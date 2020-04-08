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9 NİSAN 2020 PERŞEMBE - YIL: 51

Türkiye’de top oynayan her oyuncudan vergi alınmalı

08 Nisan 2020, Çarşamba 17:00
Spor yorumcusu Mehmet Demirkol, “Türkiye'de yılda 3-4-5 milyon Euro kazanan oyuncular vergi vermiyorlar. 1 milyon euro kazanandan en az 380 bin euro vergi alınmalı. DEVLET BUNLARI ASLA AFFETMEMELİ” dedi.

Spor yorumcusu Mehmet Demirkol, “beIN Manşet” programında koronavirüs spora etkisini ve UEFA Başkanı Aleksander Ceferin’in açıklamalarını değerlendirdi. Koronavirüs salgını yüzünden dünyada spor müsabakalarının durduğunu anlatan Mehmet Demirkol’un yorumları şöyle: ''Dünya Sağlık Örgütü derse ki, bu iş artık kontrol edilebilir hale geldi, normal hayata geçebiliriz. Ancak o gün karar verilir. O yüzden, o güne kadar kendini bağlayacak şeyler söylememek mantıklıdır. Motor!' dediğin gün, oraya gelip çalışmaya başlayabilecek insanların şartlarını bozmadan yaşamaya devam etmelerini sağlamak lazım. Asıl hedef bu olmalı. Bunu yapmadan olmaz.”

Türkiye’de kulüplerin ekonomik sıkıntı içine gireceğini belirten Mehmet Demirkol şunları söyledi: “Milli Takım Teknik Direktörü maaşında indirime gidecek. Alma kardeşim bir sene. Bir sene sonra yeniden oturur konuşursun, 'Geçen sene almamıştım, bu sene ne olacak?' diye. Bu mecburi böyle. Önemli olan, geri kalanların hayatta kalması. Türkiye'de 3-4-5 milyon Euro kazanan oyuncular vergi vermiyorlar. Önce vergi vermeye başlamaları lazım. Kulüpleri, futbolcuların adına bazen stopaj yatırıyorlar. Bazen yatırmıyorlar, onlar affediliyor. Öncelikle oyuncular vergi vermeye başlamalı. 1 milyon euro mu kazanıyorsun, 380 bin eurosunu vergi vereceksin. Başka çaresi yok bu işin.” 

Mehmet Demirkol, UEFA Başkanı Aleksander Ceferin’in bu dönemde başarılı bir yönetim gösterdiğini belirterek, “UEFA Başkanı Ceferin'in kötü bir yönetim gösterdiğini düşünmüyorum. Kriz döneminde şu ana kadar yanlış bir şey yapmadı. Atalanta-Valencia maçını neden oynattı deniyor. Baktım o gün İtalya'da sadece 3 vaka varmış. Kolay değil o gün maçı oynatmamak. Futbol zararda gibi haberler çıkıyor ya, neyin zararı? Bugün zarar hesabı yapılmaz. Dünya dondu, zarar yok. Şu andaki zarar kaybedilen insanlardır. Ölenler 70 yaşındaymış diye bir rahatlık var. Yaş meselesi değil ki bu. Katkı meselesidir, her insanın katkısı var'' şeklinde konuştu.

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