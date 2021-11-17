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17 KASIM 2021 ÇARŞAMBA - YIL: 52

Türkiye, play-off oynayacak

17 Kasım 2021, Çarşamba 00:36
2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'nda Karadağ'ı deplasmanda 2-1 mağlup ederek play-off oynamaya hak kazandık. Milli Takım, kura çekimine seri başı olmayan takımlar arasından katılacak.

Play-off kura çekimi 26 Kasım'da

Dünya Kupası play-off kura çekimi, 26 Kasım Cuma günü TSİ 19.00'da İsviçre'nin Zürih kentindeki FIFA merkezinde gerçekleştirilecek.

Play-off etabında, Avrupa Elemeleri'nde gruplarında ikinci sırada yer alan 10 takım ile Uluslar Ligi'nden gelen 2 takım mücadele edecek. Seri başı uygulamasının olacağı kura çekimi sonunda 12 takım 4'erli 3 gruba ayrılacak. Milli takım kura çekiminde seri başı olmayacak.

Milli takımın muhtemel rakipleri, seri başı takımlar Portekiz, İskoçya, İtalya, Rusya, İsveç ve Galler oldu. Kura çekiminde Türkiye ile birlikte yer alacak takımlar ise Polonya, Kuzey Makedonya, Ukrayna, Çekya ve Avusturya'dan oluştu.

Takımlar gruplarında tek maç üzerinden yarı final ve final maçları oynayacak. Play-off etabından toplam 3 takım daha Katar biletini alacak.

Play-off'larda yarı final maçları 24 Mart, final maçları ise 29 Mart'ta yapılacak. Play-off yarı final maçları, seri başı takımların ev sahipliğinde oynanacak.

Kerem Aktürkoğlu'ndan son 4 maçta 3 gol

A Milli Takım'ı Karadağ karşısında 1-1'lik eşitliğe taşıyan golü atan Kerem Aktürkoğlu, ay-yıldızlı forma ile skor üretmeye devam etti.

Kerem, milli formayla çıktığı son 4 maçta 3. kez gol sevinci yaşadı. 23 yaşındaki futbolcu, ay-yıldızlı formayı Karadağ karşılaşmasıyla toplam 8. kez giydi.

Orkun Kökçü milli takımdaki ilk golünü attı

Ay-yıldızlı ekibe Karadağ deplasmanında galibiyeti getiren golü atan Orkun Kökçü, A Milli Takım'da ilk kez bu sevinci yaşadı.

Oyuna ikinci yarının başında Berat Özdemir'in yerine dahil olan Orkun, ceza sahası dışından yaptığı vuruşla fileleri havalandırdı. Orkun, Karadağ maçıyla 13. kez A Milli Takım forması giydi.

İlk yarı 

3. dakikada Karadağ öne geçti. Savic'in pasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Beciraj'ın penaltı noktası önünden çektiği sert şutta top ağlara gitti: 1-0.

12. dakikada Abdülkadir'in pasıyla Karadağ ceza sahası önünde topla buluşan Hakan Çalhanoğlu'nun sert şutunda, meşin yuvarlak az farkla yandan auta çıktı.

22. dakikada milli takım beraberliği yakaladı. Sağ kanattaki Abdülkadir, ceza sahasında uygun pozisyondaki Kerem'e pasını gönderdi. Kerem, sol ayağıyla düzelttiği topa sağ ayağıyla vurdu ve meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-1.

41. dakikada ev sahibi takım etkili geldi. Rakip sahada Berat'ın kaptırdığı topu alan Haksabanovic'in ara pasıyla Osmajic ceza sahasında topla buluştu. Bu oyuncunun sol çaprazdan sert şutunda, kaleci Uğurcan topu kornere çeldi.

44. dakikada Hakan Çalhanoğlu, Karadağ ceza sahasına hareketlenen Burak'a pasını gönderdi. Burak'ın bekletmeden sol çaprazdan vuruşunda, top kaleci Sarkic'de kaldı.

Müsabakanın ilk yarısı 1-1 sona erdi.

İkinci yarı 

48. dakikada ev sahibi takım etkili geldi. Sol kanattan paslaşılarak kullanılan kornerde Çağlar'ın kafa ile ceza sahası dışına uzaklaştırdığı topa Vujacic gelişine vururken, meşin yuvarlak az farkla yandan auta gitti.

58. dakikada ay-yıldızlı ekip gole yaklaştı. Sol kanattan Çağlar'ın ceza sahasına gönderdiği topa Halil kafa ile vurdu ancak yerde de seken topu kaleci iki hamlede uzaklaştırdı.

60. dakikada milli takım öne geçti. Karadağ ceza sahası önünde topla buluşan Orkun çok sert bir vuruş yaptı. Kaleci Sarkic'in parmaklarının ucuyla müdahale ettiği top, yan direğe de çarpıp ağlara gitti: 1-2.

64. dakikada ev sahibi takım beraberliğe yaklaştı. Karadağ'ın hızlı gelişen atağında Beciraj ceza sahasında topla buluşup, geriden gelen Vukotic'e pasını attı. Bu oyuncunun yerden şutunda, kaleye giden şutu Çağlar Söyüncü çizgi önünde kayarak uzaklaştırdı.

82. dakikada milli takım etkili geldi. Hakan Çalhanoğlu'nun kullandığı serbest vuruşta, altı pas önüne gelen topa Çağlar Söyüncü kafayı vururken, kaleci Sarkic meşin yuvarlağı son anda kornere çeldi.

Müsabakayı ay-yıldızlı ekip 2-1 kazandı.

AA

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