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UEFA Avrupa Ligi’nde yüzümüzü güldürün

06 Kasım 2019, Çarşamba 22:38
Türk takımları Beşiktaş, Trabzonspor ve Başakşehir, uefa’da 4. hafta maçlarını BUGÜN deplasmanda oynayacak. Beşiktaş, Portekiz temsilcisi Braga’ya, Trabzonspor, Rusya’nın Krasnodar takımına, Başakşehir ise Avusturya ekibi Wolfsberger’e konuk olacak.

BEŞİKTAŞ KAYBEDERSE UEFA’YA VEDA EDECEK

UEFA Avrupa Ligi gruplarında dördüncü hafta maçları bugün başlayacak. Avrupa futbolunun iki numaralı organizasyonunda Türkiye’yi temsil eden Beşiktaş, Trabzonspor ve Medipol Başakşehir, 4. maçlarını deplasmanda oynayacak. K Grubu’nda ilk 3 maçını kaybeden Beşiktaş, 7 puanı bulunan Portekiz temsilcisi Braga’ya konuk olacak. Siyah-beyazlılar, Braga şehrindeki maçı kaybetmesi durumunda gruptan çıkma ümidini yitirecek. Braga Stadı’nda TSİ 23.00’te başlayacak ve BeIN Sports 1 kanalından yayınlanacak karşılaşmayı, Litvanyalı hakem Gediminas Mazeika yönetecek.    Avrupa’da 220. maçına çıkacak siyah-beyazlılar, “Kupa 2”de ise 118. kez mücadele edecek. Siyah-beyazlılar, Avrupa kupalarında geride kalan 219 maçta rakiplerine 83 kez üstünlük kurdu. 90 maçı mağlup bitiren Beşiktaş, 46 mücadeleden beraberlikle ayrıldı.      

TRABZONSPOR İLK GALİBİYET İÇİN SAHADA

Trabzonspor, C Grubu’nun dördüncü haftasında Rusya’nın Krasnodar takımına konuk olacak.     Krasnodar şehriyle aynı ismi taşıyan statta TSİ 20.55’te başlayacak karşılaşmayı, Fransız hakem Benoit Bastien yönetecek. Müsabaka BeIN Sports 1’den yayınlanacak. Gruptaki üç maçında 1 puan alabilen Trabzonspor, ilk galibiyetine ulaşma hedefiyle rakibinin karşısına çıkacak. Konuk Krasnodar ise ilk puanlarını Trabzonspor’u deplasmanda 2-0 yenerek elde etmişti. Bordo-mavili takım, Rusya deplasmanında rakibine kaybetmesi halinde üst tura çıkma şansını yitirme tehlikesiyle karşı karşıya.Avrupa kupalarındaki 133. maçını oynayacak bordo-mavili takım, “Kupa 2”de ise 85. karşılaşmasına çıkacak. Bordo-mavililer, geride kalan 132 maçta 50 galibiyet ve 34 beraberlik aldı, 48 maçtan ise mağlubiyetle ayrıldı.

BAŞAKŞEHİR, GRAZ’DAN ZAFERLE DÖNMEK İSTİYOR

Medipol Başakşehir, UEFA Avrupa Ligi J Grubu’ndaki 4. maçında  Avusturya temsilcisi Wolfsberger’le rakip sahada karşı karşıya gelecek.Graz şehrindeki Liebenauer Stadı’nda TSİ 23.00’te başlayacak mücadeleyi İsviçreli hakem Sandro Scharer yönetecek. Müsabaka BeIN Sports 2’den yayınlanacak. Medipol Başakşehir, grupta 4 puanla 2. sırada bulunuyor. Avusturya temsilcisi ise ilk üç maçında topladığı 4 puanla 3. sırada yer aldı. Avrupa kupalarındaki 24. sınavını verecek İstanbul temsilcisi, daha önce 23 karşılaşmada 4 galibiyet alabildi. Medipol Başakşehir, diğer maçlarda ise 8 beraberlik ve 11 yenilgi yaşadı.  J Grubu’nun diğer önemli karşılaşmasında Alman ekibi Borussia Mönchengladbach, İtalya’nın kötlü ekibi Roma’yı konuk edecek. Bu zorlu mücadelenin başlaması saati 23.00.

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