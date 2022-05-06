Trabzonspor, Hatayspor ile berabere kaldı

Süper Lig'in 36. haftasında Atakaş Hatayspor ile Trabzonspor 1-1 berabere kaldı.

5. dakikada Hatayspor'un sol kanattan gelişen atağında Saint-Louis'in ceza sahası içerisine pasında topla buluşan El Kaabi'nin şutunu kaleci Uğurcan Çakır, son anda kornere çeldi. 7. dakikada sol kanattan Lobjanizde'nin rakiplerini çalımlayarak ceza sahası içerisinden sert şuttu top yan direkten geri döndü. Trabzonspor savunması topu uzaklaştırdı. 9. dakikada ceza sahası içine yapılan ortada Boudjemaa topu uzaklaştırdı. VAR'ın uyarısı üzerine pozisyonu kenara gelerek izleyen hakem Volkan Bayarslan, Boudjemaa'nın rakibine ceza sahası içinde faul yaptığını belirleyerek penaltı noktasını gösterdi. 11. dakikada penaltı atışını kullanan Bakasetas'ın vuruşunda kaleci Munir, gole izin vermedi. 12. dakikada Trabzonspor'un sağ kanattan geliştirdiği atakta ceza sahası içine yapılan ortada yaşanan karambolde topu önünde bulan Yusuf Erdoğan'ın vuruşunda kaleci Munir, topu kornere çeldi. 35. dakikada Bakasetas'ın ceza sahası dışından çektiği şut direğin yanından dışarı çıktı. İlk yarı 0-0 tamamlandı. İkinci yarı 48. dakikada Trabzonspor öne geçti. Berat Ayberk Özdemir'in pasıyla rakiplerini çalımlayarak ceza sahası içerisine giren Djaniny, kaleci Munir ile karşı karşıya kaldı. Djaniny'in vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 0-1. Maçın 62. dakikasında tribünlerden inerek sahaya giren bir taraftar kaleci Uğurcan Çakır'ın yanına koşarak sarıldı. Emniyet güçlerinin taraftarı dışarı çıkarmasının ardından oyun yeniden başladı. 73. dakikada sağ kanattan gelişen Trabzonspor atağında Visca'nın ortasında ceza sahası içinde topla buluşan Cornelius'un vuruşunda kaleci Munir, gole izin vermedi. 81. dakikada Benzia'nın ceza sahası dışından çektiği sert şut savunmaya çarparak direğin yanından kornere çıktı 90. dakikada Trabzonspor'un kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içerisinde Cornelius'un kafa vuruşunda top kaleci Munir'de kaldı. 90+4 Hatayspor beraberliği yakaladı. Adekugbe’nin sol kanatta ceza sahası içinden yerden ortasında Diouf'un altı pas üzerinde yaptığı vuruşta meşin yuvarlak filelerle buluştu. 1-1. Karşılaşma 1-1'lik eşitlikle tamamlandı. AA

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