"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
25 NİSAN 2019 PERŞEMBE - YIL: 50

Trabzonspor kötü gidişi durdurdu

14 Nisan 2019, Pazar 12:22
Süper Lig'in ilk yarısında 8 deplasman maçında 9 puan elde eden Trabzonspor, ikinci yarıda dış sahada oynadığı 6 maçta 11 puan çıkararak daha iyi grafik ortaya koydu.

Süper Lig'de haftayı deplasmanda 1-0'lık Bursaspor galibiyetiyle kapatan Trabzonspor, ligin ikinci yarısında, ilk yarıya oranla dış sahada daha başarılı bir grafik ortaya koydu.

Ligin ilk yarısında deplasmanda 8 karşılaşmaya çıkan bordo-mavili takım, bu karşılaşmalarda 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 3 mağlubiyetle 9 puan topladı.

Karadeniz ekibi, ligin ikinci yarısında ise oynadığı 6 dış saha maçında 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyetle 6 maçta 11 puan elde ederek Avrupa kupalarına katılma yolundaki önemli engelleri aştı.

Ligin ilk yarısında dış sahada 1.12 puan ortalamasıyla dış sahada karşılaşmalarını tamamlayan bordo-mavili takım, ikinci yarıda ise 1.83'lük başarı gösterdi.

İlk kez art arda 2 galibiyet

Trabzonspor, Bursaspor galibiyetiyle bu sezon ilk kez deplasmanda art arda 2 maçtan galibiyetle ayrıldı.

Karadeniz ekibi, ligin 26. haftasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor, ligin 28. haftasında da Bursaspor karşısında 1-0 galip geldi.

Bordo-mavililer, son 4 deplasman maçında 3 galibiyet, 1 beraberlik alarak 10 puan çıkarttı, Avrupa kupalarına katılma yolunda da önemli engelleri aştı.

Deplasman maçları

Trabzonspor, deplasmanda ligin ilk yarısındaki 8 maçta Akhisarspor'u 3-1, İstiklal Mobilya Kayserispor'u 2-0 mağlup ederken Ankaragücü ve Beşiktaş ile 2-2, Antalyaspor ile 1-1 berabere kaldı. Karadeniz ekibi, Medipol Başakşehir'e 2-0, Aytemiz Alanyaspor'a 1-0, Evkur Yeni Malatyaspor'a 5-0 mağlup oldu.

Bordo-mavili takım, ikinci yarıdaki deplasman maçlarında ise Göztepe'yi 3-1, Büyükşehir Belediye Erzurumspor ve Bursaspor'u 1-0 yenerken, Demir Grup Sivasspor ile 1-1, Kasımpaşa ile 2-2 berabere kaldı. Trabzonspor tek yenilgisini ise Galatasaray karşısında 3-1'lik sonuçla aldı.

AA

Etiketler: süper lig, trabzonspor
Okunma Sayısı: 340
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Dünyanın en stresli insanları hangi ülkede?
    📷

    İstanbul'da bir başka güzeldir Ramazan hazırlıkları...

    'Yapay zeka' ile ilgili heyecanlandıran bir gelişme daha

    İBB verilerinin kopyalanması durduruldu

    ''Millet kutuplaştırıldı ekonomik sorunların üstü örtülmeye çalışıldı''

    Dünyada 2018'de 12 milyon hektar ormanlık alan yok oldu

    "Provokatörler o köyden değil"

    ''Umarım başarılı bir ön seçim kampanyası yönetecek zekaya sahipsindir''

    Meral Akşener'in evinin önündeki protesto davasında karar

    FAO Türkiye Temsilci Yardımcısı: Dünyada her 9 kişiden biri kronik açlık çekiyor

    Alman Basını: Türk siyaseti Avrupa'dan uzaklaşmak için her şeyi yapıyor

    'Uyuşturucu ile mücadele komisyonu' kurulması önerisine AKP'den ret

    İzmir'de SAT kursunda tahrip eğitimi sırasında kaza; 1 asker şehit

    Sultanahmet Meydanı'na dünyanın en büyük lale halısı yapıldı

    Joe Biden resmen ABD başkan aday adayı

    ''Milyonlarca çalışanın kıdem tazminatı alamadığı sisteme 'evet' mi diyeceğiz''

    Mescid-i Aksa'ya fanatik yahudi baskını sürüyor

    İçişleri Bakanı Soylu: Failin yakalandığı bilgisi bende var

    Batı Akdeniz'e sağanak yağmur bekleniyor

    En Çok Okunanlar

    📷
    Genel

    Akıllı Tahta
    📷
    Genel

    Tefekkür Penceresi
    Genel

    Hatay’da standımıza üst düzey ziyaret
    Mikail YAPRAK

    Meleklerin muradı ve Murat’ın melekleri..
    Faruk ÇAKIR

    Yine yanlış yapıyorsunuz
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Kur’ân’ın dört esası ve ahkâm âyetleri
    Genel

    Suçun şahsîliği prensibi unutulmasın
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    M. Latif SALİHOĞLU

    Tâciz, saldırı, iftira...
    Ahmet BATTAL

    Tepeden tırnağa, tırnaktan tepeye…

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2019, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.