Trabzonspor kötü gidişi durdurdu

Süper Lig'in ilk yarısında 8 deplasman maçında 9 puan elde eden Trabzonspor, ikinci yarıda dış sahada oynadığı 6 maçta 11 puan çıkararak daha iyi grafik ortaya koydu.

Süper Lig'de haftayı deplasmanda 1-0'lık Bursaspor galibiyetiyle kapatan Trabzonspor, ligin ikinci yarısında, ilk yarıya oranla dış sahada daha başarılı bir grafik ortaya koydu. Ligin ilk yarısında deplasmanda 8 karşılaşmaya çıkan bordo-mavili takım, bu karşılaşmalarda 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 3 mağlubiyetle 9 puan topladı. Karadeniz ekibi, ligin ikinci yarısında ise oynadığı 6 dış saha maçında 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyetle 6 maçta 11 puan elde ederek Avrupa kupalarına katılma yolundaki önemli engelleri aştı. Ligin ilk yarısında dış sahada 1.12 puan ortalamasıyla dış sahada karşılaşmalarını tamamlayan bordo-mavili takım, ikinci yarıda ise 1.83'lük başarı gösterdi. İlk kez art arda 2 galibiyet Trabzonspor, Bursaspor galibiyetiyle bu sezon ilk kez deplasmanda art arda 2 maçtan galibiyetle ayrıldı. Karadeniz ekibi, ligin 26. haftasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor, ligin 28. haftasında da Bursaspor karşısında 1-0 galip geldi. Bordo-mavililer, son 4 deplasman maçında 3 galibiyet, 1 beraberlik alarak 10 puan çıkarttı, Avrupa kupalarına katılma yolunda da önemli engelleri aştı. Deplasman maçları Trabzonspor, deplasmanda ligin ilk yarısındaki 8 maçta Akhisarspor'u 3-1, İstiklal Mobilya Kayserispor'u 2-0 mağlup ederken Ankaragücü ve Beşiktaş ile 2-2, Antalyaspor ile 1-1 berabere kaldı. Karadeniz ekibi, Medipol Başakşehir'e 2-0, Aytemiz Alanyaspor'a 1-0, Evkur Yeni Malatyaspor'a 5-0 mağlup oldu. Bordo-mavili takım, ikinci yarıdaki deplasman maçlarında ise Göztepe'yi 3-1, Büyükşehir Belediye Erzurumspor ve Bursaspor'u 1-0 yenerken, Demir Grup Sivasspor ile 1-1, Kasımpaşa ile 2-2 berabere kaldı. Trabzonspor tek yenilgisini ise Galatasaray karşısında 3-1'lik sonuçla aldı. AA

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