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29 KASIM 2021 PAZARTESİ - YIL: 52

Trabzonspor ligde 266 gündür kaybetmiyor

29 Kasım 2021, Pazartesi 12:00
Süper Lig'in 14. haftasında konuk olduğu VavaCars Fatih Karagümrük'ü 2-0 yenerek namağlup liderliğini sürdüren Trabzonspor, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde bir yıllık sürede büyük yükseliş yaşadı.

Abdullah Avcı, geçen sezon ligin 8. haftası sonunda 17. sırada aldığı bordo-mavili takımı bu sezon 14. hafta itibarıyla en yakın rakibinin 10 puan önünde namağlup liderliğe ve son 26 sezonun da en başarılı dönemine taşıdı.

Geçen sezon ligin ilk 7 haftasında 1 galibiyet, 2 beraberlik, 4 mağlubiyet yaşamasının ardından İngiliz çalıştırıcı Eddie Newton ile yollarını ayıran bordo-mavililer, geçici olarak takımın başına getirdiği futbolcu izleme komitesi başkanı İhsan Derelioğlu yönetiminde çıktığı 1 maçta da berabere kaldı.

Trabzonspor, ilk 8 haftalık periyotta 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 4 mağlubiyet yaşayıp 6 puanla 17. sırada yer aldı. Karadeniz ekibi, ligde 17. sırada bulunduğu günlerde görevi devralan teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde ligin zirvesine yerleşti.

Geçen sezona 16 puanlık fark

Geçen sezon ligin 14 haftasında 20 puan toplayan Karadeniz ekibi, bu sezon ise aynı dönemde 36 puanı hanesine yazdırdı.

Bu sezon aynı dönemde 16 puan daha fazla elde eden bordo-mavililer, ligde namağlup lider durumda bulunurken, geçen sezon ise 9. sırada yer alabilmişti.

Avcı ile durdurulamıyor

Trabzonspor, 10 Kasım 2020 tarihinde göreve getirilen Abdullah Avcı ile geçen sezonun 9. haftasından itibaren 46 lig maçına çıktı.

Karadeniz ekibi, bu karşılaşmalarda 29 galibiyet, 14 beraberlik, 3 mağlubiyet elde ederek, başarılı bir grafik ortaya koydu.

Bordo-mavililer, bu maçlarda 2,19 gibi yüksek bir puan ortalaması elde etti.

Bu sezon tek namağlup

Trabzonspor, bu sezon geride kalan 14 hafta itibarıyla ligin tek namağlup takımı konumunda.

Karadeniz ekibi, 11 galibiyet, 3 beraberlik ile 36 puan toplayarak liderlik koltuğunda yer alırken, en yakın rakipleri İttifak Holding Konyaspor ve Atakaş Hatayspor'un 10 puan önünde bulunuyor.

Ligde 266 gündür kaybetmiyor

Abdullah Avcı yönetimindeki Trabzonspor, 266 gündür mağlubiyet yüzü görmedi.

Bordo-mavililer, Abdullah Avcı idaresinde geçen sezonun 29. haftasında Aytemiz Alanyaspor'a sahasında 3-1 mağlup olduktan sonra oynadığı 26 maçta da yenilmedi. Karadeniz ekibi, bu karşılaşmalarda 15 galibiyet, 11 beraberlik elde etti.

Trabzonspor, Adana Demirspor'a hafta sonu sahasında kaybetmemesi halinde serisini 27 maça çıkaracak ve 1995-96 sezonunun ardından tarihinin en uzun yenilmezlik serisi rekorunu da kırmış olacak.

Deplasmanda yenilgisi yok

Trabzonspor, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde deplasmanda hiç mağlubiyet yaşamadı.

Bordo-mavililer, deplasmanda oynadığı 24 maçta 14 galibiyet, 9 beraberlik elde ederek rakip sahalardan hep puanla ayrıldı.

En fazla gol atan, en az gol yiyen takım

Trabzonspor, 14 hafta sonunda ligin en fazla gol atan ve en az gol yiyen takımı konumunda bulunuyor.

Karadeniz ekibi, 14 haftada 29 gol atarken (maç başına 2.07) kalesinde ise 11 gol (maç başına 0,78) gördü.

AA

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