UEFA'dan asker selamına soruşturma

UEFA, Arnavutluk ve Fransa maçlarında Türk futbolcuların olası siyasi provokasyon içinde oldukları gerekçesiyle soruşturma başlattı.
UEFA, Arnavutluk ve Fransa maçlarında Türk futbolcuların olası siyasi provokasyon içinde oldukları gerekçesiyle disiplin soruşturması başlattığını duyurdu.
UEFA'dan yapılan açıklamada, A Milli Takım'da forma giyen futbolcuların 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası elemelerinde geçen cuma günü Arnavutluk ve dün Fransa ile oynadıkları maçlarda olası siyasi provokasyon içeren davranışlar sergilediği iddiasıyla Türkiye Futbol Federasyonuna disiplin soruşturması başlatıldığı belirtildi.
Açıklamada, soruşturmayı yönetmesi amacıyla UEFA Etik ve Disiplin Kurulu'ndan bir müfettişin görevlendirildiği, konu hakkında detaylı açıklamanın daha sonra yapılacağı ifade edildi.
AA