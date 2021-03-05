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5 MART 2021 CUMA - YIL: 52

Trabzonspor, 'tek fark'lı sonuçlarla 3 puana uzandı

05 Mart 2021, Cuma 10:44
Süper Lig'in 28. haftasında Kasımpaşa'yı deplasmanda 2-1 yenen Trabzonspor, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde rakipleri karşısında tek farklı sonuçlarla 3 puanı hanesine yazdırdı.

Bordo-mavililer, Avcı'nın görev yaptığı dönemde oynanan 19 lig maçında 14 galibiyet, 3 beraberlik, 2 mağlubiyet aldı.

Ligde 51 puanla 4. sırada yer alan Karadeniz ekibi, 14 galibiyetin 12'sinde rakipleri karşısında sahadan 1 farkla galip ayrılarak 36 puan elde etti.

1-0 ve 2-1'lik sonuçlar

Trabzonspor, 12 galibiyetin 7'sinde 1-0, 5'inde ise 2-1'lik galibiyetlerle sahadan galibiyetle ayrıldı.

Karadeniz ekibi, 1 maçtan 3-1, 1 maçtan da 2-0'lık galibiyetler elde ederek rakiplerine 2 farklı üstünlük sağladı.

Oynadığı maçlar

Trabzonspor, Avcı döneminde Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Ankaragücü, Atakaş Hatayspor, Göztepe, Yukatel Denizlispor, Gaziantep, Medipol Başakşehir'i 1-0, Çaykur Rizespor, Fatih Karagümrük, Gençlerbirliği, Beşiktaş ve Kasımpaşa'yı 2-1 mağlup etti.

Bordo-mavililer, İttifak Holding Konyaspor'u 3-1, Yeni Malatyaspor'u da 2-0 yenerek 2 farklı galibiyetler elde etti.

AA

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