Trabzonspor üç futbolcusunun sözleşmesini yenileyecek

Trabzonspor, yıldız futbolcusu João Pereira ile yeni sözleşme için prensip anlaşması sağladı. İmza töreninde konuşan Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, "Bilal ve Majid'in sözleşmesindeki opsiyon haklarını da kullandık, ikisi de önümüzdeki sezon da yola devam edecekler" dedi.

Trabzonspor, Portekizli futbolcusu João Pereira ile yeni sözleşme için prensip anlaşması sağladığını resmen duyurdu. "BİLAL VE MAJİD İLE DE ANLAŞTIK" İmza töreninde konuşan Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu: "Joao Pereira'nın sözleşmesi sona eriyordu, kendisiyle 1 yıl daha anlaştık. Yüksek aidiyeti var. Trabzon'u, Trabzonspor'u benimsemiş, önemli bir oyuncumuz. Pereira futbolu burada bırakmak istediğini söyledi, alacağı ücret konusunda da bizi hiç üzmedi. Her iki tarafı da mutlu eden bir sözleşme oldu. Bilal ve Majid'in sözleşmesindeki opsiyon haklarını da kullandık, ikisi de önümüzdeki sezon da yola devam ediyorlar. Sosa ile sürekli görüşüyoruz. Kendisiyle finansal bir sorunumuz yok. Kendisi bizimle devam etmek istiyor. Kaptanımız Jose Sosa bizim için sadece futbolcu değil. Bizimle devam etmek istiyor. Hakkındaki spekülasyonlara herhalde bu sözlerle nokta koymuş oluyoruz." dedi. Trabzonspor, geçtiğimiz günlerde Rahmi Anıl Başaran'ın transferi için Balıkesirspor'la anlaştıklarını borsaya bildirmişti ve oyuncu için imza töreni düzenlenmişti.

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