır." ifadelerine yer verildi. Açıklamada, 17 Ağustos'ta yeni sezon hazırlıkları için tesislerde toplanacak takıma aynı gün gruplar halinde rutin Kovid-19 testi uygulanacağı da kaydedildi.

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