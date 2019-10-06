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6 EKİM 2019 PAZAR - YIL: 50

Trabzonspor son dakikada 3 puana uzandı

06 Ekim 2019, Pazar 20:52
Trabzonspor, Süper Lig'in 7. haftasında Çaykur Rizespor'u deplasmanda 2-1 mağlup etti.

6. dakikada sağdan ceza sahası içerisine giren Sörloth'un yerden ortasında, penaltı noktasında Nwakaeme'nin vuruşunda, kaleci Gökhan Akkan topu çelmeyi başardı.

23. dakikada Abdullah Durak'ın ara pasında ceza sahası yayı üzerinde topla buluşan Melnjak'in ceza sahası dışından sert şutunda, meşin yuvarlak filelere gitti: 1-0.

40. dakikada defansın arkasına sarkan Samudio'nun sağ çaprazdan ceza sahası içerisine girdikten sonra yerden vuruşunda, top az farkla yandan auta çıktı.

45+2. dakikada Sosa'nın ceza sahası içine girdikten sonra yerden pasında Nwakaeme'nin bekletmeden vuruşunda, kaleci Gökhan Akkan filelere gitmekte olan topu kornere çeldi. 

50. dakikada Pereira'nın ceza yayı sağ çaprazı üzerine pasında, Abdulkadir Parmak'ın topu kontrol ettikten sonra vuruşunda, meşin yuvarlak az farkla üstten auta çıktı.

57. dakikada kazanılan faul atışında Boldrin'in sağdan ceza sahası içerisine ortasında, iyi yükselen Talbi'nin kafa vuruşunda, kaleci Uğurcan Çakır uzanarak filelere gitmekte olan topu direk dibinden çeldi.

61. dakikada Boldrin'in kendi yarı sahasından pasında defansın arkasına sarkan Oğulcan Çağlayan'ın yaklaşık 40 metre topu sürüp ceza sahası içerisine girdikten sonra yerden vuruşunda, kaleci Uğurcan Çakır yatarak meşin yuvarlağı ayakları ile çelmeyi başardı.

73. dakikada Sturridge'nin sağdan ceza sahası içerisine ortasında, Sörloth'un kafa vuruşunda top kaleci Gökhan Akkan'ın sağından filelere gitti: 1-1.

81. dakikada Chatziisaias'ın sağdan penaltı noktasına pasında Oğulcan Çağlayan'ın bekletmeden vuruşunda, top az farkla üstten auta çıktı.

86. dakikada Sturridge'nin yaklaşık 30 metreden sert şutunda, direğin üstüne çarpan top auta gitti.

90. dakikada deplasman ekibi 2-1 öne geçti. Kaleci Uğurcan Çakır'ın ceza yayı üzerine uzun gönderdiği topu Sörloth kafa ile ceza sahası içindeki Nwakaeme'nin önüne indirdi. Bu futbolcunun bekletmeden vuruşunda top filelerle buluştu: 1-2.

Mücadeleyi, bordo-mavili ekip 2-1 kazandı. 

Öte yandan kalp rahatsızlığı nedeniyle tedavi gören minik Çaykur Rizespor taraftarı Esila Tüfekçi için Çaykur Rizespor taraftarlarları maçta "Bugün bütün kötülükleri unutun. Esila'ya kalp arıyoruz." yazılı pankart açtı.

AA

Etiketler: trabzonspor
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